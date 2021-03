Dataangrep kostet Akva Group opptil 50 millioner kroner

– Dette har vært en vanskelig og svært ressurskrevende situasjon, sier konsernsjef Knut Nesse.

Knut Nesse er konserndirektør i Akva Group.

Tidlig i januar ble Akva Group, som leverer utstyr og teknologi til havbruksnæringen, utsatt for et stort dataangrep. Hackere låste flere sentrale driftssystemer og krevde løsepenger for å låse dem opp igjen.

Selskapet, som har hovedkontor i Klepp og aktivitet i ti land, satte i gang et omfattende arbeid for å fikse problemet. Rundt 20 eksterne eksperter og Akva Groups egne ansatte har siden januar jobbet for å få kontroll på situasjonen, og kommer til å gjøre det en stund til.

Hendelsen ble en dyr affære for selskapet. I den siste kvartalsrapporten kommer det fram at kostnaden er estimert til mellom 40 og 50 millioner kroner.

– Dette har vært en vanskelig og svært ressurskrevende situasjon, sier konsernsjef Knut Nesse til Aftenbladet/E24.

Akva Group Akva Group har hovedkontor i Klepp kommune og er blant verdens største produsenter av utstyr til havbruksnæringen. Selskapet har vokst kraftig de siste årene og omsetter for drøyt 3 milliarder kroner årlig. Konsernet har aktivitet i ti land. Den norske virksomheten ble hardest rammet av dataangrepet i januar.

Vil ikke svare om løsepenger

Han sier han likevel er fornøyd med at selskapet har klart å opprettholde sine leveranser, som har skjedd gjennom mer manuelt arbeid enn normalt.

Ifølge Nesse er de tapte dataene nå gjenskapt, og de viktigste styringssystemene er oppe og går. Likevel fungerer fortsatt ikke alle støttesystemene slik de skal.

– Vi har totalt 75 systemer og aktivitet i mange land. Arbeidet med å fikse dette kommer til å pågå en stund til, sier Nesse.

– Er 50 millioner mye penger for Akva Group?

– Vi har en buffer på cirka 500 millioner, så det er 10 prosent av den. Dette er en særdeles uønsket hendelse og kostnad, men ikke kritisk for selskapets eksistens, sier Nesse.

Han ønsker ikke å svare på om Akva Group har betalt løsepenger til angriperne.

– Alvorlig lærepenge

– Har sikkerheten vært god nok?

– Vi mener vi var en normalt godt sikret industribedrift. Men dette har vært en alvorlig lærepenge, og en del av kostnadene kommer av at vi styrker sikkerheten enda mer, sier Nesse.

Konsernsjefen mener imidlertid det er umulig å beskytte seg 100 prosent mot at angripere klarer å trenge inn i systemene.

– Den andre forsvarslinjen er å ha ekstreme backup-rutiner. Der har vi styrket oss kraftig. Det handler om å ha reservedata som er fysisk atskilt fra systemene. Det er den beste oppskriften, sier Nesse, som i det siste har fått henvendelser fra mange bedrifter som har havnet i tilsvarende problemer.

Nest beste resultat

Fredag leverte Akva Group også de endelige tallene for 2020. Inntektene endte på 3,2 milliarder kroner, en liten oppgang fra året før. Resultatet før skatt ble 114 millioner kroner, en kraftig forbedring fra 13,5 millioner i 2019.

– På den ene siden var det et krevende år, med mer komplisert og dyrere drift på noen områder. Men totalt sett ble det et anstendig år, og resultatet er det nest beste i selskapets historie. Under omstendighetene er jeg fornøyd, sier Nesse.

I tillegg til dataangrepet mener han koronaviruset trolig vil prege virksomheten også i årets første halvår. Det skyldes blant annet lave laksepriser, som igjen påvirker Akva Group-kundenes investeringsvilje.

– Men med økt vaksinering regner vi med bedring i andre halvår, spesielt fordi markedet for restaurant, hotell og catering ventes å ta seg opp da, sier Nesse.

