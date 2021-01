Polaris Media får 100 mill. etter seier i advokatsak

Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen /NTB

Høyesteretts ankeutvalg har avslått anken etter Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2020, der Polaris Media ved datterselskapene Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge AS ble tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, og i tillegg dekning av saksomkostninger med ca. 3 millioner kroner. Dommen er dermed rettskraftig.

Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg.

– Vi er glade for at dommen endelig er rettskraftig. Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar, ved at advokaten ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har kommet til at bistanden vi fikk ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i pressemeldingen.

