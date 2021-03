Det er ett år siden sist gang Oliver (7) var i et klasserom. 7-åringen bor i progressive California, hvor flesteparten av skolene har holdt stengt siden mars i fjor. Nå har det brutt ut foreldreopprør, og lokale myndigheter har gått til søksmål på grunn av en økende, mental helsekrise. Har holdt skolene stengt i ett år: – Historien vil dømme oss hardt

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

SAN FRANCISCO (E24): Tommy Bettles var glad i jobben sin. Han var ansvarlig for finansiell planlegging og analyse i Atlassian, et internasjonalt programvareselskap med kunder som Airbnb, Cisco, Ebay og NASA. Der ledet Bettles et team på 35 personer, som han selv hadde vært med å bygge opp.

I fjor sommer bestemte han seg likevel for å trappe ned.

Da hadde både han og kona jobbet mellom 60 og 80 timer i uken siden mars – samtidig som de hjalp sønnen Oliver med hjemmeskole og passet datteren på tre.

– Etter fire måneder skjønte vi at de eneste som virkelig ofret noe, var barna våre, sier han.

SA OPP: Tommy Bettles sluttet i jobben for noen måneder siden på grunn av stengte skoler. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Ettersom kona nylig var blitt forfremmet, mente Bettles det var hans tur til å sette karrieren på vent til fordel for familielivet. I desember sluttet han helt i jobben. Det gikk ikke opp.

– Det er vanskelig å starte karrieren på nytt og komme tilbake i arbeidsstyrken før til vi får tilbud om noe fysisk skolegang, sier han.

Les også Går på skole i dansestudio

Saksøker skolestyret

Tommy Bettles er ikke alene. Over halvparten av skoleelevene i USA har fortsatt ikke noe fullgodt skoletilbud, ett år inn i pandemien. Dette har fått følger for arbeidende foreldre.

En undersøkelse som ble gjennomført i oktober i fjor, viste at én av fem foreldre med barn som var hjemme, enten hadde tatt permisjon eller sluttet i jobben. Mødre rammes særlig hardt, ifølge en rykende fersk studie.

Studien, som skal publiseres i det akademiske tidsskriftet Gender and Society, er omtalt av Bloomberg. De skriver at gapet mellom andelen arbeidende mødre og fedre har utvidet seg med fem prosentpoeng i delstater som i hovedsak tilbyr fjernundervisning.

I januar var kvinners deltagelse i arbeidslivet i USA på det laveste nivået siden 1988, ifølge en analyse omtalt av CNBC.

RETTSKRIVNING: Hjemme på veggen hos Tommy Bettles og familien henger ark med ukens ord s sønnen Oliver skal lære seg. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

California er den delstaten hvor lavest andel barn har et fysisk skoletilbud. De har også det strengeste regelverket for gjenåpning. I San Francisco har det gått så langt at lokale myndigheter saksøker sitt eget skolestyre i et forsøk på å få dem til å åpne skoledørene.

Myndighetene mener nedstengningen er ulovlig og fremhever at stengte skoler har ført til en mental helsekrise.

– Dette utgjør en enorm urettferdighet, sier doktor Jeanne Noble ved Universitetssykehuset i San Francisco (UCSF).

Les også Spår kraftig gjeldsvekst i USA: Gjeld på to ganger BNP i 2051

Hun leder sykehusets covid-håndtering og har selv mye erfaring med alvorlig syke covid-pasienter, både fra San Francisco og USAs største indianerreservat, Navajo, som har vært hardt rammet av pandemien.

Likevel er hun klar på at skolene burde ha vært åpne for lengst.

– Vi ser målbare, skadelige effekter av dette, sier Noble.

Langt flere innleggelser

Ved ett av UCSFs barnesykehus i San Fransisco Bay Area har antallet barn som har vært innlagt med selvmordstanker eller etter forsøk på å ta sitt eget liv, økt med 66 prosent i løpet av pandemien, ifølge Noble. Antall unge som trenger akuttbehandling på grunn av mentale lidelser, har økt med 75 prosent, mens innleggelser som følge av spiseforstyrrelser, har økt med 130 prosent.

– I januar hadde vi det høyeste antallet ungdommer med selvmordstanker på barnesykehuset vårt i San Francisco på 13 måneder, sier Noble.

Les også Boligkrise i USA: Skylder 150.000 i husleie

Hun støttet nedstengningen frem til sommeren i fjor, men understreker at flere studier, og erfaringer fra andre land, har vist at skolene trygt kan åpnes. Andre eksperter støtter dette i New York Times. Noble henviser blant annet til en stor studie, publisert i januar, som viste at det var langt mindre smitte på skolene som ble studert, enn i resten av samfunnet.

En av de viktigste årsakene var at alle gikk med munnbind. En fersk analyse av 130 studier har gitt lignende konklusjoner.

– Når det er etablert gjennom gode, vitenskapelige studier at skolene kan drives trygt, selv når det er stort smittepress, er det ikke lenger nødvendig at barna lider, sier Noble.

Ved hovedinngangen til barneskolen Crocker Highlands henger et skilt. Det viser at skolen er regnet som en av de beste i California. Men det er bare lekeplassen som er åpen nå.

Utenfor døren er det satt opp en rekke kasser. En lærer går forbi med armene fulle av papirposer. Det er fredag og ukentlig utlevering av skolemateriale.

– I begynnelsen trodde vi at dette skulle vare i et par uker, men her er vi – ett år senere, sier Megan Bacigalupi.

Hun har to gutter ved skolen. Den yngste er halvveis inne i sitt første skoleår. Eldstemann går i annenklasse.

Bacigalupi er utdannet jurist, men har jobbet for en frivillig organisasjon i San Francisco de siste årene. Etter hvert ble det mer og mer krevende å ha en fulltidsjobb ved siden av hjemmeskole. Forrige uke hadde hun sin siste arbeidsdag på jobben.

Les også Problemer i kø for «Silicon Valley-yndling»

KREVENDE: Megan Bacigalupi, ektemann John og yngstesønn Ryan følger eldstemann Josh ut på fotballtrening. Ingen av barna har vært på skolen på ett år. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Nå vil hun følge opp barna tettere og jobbe for en gjenåpning av skolene i California.

– Dette er et brudd på barnas konstitusjonelle rettigheter, sier Bacigalupi.

Hun påpeker at det fremstår paradoksalt at det området som har fostret Silicon Valley, som er hjem til utdanningsfyrtårnene Stanford og Berkeley, skal være blant de siste i verden til å åpne for barnas skolegang.

– Dette er sentrum for innovasjon i USA – og resten av verden. Likevel står vi fast her, sier tobarnsmoren.

Økt spenning

Hun er del av grasrotorganisasjonen Open Schools in California, som ble dannet av frustrerte foreldre i januar. De demonstrerer over hele delstaten, fra Silicon Valley til Los Angeles, med slagord som «Ingen flere Zoom-bier».

I takt med at demonstrasjonene har økt, har spenningen mellom forkjempere og motstandere av åpne klasserom blitt stadig høyere.

HJEMMESKOLE: Josh (8) går i annenklasse og får undervisning via datamaskinen på soverommet sitt. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Som i ett skoledistrikt, hvor hele skolestyret måtte trekke seg etter at de gjorde narr av skolens foreldre for åpent kamera. Én sa at foreldrene bare ville ha tilbake barnevaktene sine. En annen indikerte at de ville røyke marihuana i fred, ifølge Los Angeles Times.

På den andre siden har det dannet seg en aksjonistgruppe ved navn «Guerilla Momz», som filmet en fagforeningsleder med skjult kamera mens han leverte datteren i privat barnehage.

Les også Har bygget milliardbedrift – helt uten kontor

I Oakland, hvor Megan Bacigalupi bor, kom talspersonen for en av fagforeningene med et kraftig Twitter-spark til «rike, hvite foreldre plutselig opptatt av psykisk helse», ifølge lokalavisen SFGate.

Men selv om ressurssterke foreldre beskyldes for å kjempe for åpne skoler, er det på langt nær deres barn som rammes hardest. Studier viser at barn fra lavinntektsfamilier har tapt langt mer terreng det siste året.

For mens de offentlige skolene holder stengt, er flesteparten av privatskolene åpne. Ressurssterke foreldre har også gått sammen i grupper og leid inn privatlærere til barna.

Andre sliter med tilgang til grunnleggende verktøy, som internett, og det er estimert at tre millioner barn i USA har gått glipp av all skolegang. Totalt sett kan skolesituasjonen føre til et lavere lønnsnivå i USA de neste 70 årene, ifølge San Francisco Federal Reserve Bank.

– Covid har dessverre ført til en langt større ulikhet i utdanningsmuligheter for barn i hele landet, også her, sier Meredith Dodson, som har jobbet med utdanningspolitikk og er aktiv i lokalorganisasjonen Decreasing the Distance.

Ønsker bedre smittevern

Nasjonalt er det store ulikheter i skoletilbudet mellom delstatene. Republikanske delstater har i større grad åpnet for fysisk skolegang, ifølge en analyse fra Brookings.

Mange kilder peker på to årsaker til at det ble sånn:

Donald Trump. Da han twitret at skolene måtte åpne i fjor sommer, skapte det en slags motreaksjon. Demokratene har tett forhold til lærernes fagforeninger, som er økonomiske bidragsytere til partiet og har kjempet hardt for fjernundervisning.

Nå presser president Joe Biden også på for at skolene skal åpne, og E. Toby Boyd, president i California Teachers Association (CTA), bedyrer at hans medlemmer lengter tilbake på skolen.

– Men vi er fortsatt litt bekymret for sikkerheten, sier han til E24.

ØKT PRESS: Kampen for skoleåpning dekkes tett av lokalavisene i California. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Fagforeningen ønsker vaksiner, massetesting, ekstra vask og tilstrekkelig ventilering, i tillegg til vanlige smitteverntiltak som munnbind, håndvask og distansering. Boyd sier de nærmer seg disse målene.

– Flere epidemiologer har sagt det er trygt å vende tilbake, bare med munnbind og distansering, hva tenker du om det?

– Vel, jeg er ingen ekspert, men jeg vil argumentere for at ventilasjon er veldig viktig, sier Boyd.

– Hvis det er mye smitte ute i samfunnet, er det større sannsynlighet for at viruset kommer inn i klasserommet.

Les også «Siri-gründeren» med ny helse-start-up: – Vil gjøre slutt på så mye lidelse

– Hva tenker du om økningen i mentale lidelser hos barn og unge?

– Dette viser viktigheten av å sørge for at vi har psykisk helsepersonell, også for lærerne våre, fordi det har vært stressende også for dem, sier Boyd.

– Og det er litt vanskelig for meg å si at dette er noe som er et utløp for pandemien, legger han til.

– Det har bare blitt mer vektlagt og offentliggjort fordi foreldrene er hjemme.

Åpnet barer før skoler

Boyd viser til en undersøkelse fra oktober, hvor 62 prosent av de spurte i California sa at de ikke var komfortable med å sende barna tilbake på skolen. En fersk undersøkelse ga lignende tall. Hvite ønsker fysisk skole i større grad enn fargede, som har blitt langt hardere rammet av pandemien.

Samtidig er flere amerikanere nå bekymret for mangel på akademisk fremgang enn helserisiko, ifølge Pew Research Center.

OPPGITT: Tobarnsmor Megan Bacigalupi. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

I California har guvernør Gavin Newsom (D) lenge vært under sterkt press på grunn av misnøye med pandemihåndteringen, og motstanderne hans har samlet inn to millioner underskrifter for å få ham avsatt, ifølge SF Chronicle.

Nå har han signert et lovforslag som gir skolene økonomiske incentiver til å åpne for noe undervisning for de minste barna, men kritikerne mener det er altfor svakt.

Les også Senatet har godkjent krisepakke verdt 16.000 milliarder kroner

Jeanne Noble ved UCSF påpeker at guvernørens politikk trolig har gjort det langt vanskeligere å åpne skolene i utgangspunktet, fordi barer og restauranter har fått åpne først, noe som tradisjonelt har ført til et høyere smittetrykk.

– Det er nesten så man skulle trodd det var en bevisst sabotasje av å få barna tilbake på skolen, sier hun.

– Det er virkelig hjerteskjærende, for jeg er overbevist om at Demokrater tror på vitenskap og følger fakta. Denne situasjonen viser det stikk motsatte.

KVALITETSTID: Tommy Bettles og sønnen Oliver hjemme i San Francisco. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Tommy Bettles innser at han er heldig som kunne slutte i jobben og gi barna sine hjelp og oppmerksomhet for å sørge for at de utvikler seg.

– Men jeg tilhører mindretallet, de aller fleste har ikke den luksusen, sier han.

Bettles synes det er spesielt frustrerende at ikke skoledistriktene ser ut til å lytte til ekspertene. Zoom-skole fungerer ikke spesielt bra, og med tanke på hva barna går glipp av, gir det ham lyst til å rive seg i håret, sier han.

– Når vi ser tilbake på dette fem- ti år frem i tid ... Jeg tror historien vil dømme oss hardt.

Vis mer