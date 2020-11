Norwegian permitterer 1.600 til etter regjeringens avslag

Norwegian permitterer 1.600 ansatte og parkerer 15 av 21 fly som er i luften. Det skjer etter at regjeringen besluttet å ikke gi en krone i ekstra støtte til flyselskapet.

KREVENDE TID: Konsernsjef Jacob Schram begynte i jobben i januar. Så slo coronapandemien til. Nå kjemper han og resten av selskapet for å overleve. Vis mer byoutline TERJE BENDIKSBY

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 18:58 , Publisert: 9. november 2020 18:27

Saken oppdateres ...

Mandag morgen annonserte regjeringen at de ikke vil gi Norwegian noe mer støtte, slik selskapet har søkt om.

Norwegian-sjef Jacob Schram beskrev beslutningen som å få en «knyttneve i magen».

Mandag ettermiddag melder selskapet at «de er tvunget til å permittere ytterligere 1.600 ansatte som følge av myndighetenes beslutning om å ikke gi ytterligere støtte».

Norwegian har allerede måttet enten si opp eller permittere mesteparten av de ansatte takket være coronakrisen. Nå permitteres en ny gruppe, flere fly settes på bakken og selskapet vil igjen kun fly innenriks i Norge.

– Jeg beklager dypt til alle kollegaer som nå rammes, men det er ikke noe annet alternativ, sier Schram i børsmeldingen.

Regjeringen ville hverken gi Norwegian eller nyoppstartede «Braathen Air» noe mer støtte enn den som tilbys alle flyselskap i Norge under de generelle ordningene.

Regjeringen begrunnet dette med at det innebærer for stor risiko, at det er konkurransevridende og at det ikke er en god bruk av skattebetalernes penger.

«Konsekvensene av myndighetenes reiserestriksjoner er kritiske og Norwegian må holde driftskostnadene på et minimum, samtidig som selskapet jobber med løsninger for å overleve», skriver selskapet i en børsmelding.

Dette skjedde i dag:

Les også Staten sier nei til mer Norwegian-støtte: – En knyttneve i magen

Parkerer 15 av 21 fly

Norwegian har i sommer trappet opp antallet fly i luften. I våres var det bare rundt seks til åtte fly i luften og 200 på jobb på det verste, mens selskapet valgte å trappe dette opp til mellom 20 og 30 fly utover sommeren og høsten.

Dette skjedde etter at selskapet klarte å få på plass en første redningspakke i starten av mai. I den pakken lå et statsgarantert lån på tre milliarder kroner og en betydelig reduksjon i gjelden, der kreditorer fikk aksjer som kompensasjon.

Nå droppes utenlandsrutene og flere fly settes på bakken:

– Som følge av dagens skuffende uttalelse fra regjeringen har vi ikke noe annet valg enn å permittere ytterligere 1.600 kollegaer og parkere 15 av de 21 flyene vi har hatt i drift de siste månedene, sier konsernsjef Jacob Schram i børsmeldingen.

– Vårt mål er å holde seks fly i luften på innenriksruter i Norge og jeg forventer at Norwegian vil motta rutestøtte fra Samferdselsdepartementet, som tidligere annonsert, fortsetter han.

Norwegian hadde over 11.000 ansatte og 156 fly i drift før krisen. Nå vil det altså være rundt 600 ansatte på jobb igjen og 6 fly i luften, ifølge selskapet.

– Nylig innførte reiserestriksjoner fra myndighetene har effektivt satt en stopper for ethvert håp om en stabil og progressiv innhenting av markedet. Norwegian har blitt truffet fra alle kanter av faktorer utenfor vår kontroll, sier Schram.

Norwegian holdt mandag en pressekonferanse etter at regjeringens beslutning ble kjent. Selskapet har imidlertid avlyst sin planlagte kvartalspresentasjon tirsdag, selv om regnskapet fortsatt skal offentliggjøres.

Her skal Norwegian fly fremover

Norwegian varsler nå at de innstiller alle utenlandsruter.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å tilby kundene som rammes et reisealternativ og jeg beklager på det dypeste de konsekvensene denne situasjonen medfører, sier Norwegian-sjefen.

Her er listen over rutene Norwegian nå vil operere fremover:

Oslo – Alta

Oslo – Bergen

Oslo – Bodø

Oslo – Evenes

Oslo – Haugesund

Oslo – Kirkenes

Oslo – Molde

Oslo – Stavanger

Oslo – Tromsø

Oslo – Trondheim

Oslo – Ålesund

Tromsø – Longyearbyen

Her kan du lese mer om Norwegian Aksjelive Jacob Schram Flyselskaper Luftfart Fly