Trosser pandemien og satser en halv milliard på nytt hotell i Tromsø

Til tross for at hotell og reiseliv i Tromsø har tapt over to milliarder kroner i år, vil Christian Ringnes og Mack bygge nytt hotell med 350 rom.

SATSER: Christian Ringnes trosser krisen i reiselivet og satser på nytt hotell i Tromsø. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er artig å satse i Tromsø. Vi tror på byen. Selv om det er tøft nå, er corona en bump på veien for en by som bare vil vokse og være attraktiv for turisme, sier Sigurd Stray i Eiendomsspar.

Mens turistnæringen ligger nede og ni av ti hotellrom står tomme, lanserer selskapene Eiendomsspar og Mack planene om nytt hotell i Mack-kvartalet sør i Tromsø sentrum.

Eiendomsspar er ledet av milliardær Christian Ringnes, som i flere år har jobbet sammen med Mack om å bygge hotell der byens ølbryggeri før holdt til.

SAMARBEID: Christian Ringnes og Harald Bredrup ved Mack-kvartalet, da de i 2011 startet samarbeidet på eiendomssiden som etter ni år har resultert i nye hotellplaner. Vis mer byoutline Ronald Johansen

Alt unntatt varmen

Hvis planene blir godkjent, skal en del av det gamle flaskelageret i byen nå rives og gi plass til et ti-etasjers hotellbygg til over en halv milliard kroner.

– Vi er opptatt av å bruke coronatiden til å gjøre klar mest mulig av store byggeprosjekter. At det kommer inn så store nasjonale aktører viser hvilken «hub» Tromsø har blitt, sier Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Tromsøs eiendomsnestor Roar Dons – som leier ut hotellet The Edge til Petter Stordalen – stanset tidligere i år planene om å bygge nytt hotell rett sør for Mack-tomten på grunn av usikkerhet rundt pandemien.

Men Eiendomsspar og Mack mener reiselivsnæringen i Tromsø vil ta seg opp igjen, og at det er behov for enda flere hoteller langs sjøkanten.

NYTT HOTELL: Selskapene Eiendomsspar og Mack vil bygge nytt hotell i Mack-kvartalet sør i Tromsø sentrum. Vis mer byoutline ILLUSTRASJON: EIENDOMSSPAR

De to selskapene har inngått en avtale med den norske lavprishotellkjeden Citybox, eid av den bergenske hotellgründeren Martin Smith-Sivertsen.

– Tromsø er en fantastisk spennende by og har – unntatt varmen – alt en global destinasjon skal tilby. Tromsø har hatt veldig stor vekst i turisme, og det kommer tilbake om noen år, sier Smith-Sivertsen.

Citybox skal drive hotellet og vil tilby lavere priser enn flere av de største hotellkjedene, som tjente stort på turistboomen før pandemien.

Før 12. mars hadde Tromsø landets høyeste hotellbelegg.

– Nå er det totalt svart, men fremtiden er lys, sier Smith-Sivertsen.

Miniatyrby

Hotellet skal bygges i Mack-kvartalet, og blir nærmeste nabo til havnen, et konserthus og flere av byens største turistattraksjoner – inkludert det nye Nordområdemuseet med 300.000 besøkende i året.

Med i planene er en innendørs handlegate som ligger i le for byens beryktede balsfjordvind. Til sammen skal Eiendomsspar investere flere milliarder kroner i Mack-kvartalet.

– Dette blir noe av det beste du har sett av byutvikling i Norge, for å være litt ubeskjeden. Her får du en miniatyrby med bolig, kontor, hotell, butikker, mat, skole og kultur, sier Stray.

– Så da er det bare å leve, istemmer Tromsøs ordfører.

Ga opp

Kremtomten Mack-kvartalet sør i Tromsø sentrum er en av byens få ubebygde tomter, og har utsikt sørover mot sundet og fjellet.

Hotellinvestor Arthur Buchard forsøkte i flere år å få lov av Tromsø kommune å bygge et svært hotell i området, men hotellet sperret for utsikten sørover og Buchard ga til slutt opp planene.

FIKK NEI: Hotellinvestor Arthur Buchardt (til høyre) fikk nei til sine hotellplaner i Tromsø. Her fotografert i 2013 på et av sine mange møter i Tromsø rådhus. Vis mer byoutline Ronald Johansen

Nå håper trekløveret bak hotellplanene at kommunen godkjenner planene om et ti etasjer høyt hotell, som kan være med å konkurrere i Tromsøs reiselivsmarked med en omsetning på 2,5 milliarder kroner i året før pandemien.

Hvis kommunen godkjenner planene, kan hotellet stå ferdig i 2023 eller 2024. Eiendomsspar planlegger også å bygge et mindre hotell med 200 rom rett på nedsiden av hotellet de ønsker å bygge for utleie til Citybox.

