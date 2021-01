Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

537 Tine-ansatte kan bli tatt ut i streik om det ikke blir enighet i meklingen i meieriindustrien som starter torsdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

NTB

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har varslet at de kan ta ut ansatte ved sju meierier i streik fra arbeidsdagens start lørdag dersom meklingen med NHO Mat og Drikke, som gjennomføres torsdag og fredag, ikke fører fram.

De ansatte som kan bli tatt ut i streik, jobber på Tines meierier i Brumunddal, Byrkjelo, Elnesvågen, Storsteinnes, Sømna, Tretten og Verdal.

Det var Matindustrien som først omtalte saken.

Tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen i NNN sier til Nationen at det er vanskelig å si noe om sannsynligheten for at partene kommer til enighet.

– Nå i første omgang er det Tine-meierier dette gjelder, men det kan bli en rask opptrapping. Vi gjør alt vi kan for at forbrukerne ikke skal bli rammet. Vi har jo Q-meieriene også, så folk vil få melken sin og andre meieriprodukter, sier Wilhelmsen.

