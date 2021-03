Skattedirektøren om virkelighetens «Exit»: Noen av de aller rikeste får bistand til å unndra skatt

Skattedirektøren kjenner igjen modellene og strukturene «Exit»-karakterene bruker for å unngå skatt fra det virkelige liv. Men handlingen i serien representerer likevel en liten gruppe mennesker, mener hun.

UNNDRAR BEVISST: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark mener handlingen i Exit viser personer som bevisst unndrar skatt. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Fredag kveld har sesong to av NRK-serien «Exit» premiere. Der er skatteparadis, skatteunndragelse og hvitvasking sentrale temaer.

– Denne serien omtaler en helt spesiell gruppe, dette er de som virkelig bevisst unndrar, sier Nina Schanke Funnemark til E24.

Hun ble ny direktør i Skatteetaten i fjor høst.

– For de aller fleste av oss er det langt fra virkeligheten. Jeg vil ikke si at dette er vanlig hvis du sammenligner med den store bredden, men det er absolutt gjenkjennelig, sier Funnemark om modellene og strukturene som karakterene i «Exit» bruker for å unngå skatt.

De kjenner hun igjen fra lekkasjer som Panama Papers og egne analyser Skatteetaten gjør.

– Vi vet fra både det arbeidet vi har gjort og de lekkasjene som er gjort at det finnes rådgivere som har ferdig hyllevare av ulike typer tilpasninger du kan benytte deg av. Det ser vi eksempler på i denne serien, sier Funnemark.

– Vi vet også at det er rådgivere i markedet som bistår de aller rikeste med å finne metoder og tilpasninger til å unndra beskatning. Det er nok i dette segmentet «Exit» er.

Les også 4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten

– Rystet over kvinnesynet

Funnemark har allerede sett noen av episodene i den nye sesongen.

– Jeg synes det er interessant når de begynner å forklare hvordan skatteunndragelse skjer og hvordan de konseptene er. Utover det tenker jeg at det er en ren underholdningsserie, sier Funnemark om seriens nye sesong.

– Og så er jeg, som mange andre, rystet over kvinnesynet.

Serien viste i sin første sesong fire menn som behandlet kvinner på en måte flere har reagert på.

«EXIT»: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) spiller fire menn i finansbransjen. Vis mer byoutline Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Les også «Exit-leilighet» til salgs igjen for tre millioner mindre

– Lærte du noe eller ble du sjokkert over noe i serien?

– Nei, ikke på skattebiten. På det andre ja, men ikke på skattebiten, sier Funnemark.

– Man må være smartere nå

Det «Exit»-karakterene gjør i serien for å unngå skatt er «typisk på den ulovlige siden», sier Funnemark.

– De bruker både stråmenn, postkasseselskaper eller skallselskaper i skatteparadiser og ulike selskapsstrukturer til å flytte penger rundt, sier hun.

– Tror du noen blir bevisst på problemstillingen og at de kanskje gjør noe ulovlig når de ser «Exit»?

– Jeg tenker at de som benytter seg av den type konsepter som omtales i «Exit» vet veldig godt hva de gjør, sier Funnemark.

– Men bevisstheten rundt at vi har stor grad av informasjonsutveksling mellom land på ulike eiere av kontoer er noe vi er veldig opptatt av å formidle. Og den bevisstheten ser vi har økt betydelig de siste årene.

I dag har Norge en avtale om utveksling av finansiell informasjon med over 100 land. Skatteetaten har også fått mer informasjon om hvordan rådgivere jobber med å hjelpe folk å unndra skatt og hvilke metoder som brukes, blant annet gjennom lekkasjer som Panama Papers.

– Det er blitt mer internasjonalt samarbeid, det har blitt mer krevende å unndra og det krever en større planlegging og mer bevissthet rundt handlingene enn før. Man må være smartere nå, sier Funnemark.

Hun påpeker likevel at spesialistmiljøene i Skatteetaten følger utviklingen tett og at handlingsrommet blir trangere.

Les også Thommessen og ABG vant prestisjekåringer etter jubelår

– Tror bruken av skatteparadis har gått ned

Fordi det i skatteunndragelsessaker ikke er snakk om offentlig informasjon finnes det bare anslag på hvor mye penger nordmenn har i utlandet som det ikke er betalt skatt av.

Ifølge en forskningsrapport Skatteetaten viser til hadde nordmenn 2,4 prosent av sine verdier i skatteparadiser i 2007. Det tilsvarer 85 milliarder kroner det skulle vært betalt skatt på, ifølge etaten.

– Generelt tilsier internasjonal data at bruken av skatteparadiser har gått ned i stort, sier Funnemark.

Det er fordi Skatteetaten nå får mer informasjon om slike kontoer fra andre, tror hun. Funnemark tør likevel ikke anslå om det noen endring i de bevisste unndragelsene.

– Forskere påpeker at blant noen av de rikeste i verden bruker man fortsatt aktive rådgivere for å minimere beskatning, sier skattedirektøren.

Også ordningen med frivillig retting, der man selv rapporterer penger man ikke har betalt skatt for, gir en indikasjon på hvor mye som finnes av skjult formue og inntekter.

Siden 2007 har nordmenn meldt inn formuer på til sammen 80 milliarder kroner og inntekter på omtrent tre milliarder kroner til Skatteetaten, fordelt på 4.000 personer.

Ikke ulovlig å ha penger i utlandet

For skattedirektøren er det likevel viktig å påpeke at det ikke er ulovlig å ha penger i utlandet.

– Å ha kontoer i utlandet eller overføre penger til utlandet er fullt lovlig og legitimt og helt nødvendig i veldig mange tilfeller. Det som er viktig er at man oppgir til oss hva man har av inntekt og eiendom i utlandet, sier Funnemark.

Heller ikke skattetilpasning er ulovlig, påpeker hun.

– Det er en helt annen ting å bruke de mulighetene som ligger i ulike skattesystemer på en åpen måte hvor du gir alle fakta du har, kontra det å unndra informasjon og skjule opplysninger, sier skattedirektøren.

Hun oppfordrer de som er usikre eller tror de kan gjøre noe ulovlig til å ta kontakt.

– Det er mulig med frivillig retting, det er mulig å gjøre opp for seg. Men den muligheten er borte med en gang vi har igangsatt en kontrollhandling, sier Funnemark.

Les også Brudd mellom Nent og Telia – 470.000 kunder mister kanaler og strømmetjenester

Publisert: Publisert: 5. mars 2021 17:15 Oppdatert: 5. mars 2021 18:34