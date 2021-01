25 WOW-butikker legges ned

Varner har besluttet å legge ned 25 WOW-butikker, men viderefører varemerket i Cubus.

Vis mer byoutline Arash A Nejad/Aftenposten

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det bekrefter pressekontakt Julie Bragli Eckhardt i Varner overfor Telemarksavisa.

WOW har totalt 25 butikker, ifølge TA, og eies av Varner-gruppen.

Varemerket vil videreføres i Cubus-butikkene, som også eies av Varner.

– Dialogen er startet med gårdeierne for å forhandle stengedato for hver enkelt butikk, sier Bragli Eckhardt til avisen.

De ansatte i butikkene er informert om nedleggelsen, skriver TA.

– Vi er sikre på at vi vil skape suksess for WOW i Cubus, og tar offensive grep for styrke varemerket fremover, men etter flere år med negative resultater i WOW AS, har styret nå besluttet at vi avvikler butikkene, sier Petter Marius Oksebaas, salgsdirektør i Cubus.

Samme dag har Varner bekreftet at de endrer navn på sine 26 Urban-butikker til Junkyard. Varner kjøpte nettbutikken Junkyard tilbake i 2019, og slår nå sammen de to kjedene.

Varner står også bak kleskjeder som Dressmann, Bik Bok, Carlings og Volt. Selskapet er Norges største motekonsern, eid og drevet av Varner-familien.

Publisert: Publisert: 27. januar 2021 14:50 Oppdatert: 27. januar 2021 15:09