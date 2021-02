Jason Henry / E24 – La til rette for at Facebook vant hele markedet Oppkjøpet av Instagram står i kjernen av kjempesøksmålene mot Facebook.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

SAN FRANCISCO (E24): I begynnelsen syntes det som en latterlig høy pris. En milliard dollar for et selskap med 13 ansatte og null inntekt. Eller 77 millioner dollar per medarbeider, som The Atlantic påpekte. Den største summen noen hadde betalt for en mobil-app tilbake i 2012.

Snart skulle imidlertid gründerne av Instagram få spørsmål om de solgte selskapet for billig, for raskt.

– Jeg tror en av grunnene til at de takket ja, var trusselen om å bli knust, sier Sarah Frier.

– Den andre årsaken var at Facebook tilbød uavhengighet, samtidig som de fikk ta del i alle fordelene ved Facebooks infrastruktur og ressurser. En milliard dollar skadet heller ikke, sier hun.

Sarah Frier er journalist for Bloomberg og har dekket Facebook siden selskapet ble børsnotert i 2014. Våren 2020 ga hun ut «No Filter – The inside story of Instagram», blant annet basert på flere års samtaler med Instagram-gründerne Kevin Systrom og Mike Krieger, samt en rekke nåværende og tidligere ansatte.

Boken ble kåret til fjorårets beste businessbok av Financial Times/McKinsey og beskriver selskapets reise fra den spede begynnelsen med innsjekkings-appen Burbn (oppkalt etter Systroms favoritt-sprit) frem til den anspente tiden rundt gründernes oppsigelser i 2018.

Særlig går den detaljert inn i det kontroversielle oppkjøpet i 2012, som danner mye av grunnlaget for myndighetenes ferske søksmål mot Facebook.

– Jeg tror virkelig oppkjøpet la til rette for at Facebook vant hele markedet, sier Frier.

I HARDT VÆR: Amerikanske myndigheter har gått til sak mot Facebook fordi de mener selskapet brøt konkurranseloven da de kjøpte opp Instagram og WhatsApp. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Ville ikke selge

Det var først Twitter som forsøkte å kjøpe opp Instagram. Kevin Systrom hadde tidligere jobbet for grunnleggerne av nettsamfunnet, Jack Dorsey og Ev Williams, og Dorsey hadde vært mentoren hans.

I begynnelsen av 2012 ble han og Mike Krieger blant annet invitert på frokost på luksushotellet St. Regis i San Francisco sentrum, i samtaler om å selge den stadig mer populære bildedelingsappen.

Men Systrom gjorde det tydelig at han ikke var klar, og Jack Dorsey introduserte ham i stedet for en av partnerne i Sequoia Capital, ett av de mest anerkjente risikokapitalfondene i Silicon Valley.

Instagram-gründerne var helt i sluttspurten av å reise 50 millioner dollar ( ca. 431 millioner NOK med dagens kurs) da Facebooks Mark Zuckerberg ringte.

ETTERTRAKTEDE: Instagram-gründerne Mike Krieger (f.v.) og Kevin Systrom fikk flere tilbud om å selge selskapet i 2012. Her fra Instagrams hovedkvarter i 2017. Vis mer byoutline Christie Hemm Klok / New York Times / NTB

En chat-log offentliggjort av den amerikanske Kongressen viser at Systrom var betenksom også til et Facebook-oppkjøp.

– Vil han gå inn i ødeleggelsesmodus om jeg sier nei, skrev han til Benchmark-partner Matt Cohler, som satt i styret i Instagram.

Han var en av de første medarbeiderne i Facebook, og var blitt kontaktet av Zuckerberg om et mulig Instagram-oppkjøp.

– Sannsynligvis (og sannsynligvis også dersom vi velger å ikke engasjere oss i det hele tatt), svarte Cohler.

Kevin Systrom spurte også om Cohler trodde Zuckerberg ville forstå det dersom Instagram hentet penger i stedet for å takke ja til et tilbud fra Facebook.

– Nei, da kommer han til å gå inn i et sterkere ødeleggelsesmodus, svarte Cohler.

Systrom skriver at han egentlig ikke er interessert i å selge, uavhengig av pris, og de to går deretter videre til å diskutere ulike strategier for hvordan Cohler bør svare Zuckerberg.

– Hvis jeg argumenterer for at han bør la Instagram være for Facebooks skyld, kommer han til å konkludere med at det er best å knuse Instagram. Skjønt, jeg antar det ikke er mye som kan gjøres med det, skriver Cohler.

Han tror Zuckerberg frykter at Twitter vil kjøpe opp Instagram, mens Systrom vil unngå å pådra seg noen fiender. De avslutter samtalen med at Cohler skal be Zuckerberg ta direkte kontakt med Systrom.

Vis mer byoutline KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Kom til enighet

Etter hvert går Systrom i dialog med Zuckerberg, og de to unge gründerne møttes blant annet flere ganger hjemme hos Facebook-gründeren i Palo Alto.

Ifølge Sarah Frier, ønsket Zuckerberg å handle raskt, men Systrom takket først høflig nei til tilbudet.

– Mike og jeg har foreløpig lyst til å være uavhengige, skrev han til Zuckerberg 20. mars i en annen chat-log offentliggjort av Kongressen.

Zuckerberg svarte at han hadde gjort det klart at Instagram vil forbli et uavhengig produkt og spurte hva slags verdisetting Systrom var ute etter. Han påpekte også at Facebook jobbet med sin egen bildedelingstjeneste.

– Hvordan vi samarbeider nå vil også avgjøre hvor mye vi er partnere vs konkurrenter i fremtiden, skrev Zuckerberg.

Så, lenger nede i chat-loggen synes de to gründerne å komme stadig nærmere hverandre, og til slutt fremgår det tydelig at de har kommet fram til en avtale.

– Jeg gleder meg til å jobbe nært sammen, skrev Facebook-gründeren.

Avslørende e-poster

Kongressen har også publisert en rekke e-poster som de mener viser hvordan Mark Zuckerberg kjøpte Instagram for å slippe konkurranse. Overfor daværende økonomidirektør, David Ebersman, karakteriserte han et mulig oppkjøp som en måte å nøytralisere en konkurrent og forbedre Facebook.

– En måte å se dette på, er at det vi virkelig kjøper, er tid. Selv om noen nye konkurrenter dukker opp, vil det å kjøpe Instagram, Path, Foursquare osv. gi oss ett år eller mer til å integrere dynamikken før noen kan komme i nærheten av den skalaen igjen, skrev Zuckerberg i en e-postutveksling.

Skjermbilde av en av e-postene Mark Zuckerberg sendte til David Ebersman. Vis mer

I søksmålet mot Facebook viser den føderale handelskommisjonen (FTC) også til interne dokumenter.

9. april, da de feiret oppkjøpet, skrev han til en kollega:

– Jeg husker den interne meldingen din om at Instagram var trusselen vår, ikke Google+. Du hadde hovedsakelig rett. En ting med start-ups er imidlertid at du kan kjøpe dem.

– Vil kjempe hardt

E24 har bedt Facebook om kommentarer til denne saken og har fått tilsendt et blogginnlegg fra visepresident Jennifer Newstead, som har tidligere også er sendt til E24. Hun påpeker at det ikke var gitt at Instagram og WhatsApp skulle bli så store.

– Instagram og WhatsApp ble de utrolige produktene de er i dag fordi Facebook investerte milliarder av dollar, og mange års innovasjon og ekspertise, skriver hun.

Ifølge Iain Murray ved the Competitive Enterprise Institute er ikke dette en uvanlig strategi i større selskaper, som en måte å «outsource» innovasjon.

– Det er vanskeligere å bli børsnotert, og oppstartsbedrifter legger derfor ofte opp til å bli kjøpt opp av større selskaper. Derfor kan disse søksmålene hemme innovasjon, sier Murray.

Jennifer Newstead påpeker at myndighetene i sin tid lot kjøpene gå gjennom, noe Mark Zuckerberg også tidligere har påpekt i Kongressen.

– Regjeringen ønsker nå en omkamp, og sender en avskrekkende advarsel til amerikanske bedrifter om at intet salg noen gang er endelig.

Forfatter Sarah Frier påpeker imidlertid at FTC lot et vindu stå åpent i sin rapport om Instagram-oppkjøpet, hvor de skrev at «ingen ytterligere handling er påkrevd på nåværende tidspunkt», men at de kunne gjøre en ny gjennomgang senere hvis det var i offentlighetens interesse.

– Men jeg er ikke sikker på nøyaktig hvordan dette argumentet vil bli lest, sier hun.

Samtidig påpeker Frier at Instagram-oppkjøpet førte til oppkjøpet av WhatsApp to år senere. Instagram-gründer Kevin Systrom spiste blant annet en sushi-middag med Jan Koum, daglig leder i WhatsApp, hvor han fortalte at Facebook var en god partner, som ikke ville ødelegge det unike WhatsApp hadde bygget opp.

– WhatsApp-grunnleggerne ville ikke ha gått til Facebook om ikke det var for eksempelet Instagram satte, sier hun.

Men med årene surnet forholdet mellom Facebook og grunnleggerne av begge de to selskapene. I 2018 forlot Kevin Systrom og Mike Krieger Instagram. Ifølge No Filter og en omfattende artikkel i Wired, forsvant gradvis mer av uavhengigheten, samtidig som de fikk mindre ressurser.

– Zuckerberg følte at Facebooks fremtid ble truet av Instagrams suksess, og det ble veldig vanskelig for Instagram-grunnleggerne å jobbe i et miljø der de ikke fikk lov til å vokse raskere, sier Frier.

DET SISTE BILDET: Kevin Systrom og Mike Krieger avbildet sammen med påtroppende Instagram-sjef Adam Mosseri (i midten). Vis mer byoutline TT NYHETSBYRÅN / NTB

I søksmålet fra de føderale myndighetene, som ble offentliggjort 9. desember i fjor, ber de spesifikt om at selskapene brytes opp. Rettssakene vil imidlertid trolig dra ut i årevis. Diana Moss, presidenten for American Antitrust Institute, en interessegruppe for konkurranselovgivning, mener saken uansett er et landemerke.

– Det er få saker om monopolmakt i USA, og denne er spesiell fordi saken ikke handler om høyere priser, men om privatliv og manglende innovasjon, sier Moss.

Samtidig blir det veldig krevende for myndighetene å vise at Facebook faktisk har monopolmakt, mener hun.

– Men de har sitater fra Facebook-ledere om oppkjøp av mindre selskaper. Det er kraftige bevis, sier hun.

Sarah Frier er usikker på om det i det hele tatt vil la seg gjøre å skille selskapene fra hverandre.

– Facebook har integrert alle disse produktene bak kulissene og gjort dem så sammenfiltrede at de kan argumentere for at de ikke kan brytes opp, sier hun.

