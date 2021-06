Norsk verftsgruppe skal bygge verdens største yacht

Yachten «Somnio» skal også være verdens første beboelige «yacht-liner» med 39 luksusleiligheter om bord.

En fremstilling av «Somnio» som skal stå ferdig våren 2024. Vis mer byoutline Vard

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den norske verftsgruppen Vard har signert en kontrakt om å bygge verdens største yacht, sammen med selskapet Somnio og det italienske eierkonsernet Fincantieri.

Det kommer frem i en pressemelding fra verftsgruppen mandag formiddag.

Det nye skipet «Somnio» er planlagt å ha en lengde på 222 meter, en høyde på 27 meter, samt en vekt på 33.500 bruttotonn.

Den nye yachten vil derfor være over 40 meter lengre enn «Azzam», som per dags dato holder tittelen som verdens lengste yacht, eid av kongefamilien i Abu Dhabi.

«Somnio» skal også romme 39 luksusleiligheter, der budrundene er forventet å starte på 9,5 millioner euro, omtrent 96,54 millioner norske kroner.

Ifølge Financial Times er konstruksjonen av «Somnio», som finner sted i Søvik i Ålesund kommune, allerede påbegynt.

Vard venter at skipet skal stå klart på vannet våren 2024, ifølge pressemeldingen.

Les også Containerboomen: Bestilt nye skip for 150 milliarder kroner i år

– Vil sette standarden

– Vi er glade for at vi valgte det erfarne teamet på Vard for dette unike prosjektet, forteller kapteinen Erik Bredhe, som er blant stifterne av selskapet Somnio.

– Somnio, som betyr «å drømme» på latin, vil være den største yachten i verden med både lengde og volum, og skal tilby leilighetseiere den fineste kvaliteten som er tilgjengelig til sjøs, legger han til.

Verftsgruppens italienske eierkonsern Fincantieri skal også ta del i prosjektet, sammen med Vard Design og Vard Electro.

– Våre team har hatt et godt samarbeid med Somnio og deres arkitekter. Resultatet er virkelig fremragende, og vil sette standarden for en ny nisje for luksusferier, sier Daniele Fanara, som har ansvar for nybygging i cruiseenheten i Fincantieri.

Ifølge pressemeldingen vil også et «bredt spekter» av norske maritime leverandører og entreprenører være involvert i prosjektet. Disse er derimot ikke navngitt i meldingen.

Les også Nektet å godta pålegg – nå må 15 skipsverft rydde opp etter seg

Deltar i verdens største offshore-prosjekt

I april ble det kjent at verftsgruppen fikk kontrakter på tre servicefartøy som skal brukes på Equinor, SSE og Enis gigantiske havvindprosjekt «Doggerbank».

Vard skal designe og bygge de tre skipene, som omtales som «service operation vessels», for North Star Renewables.

Doggerbank blir verdens største havvindprosjekt når det er ferdig, med en samlet kapasitet på 3.600 megawatt fordelt på tre delprosjekter. Også norske Aibel har store leveranser til prosjektet.

Med en kostnad på opp mot 100 milliarder kroner blir det også et av de største offshoreprosjektene i verden de neste årene.

Skipene skal bygges ved verftet Vard Vung Tau i Vietnam. De skal ha dieselelektrisk fremdrift og skal leveres i 2023.