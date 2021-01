Petter Stordalen slår Stavanger-hotell konkurs

De siste årene har Petter Stordalen tapt flere hundre millioner på sine hoteller i Stavanger. Nå må han slå ett av dem konkurs. Fra i dag av stenger Comfort Hotel dørene for godt.

Petter Stordalen har tapt over 400 millioner kroner på sine hoteller i Stavanger-regionen de siste fem årene. Vis mer byoutline Kristian Ridder-Nielsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Jeg kan bekrefte at vi i dag har begjært oppbud for Comfort Hotel Stavanger. Vi har strevd en stund der, og nå er det rett og slett ikke forsvarlig å drive hotellet lenger, sier konsernsjef i Nordic Choice, Torgeir Silseth, til Aftenbladet.

– Helt uvanlig for oss

Stavanger-hotellet, som ligger midt i sentrum, er det aller første hotellet noensinne Petter Stordalen må slå konkurs.

– Vi har holdt på i over 25 år og har rundt 200 hoteller i hele Norden. Likevel har dette aldri skjedd før. Det viser hvilken ekstrem situasjon vi står i for tiden. Dette er helt uvanlig for oss, sier Silseth.

Regnskapene til Comfort Hotel Stavanger viser at hotellet har gått med rundt 12 millioner kroner i minus de siste fem årene. I 2019 ble resultatet 5,3 millioner kroner i minus.

– Vi kan ikke forsvare å holde hotellet kunstig i live lenger for å dekke opp underskudd år etter år. Da er det vår plikt som eiere å si stopp og ta ansvar. Det er det vi gjør nå, sier Silseth.

13–14 mister jobben

Konkursen betyr at det er rundt 13–14 ansatte som nå mister jobben.

– Vi som eiere taper en del på en konkurs. Det samme gjør gårdeier som mister leieinntekter. Men det betyr lite sammenlignet med de folkene som nå mister jobben sin og går en usikker tid i møte, sier Silseth, som legger til at Nordic Choice skal prøve å hjelpe sine tidligere ansatte så godt de kan.

– Vi er store og har et system for dette. Samtidig er det ikke lett å finne nye oppgaver eller nye jobber i hotellbransjen for tiden. Men vi skal prøve å ta ansvar også her, sier Silseth.

Comfort Hotel Stavanger i Klubbgata er konkurs. Hotellet har slitt kraftig med økonomien de siste årene. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Kom ikke til enighet

– Står flere av deres hoteller i Stavanger-regionen i fare for å bli slått konkurs?

– Nei. Absolutt ikke. Dette er et engangstilfelle. Vi har god kontroll og gode, langsiktige løsninger for de åtte andre hotellene i Stavanger, Sandnes og Sola.

– Så hvorfor valgte dere å slå akkurat Comfort Hotel Stavanger konkurs?

– Vi har som sagt strevd en del der med økonomien de siste årene. Og så er det slik at vi må prioritere ressursene våre litt annerledes i den krisen vi nå står i. Leiekontrakten vår med gårdeier går også ut 31. desember 2022, uten at vi har klart å komme til en fornuftig enighet om forlengelse. Summen av dette gjør at vi nå velger å begjære oppbud, svarer Silseth.

Madland eier bygget

Det er eiendomsutvikler Kjell Madland som eier Klubbgata 3 gjennom selskapet Aton AS.

– Vi har diskutert ulike løsninger med Madland - både i form av kontraktsforlengelse og en mulig oppussing av bygget. Dessverre klart vi ikke å bli enige om noe, uten at jeg skal legge skylden på noen, sier Silseth.

Comfort Hotel Stavanger har holdt stengt helt siden 26. mars i fjor - altså to uker etter at Norge koronastengte.

– I løpet av de to første dagene etter 12. mars mottok vi nærmere 750 kanselleringer for fem måneder fram i tid. Vi prøvde å holde åpent så langt det lot seg gjøre, men avbestillingene fortsatte å renne inn. Allerede etter en uke innså vi at situasjonen var langt verre enn vi kunne forutse. Helt plutselig sto vi med et tomt hotell, og 26. mars måtte vi stenge dørene, sa hotellsjef Joakim Åhlén Hedenström til Aftenbladet i slutten av november i fjor.

Torgeir Silseth, konsernsjef i Nordic Choice. Vis mer byoutline Anton Soggiu

Har tapt over 400 millioner

Ifølge konsernsjef Silseth er ikke Stavanger-markedet det verste i Norge for tiden, noe som skyldes aktiviteten i oljeindustrien.

– Spesielt hotellene i Sola klarer seg noenlunde greit, men det er jo ingen hoteller som tjener penger i disse dager. Siden koronaen brøt ut i Norge har hotellbransjen hatt en omsetningssvikt på 60–70 prosent. Det er det ingen som overlever etter en viss tid. Men for oss i Nordic Choice er det bare å bite tennene sammen og gå på videre. Alt blir bra, men det store spørsmålet er selvfølgelig når blir alt bra igjen?

For også før koronaen sleit Petter Stordalen kraftig med sine hoteller i Stavanger-regionen. Regnskapstallene viser at hotellkongen har tapt totalt 401 millioner kroner på sine ni hoteller i regionen.