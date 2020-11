Disse to irske herrene avgjør Norwegians skjebne

Møt revisoren Kieran Wallace og dommer Michael Quinn. De to avgjør om Norwegian lykkes med sin plan for å overleve. Det aller siste ordet får likevel aksjonærene.

Revisor Kieran Wallace i KPMG (t.v.) og dommer Michael Quinn er de to irene som Norwegians kreditorer og aksjonærer nå er blitt avhengige av. Vis mer byoutline Brenda Fitzsimons/Irish Times og Collins Courts

Norwegian er blitt tildelt to av Irlands mest erfarne menn innen området konkursbehandling. Og det trenger flyselskapet før det flyr inn i trolig sterk finansiell turbulens over Irskesjøen.

Det blir en reise som senest må ende innen 150 dager.

Både dommer Quinn og revisoren Wallace vil bli helt avgjørende for om denne siste redningsplanen til konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen kan lykkes.

Hvis ikke de to irene er med på notene, vil flyselskapet trolig bli slått konkurs senest i midten av april 2021.

Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen har en klar plan. Men det har de hatt før også. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Dommer Quinn bestemmer

Dommeren Michael Quinn i domstolen «High Court» i Dublin ga på onsdag fem av Norwegians irske datterselskaper såkalte midlertidige konkursbeskyttelser.

De varer frem til mandag 7. desember.

Da vil Quinn avgjøre om konkursbeskyttelsene må avbrytes, eller om de skal få vare i maksimum 150 dager.

Norwegian er både nå og senere helt avhengige av at dommer Quinn gir tommelen opp ved alle juridiske mellomlandinger de står foran.

Norwegian må håpe at den irske dommeren Michael Quinn er lutter øre til deres argumenter de neste månedene. Vis mer byoutline Nick Bradshaw / Irish Times

Det første hinderet var å overbevise ham om følgende: At selv om de irske døtrene er illikvide, det vil si at de er ute av stand til betale renter og avdrag til kreditorene, så har de like fullt gode sjanser for sterk økonomisk bedring.

Rapport: Mest verdt i live

Quinn stolte på en såkalt uavhengig regnskapsrapport som Norwegians advokat Brian Kennedy la frem for retten.

Rapporten hevdet at Norwegians irske døtre er mest verdt for kreditorene som selskaper med fortsatt drift (kalles et «going concern»).

Dette i motsetning til at Norwegian irske døtre blir såkalt likvidert. Da ville flyene Norwegians irske døtre eier, bli solgt ut hver for seg.

Det siste vil kreditorene tape mer på, ifølge rapporten.

«Revisor-kjendis» blir sentral

Den erfarne dommeren utnevnte da en like erfaren revisor som såkalt examiner (sensor) for Norwegian. Kieran Wallace fra det internasjonale revisjonsselskapet KPMG er en aldri så liten næringslivskjendis i Irland.

Under finanskrisen var han konkursbestyrer for flere irske banker.

– Jeg er en stor fan av examinership, og overrasket over at det ikke er brukt oftere i denne tiden, sa Wallace i et nylig intervju.

Han var så sent som i sommer også examiner for det irske flyselskapet CityJet. Det ble også tatt under konkursbeskyttelse.

I Irland kalles en slik konkursbeskyttelse for et «examinership» og er tilsvarende en amerikansk «Chapter 11»-prosess.

Felles for slike prosesser med konkursbeskyttelse er at ingen kreditorer i den perioden kan erklære mislighold.

Og de kan ikke kreve å få tak i pantet sitt (ta tilbake fly), eller begjære Norwegian og døtre konkurs.

KPMG-revisoren Kieran Wallace ser nok nå i 2020 noe eldre ut enn på dette arkivbildet. Han er en av Irlands mest erfarne revisorer på finansiell restrukturering. Vis mer byoutline Brenda Fitzsimons /Irish Times

Norske ansatte kan reddes

Wallace må nå først overbevise Quinn om at konkursbeskyttelsen etter 7. desember skal gjøres mer varig.

Deretter starter for alvor jobben med å få solgt unna Norwegians flåte med langdistansefly. Dette er de såkalte Boeing 787 Dreamlinerne.

Så skal Wallace dele inn Norwegians kreditorer i flere klasser. Det gjøres etter hvilken sikkerhet de har for sine krav.

I prinsippet holder det å bli enig med en kreditorklasse under irsk konkursbeskyttelse.

Hvis dommer Quinn godkjenner Norwegian og Wallaces plan, kan til slutt et mye mindre Norwegian enn i dag forlate tilstanden med konkursbeskyttelse.

Det må skje aller senest 17. april 2021.

Hvis man lykkes vil de aller fleste norske ansatte trolig beholde jobbene sine. Men det ser nå veldig mørkt ut for 2300 amerikanske og britiske Norwegian-ansatte som mest jobber på langdistanseflyvninger.

Norwegian vil ikke lenger fly langdistanse om den siste redningsplanen lykkes. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Aksjonærene har siste ord

Det aller siste ordet får likevel Norwegians aksjonærer. Helt til slutt skal de ta stilling til den finansielle restruktureringen en gang på våren neste år.

Normalt vil det bety at også aksjonærene må få beholde noen verdier for at de skal stemme for forslaget som da foreligger.

Men det spesielle i Norwegians tilfelle er at selskapet alt har vært gjennom en stor refinansiering. De store aksjonærene er også de største kreditorene.

I alle fall gjelder det kreditorene som er leasingselskaper.

Disse vil derfor være tilbøyelige til å stemme ja som aksjonærer til en plan de er fornøyde med som kreditorer.

Men noe vil nok aksjonærene få beholde. I mai i år fikk de beholde 5,2 prosent av eierskapet etter runden med refinansiering.

De må få en gulrot som gjør at mange av dem nok en gang kan være villige til å skyte inn friske penger i Norwegian.

Da er kanskje veien til statens penger blitt langt kortere også?