Norwegian skylder staten 149 millioner kroner i CO2-avgifter

Norwegian har ca. 1600 usikrede kreditorer som alle vil få igjen bare fem prosent av sine krav. Blant disse er Miljødirektoratet. Norwegian skylder 149 millioner kroner i CO2-avgifter.

Listen over Norwegians mange kreditorer strekker seg over 65 sider i flyselskapets redningsplan.

De aller største kreditoren har vært leasingselskapet AerCap. Norwegian skyldte AerCap over 6 milliarder kroner da flyselskapet fikk konkursbeskyttelse 18. november i fjor.

Men den norske stat er også en svært stor kreditor. Staten har garantert for et lån på ca. 3 milliarder kroner. Og tillegg skylder Norwegian flere andre statlige virksomheter mye penger.

Skylder 149 mill. i CO2-avgifter

Det største beløpet etter statsgarantien har Miljødirektoratet utestående. Norwegian skyldte direktoratet 149 millioner kroner pr. 18 november i fjor. Beløpet gjelder CO2-avgifter.

Norwegian skylder også statlige Avinor mye penger. Her er kravet på 120 millioner kroner.

Deretter følger Luftfartstilsynet. Norwegian skylder tilsynet 4,7 millioner kroner.

Alle kravene gjelder på det tidspunktet Norwegian fikk konkursbeskyttelse.

Utgifter som har oppstått siden har Norwegian betalt løpende.

Det er gjort under oppsyn av både er irsk og norsk rekonstruktør.

Får bare tilbake 5 prosent

Både Miljødirektoratet, Avinor og Luftfartstilsynet er blant totalt 1600 såkalte usikrede kreditorer.

Det betyr at de bare får tilbake 5 prosent av sitt utstående mot Norwegian dersom redningsplanen går gjennom. Det betyr at for eksempel at Miljødirektoratet kun får ut verdier for 7,5 millioner kroner av sitt krav på 149 millioner kroner.

Og av dette får de, og alle andre usikrede kreditorer, det aller meste i form av aksjer. Bare 1 prosent av kravet blir betalt ut i kontanter.

Hverken Miljødirektoratet eller Avinor blir derimot langsiktige eiere. Aksjene de får tildelt vil bli solgt temmelig fort.

DNB Markets vil legge til rette for en salgsprosess der hver enkelt kreditor, mot en avgift, slipper å ta hånd om salgene selv.

Hvis Norwegian går konkurs er det beregnet at de usikre kreditorene kun får igjen ca. 2 prosent av sine krav.

Mulig kjempekrav fra skattemyndighetene

I tillegg til krav som Norwegian og de ulike statlige virksomhetene er enige om, så har også norske skattemyndigheter et potensielt kjempekrav.

Skattemyndighetene har meldt inn et krav på 673 millioner kroner som de og Norwegian ikke er enige om.

Norske skattemyndigheter og andre som har krav som Norwegian ikke er enige i, må melde dem innen 14 dager etter at den irske domstolen har godkjent redningsplanen.

Hvis Norwegian og disse kreditorene ikke blir enige, kan det gå mot rettslige prosesser for å fastsette kravene.

Kan skylde Norge fire milliarder

Med et forbehold om det omstridte kravet fra skattemyndighetene, kan Norwegian skylde kongeriket Norge nær 4 milliarder kroner.

Staten håper å redde i land 3 milliarder kroner av dette i form av et rentefritt lån.

For når staten investerer 1,5 milliarder friske kroner i et hybridlån i Norwegian, får staten beholde det dobbelte av den investeringen som et rentefritt lån til flyselskapet.

Skylder 34.000 kunder en halv milliard

Listen over andre kreditorer går verden rundt.

Blant disse er 34.000 kunder som Norwegian til sammen skylder 522 millioner kroner.

De fleste av disse 34.000 er ifølge Norwegian utenlandske kunder.

Kjos og Kise taper også stort

De to gründerne av Norwegian, Bjørn Kjos og Bjørn Kise, taper også store krav gjennom rekonstruksjonen.

Deres eiendomsselskap har i alle år tjent gode penger på å leie ut et kontorbygg på Fornebu til Norwegian. Det har fungert som Norwegians hovedkontor.

Men Norwegian skylder også sin mangeårige utleier penger. Eiendomsselskapet står oppført med et krav på 11 millioner kroner.

Som for alle andre usikrede kreditorer ligger Kjos og Kises selskap an til å få igjen kun 5 prosent av det Norwegian skylder.