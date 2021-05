Håper på gjenåpning: - Skuffelsen blir veldig stor hvis vi ikke får åpne

GRÜNERLØKKA (VG) Det som står bak de nedstengte barene og restaurantene i Oslo er klare på en ting: De klarer ikke en ny nedstengning.

De jobber med å få restauranten til å skinne i tilfelle det kommer en ny gjenåpning med skjenking i Oslo på fredag. Le Benjamin på Grünerløkka skulle egentlig feiret sitt tiårsjubileum i år, men har i stedet måtte holde stengt.

– Det blir et glass champagne etter første servering, sier eier Magdalena Rosenblad til VG.

Men det er med en meget forsiktig optimisme hun uttaler seg.

– Skuffelsen blir veldig stor hvis vi ikke får åpne i neste uke, sier hun.

Inne jobber personalet som ikke er permittert med å vaske og pusse lokalet.

– Vi venter helt til det siste før vi får forventninger sier hun.

Hun beskriver de mange månedene med sosial nedstengning i hovedstaden som en stor påkjenning.

– Det virker som denne bransjen betyr så lite. Men det positive er at det har samlet bransjen, sier hun.

Nå jobber Le Benjamin mot å kunne åpne mot slutten av måneden. De ansatte blir uansett kontaktet etter fredagens pressekonferanse.

Meny, men ikke råvarer

Uansett håper hun at en gjenåpning blir værende.

– Vi tåler ikke en nedstengning til, sier hun.

I forkant har de begynt å se på menyen de ønsker å servere. Men råvarer har de ikke turt å bestille.

– Vi gleder oss sånn til gjestene kommer tilbake, sier hun.

– Vi er klare vi!

Det sier daglig leder Dan-Michael Danino på Parkteatret i Oslo.

De har brukt tiden på å etablere et kjøkken i det som tidligere har vært et utested med tilhørende scene.

– Vi følte vi trengte et bein til å stå på. Så vi har brukt denne tiden på å gi oss et løft.

– Helt forferdelig

Siden 1983 har Markveien Mat og Vinhus ligget i nettopp Markveien på Grünerløkka. Nå jobber de med å vaske ned restauranten og uteområdet slik at de kan ta i mot gjester om de får tommel opp fra byrådsleder Raymond Johansen på fredag.

– Vi er veldig spent på hva de sier om gjenåpningen. Vi har rutinene på plass, sier eier Jarle Baer til VG.

De har jobbet klar menyene og begynt å legge inn litt forhåndsbestillinger på varer. Men de venter med å kalle inn de permitterte ansatte til de vet noe sikkert.

– Det har vært helt forferdelig. Vi har liksom måttet begynne på nytt. Alle er veldig klare for å begynne på igjen, sier han.

– På høy tid

Han har så smått begynt å jobbe med vaktplanene om det skulle bli annonsert en gjenåpning på fredag.

– Nå håper vi på forutsigbarhet og at det ikke blir en ny nedstengning. Vi har ikke råd til en ny runde, sier han.

– Og det er på høy tid at det kommer, legger han til.

Han tror det allerede er for sent for mange serveringssteder.

– Uteserveringene burde vært åpnet tidligere i stedet for at folk sitter i parkene.

Han er klar på hvordan han vil feire når de kan åpne dørene igjen.

– Da blir det ekstra deilig å ta seg en øl på trappen, sier han.

Pusser opp

På Bass i Oslo driver de også med oppussing mens de er stengt for servering. Når de åpner anslår eier og servitør Torstein Voksø Eek at de kan servere en tredjedel av det de gjorde før pandemien.

Han beskriver nedstengningen på følgende måte:

– Det var jævla frustrerende da det først skjedde. Men så blir det en normalitet i det også. Jeg har vurdert livsvalgene mine ganske nøye.