Erling Braut Haaland kjøper privatfly

Sammen med far Alfie Haaland har Erling Braut Haaland investert i et énmotors turboprop fra Piper Aircraft - toppmodellen M600. To bedrifter i Rogaland er også medeiere i flyet som koster 25 millioner kroner.

Flytypen Piper M600 har seks seter og rekkevidde på 2750 kilometer med normal last. Det betyr at det kan fly fra Dortmund og til hvilken som helst by i Europa som har et svært pengesterkt fotballag.. Vis mer byoutline Shutterstock

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flyet får sitt registreringsnummer hos Luftfartstilsynet i dag, torsdag.

Alfie og Erling Braut Haaland har slått seg sammen med to større entreprenører og etablert selskapet Sola M600 AS, som formelt skal eie flyet. Selskapet har base på Stavanger lufthavn, Sola.

Flyentusiast Jarle Finsveen er styreleder i selskapet, men han er ordknapp når det gjelder selskapets virksomhet og hva superstjernen Erling Braut Haaland skal bruke flyet til.

– Jeg kan bekrefte at flyet skal brukes av eierne, og at det kan benyttes i hele Norge og også i utlandet, sier Finsveen til Aftenbladet/E24. - Det skal ikke leies ut til eksterne kunder.

Erling Braut Haaland flyr høyt for tiden. Nylig ble han kåret til Årets spiller i Bundesliga, han ble cupmester, og Borussia Dortmund klarte å kvalifisere seg for Mesterligaen neste sesong. Vis mer byoutline Ronny Hartmann/NTB

Koster 25 millioner

Sola M600 AS ble stiftet i januar i år med en aksjekapital på 4,8 millioner kroner.

Luftfartstilsynet bekrefter overfor Aftenbladet at Sola M600 har reservert et registreringsmerke for et fly av typen Piper M600, og at registreringen formelt gjennomføres torsdag.

M600 er en flytype som ble lansert av Piper Aircraft i 2016 og som var en sterk oppgradering fra M500. Prisen er oppgitt å være ca 25 millioner kroner. Det er et svært elegant fly med lang rekkevidde og plass til seks personer.

Ved siden av Erling Braut og Alfie Haaland, som eier 37,5 prosent av selskapet, er det entreprenørene Bertelsen & Garpestad og Velde Industri som eier flyet. Daglig leder og stor eier i Velde-konsernet, Egil Velde, har selv flysertifikat.

Oppdrag i hele landet

– Bertelsen & Garpestad og Velde Industri er entreprenører som har oppdrag rundt i hele landet og litt i utlandet. Det er praktisk for dem å ha dette som et alternativ når de skal komme seg rundt, sier Jarle Finsveen.

– Og også for Erling Braut Haaland når han for eksempel skal fly fra Dortmund til Madrid, London eller Manchester?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Finsveen.

Alfie Haaland har ikke besvart Aftenbladets henvendelser torsdag.

«Sikkerhet og luksus» er begreper Piper Aircraft bruker når de reklamerer for flytypen. Vis mer byoutline Shutterstock

Piper Aircrafts M600 Pris: Rundt 25 millioner norske kroner. Motor: Pratt & Whitney PT6A-42A (Pipers kraftigste ènmotors turboprop) Toppfart: 507 km/t Seter: 6 Skrog: Meridianskrog Rekkevidde: 2750 kilometer (med pilot og to passasjerer). Det vil si at man kan fly fra Kristiansand til Kirkenes med god margin. Vis mer vg-expand-down

Flyet koster ca 25 millioner kroner og er fabrikkens kraftigste turbuprop-fly. Vis mer byoutline Shutterstock

Eget selskap

Det er Erling Braut Haalands heleide investeringsselskap, EBH Promotion AS, som står som deleier av Sola M600 AS med 12,5 prosent. Alfie Haaland eier 25 prosent.

EBH Promotion hadde en fin økonomisk utvikling i fjor. Resultatet før skatt ble 4,5 millioner kroner, en økning fra 1,5 millioner året før.

Inntektene er ikke de helt store, 3,2 millioner kroner, men så er det heller ikke her han bokfører den solide lønnen han får utbetalt som fotballproff.

Det er ikke kjent hva superstjernen tjener, men den franske fotballagenten Yvan Le Mée har sagt til VG at lønnen hans trolig er et sted mellom 12 og 15 millioner euro netto i året, altså 120–150 millioner kroner.

Satser på fond

I EBH Promotions har Erling Braut Haaland investert i underkant av 30 millioner kroner, det aller meste i DNB-fond. Mest er investert i DNB Private Banking, der fondsandelene er verdt 6,9 millioner kroner.

Egenkaptialen økte fra 1,5 millioner kroner i 2019 til 5,6 millioner i 2020. Selskapet har en gjeld til eieren på 24,5 millioner kroner.

I tillegg til langsiktige investeringer skal selskapet drive med salg av markedsrettigheter for Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland stod ikke oppført med andre aksjeposter i aksjeregisteret ved sist årsskifte.

Alfie Haaland driver imidlertid med en del aksjehandler, og han eier blant annet aksjer i John Fredriksens selskap Archer.