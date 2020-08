Kompensasjonsordningen avvikles fra 1. september

Regjeringen forlenger ikke kompensasjonsordningen, og dermed avvikles den fra 1. september.

Finansminister Jan Tore Sanner sier til DN at kompensasjonsordningen ble innført som et midlertidig tiltak tilpasset en situasjon hvor store deler av Norge ble stengt ned.

Flere har den siste tiden tatt til orde for at ordningen utvides til å gjelde lenger enn til 1. september. Regjeringen mener imidlertid at man nå ser andre behov.

Finansministeren viser til at avviklingen av den generelle kompensasjonsordningen skjer i tråd med Stortingets vedtak.

– Den var tilpasset en situasjon hvor Norge var stengt ned. Nå ser vi andre behov, sier Sanner til avisen.

– Mange blir stående uten nødhjelp

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke sier til E24 at de er skuffet.

– Regjeringen kan ikke inndra redningsbåten bare fordi det ble færre passasjerer enn først antatt. Her må man gjøre ting i riktig rekkefølge ved å sikre bransjevise kompensasjonsordninger før man avvikler den brede kompensasjonsordningen, slik man har gjort for kulturlivet, sier han.

Virke mener at avviklingen gjør at mange bedrifter vil stå igjen uten nødhjelp i en krise som fremdeles pågår.

Man kan søke på kompensasjonsordningen ut august.

– Regjeringen fikk i juni tilslutning til strategien for Norges vei ut av krisen. Her ble det vedtatt en lønnstilskuddsordning som skal bidra til at flere permitterte kommer raskere tilbake til jobb i tillegg til en rekke tiltak som vil bidra til aktivitet og trygge jobber. Vi vurderer løpende målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet og for å få folk tilbake i jobb, sier Sanner til DN.

