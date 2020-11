Norwegian permitterer 1.600 til etter regjeringens avslag

Norwegian permitterer 1.600 ansatte og parkerer 15 av 21 fly som er i luften fra i morgen. Det skjer etter at regjeringen besluttet å ikke gi en krone i ekstra støtte til flyselskapet.

KREVENDE TID: Konsernsjef Jacob Schram begynte i jobben i januar. Så slo coronapandemien til. Nå kjemper han og resten av selskapet for å overleve. Vis mer byoutline TERJE BENDIKSBY

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 19:47 , Publisert: 9. november 2020 18:27

Mandag morgen annonserte regjeringen at de ikke vil gi Norwegian noe mer ekstrastøtte.

Selskapet har i høst søkt regjeringen om å få et «betydelig milliardbeløp» i ny støtte, ifølge næringsminister Iselin Nybø (V).

Norwegian-sjef Jacob Schram beskrev avslaget som å få en «knyttneve i magen».

Mandag ettermiddag melder selskapet at «de er tvunget til å permittere ytterligere 1.600 ansatte som følge av myndighetenes beslutning om å ikke gi ytterligere støtte».

Norwegian har allerede måttet enten si opp eller permittere mesteparten av de ansatte takket være coronakrisen, slik mange flyselskaper over hele verden også har gjort.

Nå permitteres en ny gruppe, flere fly settes på bakken og Norwegian vil igjen kun fly innenriks i Norge.

– Jeg beklager dypt til alle kollegaer som nå rammes, men det er ikke noe annet alternativ, sier Schram i børsmeldingen.

Regjeringen ville hverken gi Norwegian eller nyoppstartede «Braathen Air» noe mer støtte enn den som tilbys alle flyselskap i Norge under de generelle ordningene.

Regjeringen begrunnet dette med at det innebærer for stor risiko, at det vil kunne være konkurransevridende og at det ikke er en «forsvarlig bruk» av skattebetalernes penger.

Les på E24+ Børskommentar (E24+): Alt håp ute for Norwegian-aksjen

Parkerer 15 av 21 fly

Regjeringens beslutning treffer et kriserammet Norwegian som forsiktig hadde begynt å reise seg igjen.

Flyselskapet har i sommer trappet opp antallet fly i luften. I våres var det bare rundt seks til åtte fly i luften og 200 på jobb på det verste. Selskapet valgte å trappe dette opp til mellom 20 og 30 fly utover sommeren og høsten.

Nå droppes utenlandsrutene igjen og flere fly settes på bakken:

– Som følge av dagens skuffende uttalelse fra regjeringen har vi ikke noe annet valg enn å permittere ytterligere 1.600 kollegaer og parkere 15 av de 21 flyene vi har hatt i drift de siste månedene, sier konsernsjef Jacob Schram i børsmeldingen.

– Vårt mål er å holde seks fly i luften på innenriksruter i Norge og jeg forventer at Norwegian vil motta rutestøtte fra Samferdselsdepartementet, som tidligere annonsert, fortsetter han.

Norwegian hadde over 11.000 ansatte og 156 fly i drift før krisen. Nå vil det altså være igjen rundt 600 ansatte på jobb og 6 fly i luften, ifølge selskapet.

– Nylig innførte reiserestriksjoner fra myndighetene har effektivt satt en stopper for ethvert håp om en stabil og progressiv innhenting av markedet. Norwegian har blitt truffet fra alle kanter av faktorer utenfor vår kontroll, sier Schram.

PS! Norwegian holdt mandag en pressekonferanse etter at regjeringens beslutning ble kjent. Selskapet har imidlertid avlyst sin planlagte kvartalspresentasjon tirsdag, selv om regnskapet fortsatt skal offentliggjøres.

Dette skjedde i dag:

Les også Staten sier nei til mer Norwegian-støtte: – En knyttneve i magen

Parkerte Norwegian-fly avbildet på Stavanger Lufthavn Sola i slutten av oktober. Vis mer byoutline Carina Johansen

Strammer inn pengebruken

Norwegian har allerede fått tre milliarder i statsgaranterte lån og har også dratt nytte av de generelle krisetiltakene for luftfarten i Norge.

Det statsgaranterte lånet kom på plass da selskapet fikk gjennom den første redningspakken i starten av mai. For at staten skulle stille med lånegarantier stilte regjeringen krav om at andre kreditorer måtte bidra og at egenkapitalgraden måtte opp.

Selskapet klarte å få kreditorene med på en betydelig gjeldsreduksjon, der kreditorer fikk aksjer som kompensasjon.

Dette førte til at leasingselskaper som Aercap, BOC Aviation, MG Aviation og DP Aircraft som har leid ut fly til Norwegian gikk fra å være kreditorer til å bli eiere i flyselskapet.

Selskapet hadde ved slutten av juni (andre kvartal) fem milliarder kroner på konto, men varslet at de svir av mellom 300 og 500 millioner kroner i måneden under coronakrisen.

Men den første redningspakken var ikke nok. Selskapet varslet i etter sommerferien om at arbeidet med en ny krisepakke var i gang. Statlig krisehjelp skulle være en viktig del av denne pakken.

– Jeg tror staten vil være et viktig element, men ikke det eneste, sa Jacob Schram til E24 i september.

Norwegian har også tatt andre grep og har varslet at de vil slanke flåten med rundt en tredjedel. I våres ble flere Boeing 737-fly sendt av gårde og i oktober ble det klart at selskapet for første gang kvitter seg med et par av langdistanseflyene Dreamliner.

Nå som det ikke kommer noe mer statlig krisehjelp til selskapet tar Norwegian kraftige grep for å beskytte likviditeten sin. Dermed strammes pengebruken enda mer til.

Både permitteringer og nedtrapping av antall flyginger bidrar til det.

«Konsekvensene av myndighetenes reiserestriksjoner er kritiske og Norwegian må holde driftskostnadene på et minimum, samtidig som selskapet jobber med løsninger for å overleve», skriver selskapet i en børsmelding.

Her skal Norwegian fly fremover

Norwegian varsler nå at de innstiller alle utenlandsruter.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å tilby kundene som rammes et reisealternativ og jeg beklager på det dypeste de konsekvensene denne situasjonen medfører, sier Norwegian-sjefen.

Her er listen over rutene Norwegian nå vil operere fremover:

Oslo – Alta

Oslo – Bergen

Oslo – Bodø

Oslo – Evenes

Oslo – Haugesund

Oslo – Kirkenes

Oslo – Molde

Oslo – Stavanger

Oslo – Tromsø

Oslo – Trondheim

Oslo – Ålesund

Tromsø – Longyearbyen