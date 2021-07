Britisk pilotforbund krever ubetalt lønn etter bonusavsløring

Det britiske pilotforbundet krever at Norwegian dekker ubetalt lønn for britiske piloter som ble sagt opp under konkursbeskyttelsen – nå som toppene har fått bonus.

Norwegian-sjef Geir Karlsen (bildet) fikk i mai vedtatt en bonus på 11 millioner kroner, i likhet med tidligere toppsjef Jacob Schram. Nå reagerer fagforeningen for flyselskapets tidligere britiske piloter. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum, NTB

«Vi spør om passasjerene deres er klar over den dårlige behandlingen av deres britiske personell, fullstendig i strid med disses kontraktsmessige og rettmessige krav på penger», skriver pilotforbundet BALPA til Norwegian i et brev datert 30. juni.

Norwegian slo datterselskapet Norwegian Air Resources UK (NAR) konkurs i januar, da det ble klart at Norwegian legger ned langdistansesatsingen.

De ansatte i bemanningsselskapet fikk i februar beskjed om at NAR ikke har penger til å betale utestående lønn. Nå har avsløringene om at Norwegian-toppene fikk 11 millioner kroner hver i bonus, fått den britiske pilotforeningen BALPA til å fyre på alle plugger.

I et brev stilet til styret i Norwegian, som E24 har sett, skriver BALPA at de ønsker «rettmessig etterlønnskompensasjon» for Norwegians tidligere piloter ved den nedlagte basen på Gatwick i London.

«Våre medlemmer ble nektet hvert øre av sin kontraktfestede permitteringslønn som følge av Norwegians kalkulerte beslutning om å legge ned driften fra Gatwick-basen og å gå inn i frivillig avvikling av Norwegian Air Resources UK», skriver nasjonal rådgiver Terry Brandon i BALPA i brevet.

Brandon understreker at BALPA ikke motsetter seg nedstengingen av crew-basen.

«Tøffe beslutninger måtte fattes, særlig idet flyselskapet sto overfor så pass store utfordringer», skriver han om tiden da Norwegians første prioritet var å overleve konkursbeskyttelsen i irsk rett.

«Vi er imidlertid sterkt imot måten gruppen har gjort det på, og dette er ytterligere forsterket av den siste tidens utvikling rundt ledelsens bonuser og andre utbetalinger, som har kommet til overflaten denne uken».

Etterlyste 38 millioner kroner

Dette er ikke første gang BALPA etterlyser lønnen de britiske pilotene har krav på.

Da beskjeden først kom, i februar i år, viste fagforeningen til løfter de var blitt gitt i november i fjor. Ifølge en rapport skrevet av KPMG, bostyrer for NAR UK, skyldte selskapet de ansatte tilsvarende 38 millioner kroner.

I tillegg til de 38 millionene forlanger fagforeningen svar på hvor det blir av etterlønnen de mener ansatte var lovet.

– I november i fjor lovet NAR at alle piloter skulle få tre måneders etterlønn i tilfelle konkurs. Hvorfor har Norwegian brutt løftet, spurte BALPA den gang.

I brevet 30. juni viser Brandon også til at spanske piloter har fått en helt annen løsning på saken, hvor noen av dem skal ha fått utbetalt så mye som 100.00 euro i permitteringslønn, fra Norwegians egen kasse.

«[Dette] mens piloter i Storbritannia ble betalt absolutt ingenting», skriver Brandon, mens han viser til at den britiske stat har gitt pilotene 3.000 euro i arbeidsavklaringspenger. «I hvilket tenkelig scenario er dette rettferdig?»

Brandon avslutter brevet med å minne om at nedleggelsen i London har satt de ansatte og deres familier i en vanskelig situasjon.

«[Norwegians] kalkulerte handlinger og komplette ignorering av kontraktsmessige og moralske forpliktelser, har etterlatt familier i nød. Flesteparten i frykt for å miste hjemmene sine, og med lite håp for fremtiden», skriver han, og ber Norwegian om å «innfri forpliktelsene» og «respektere avtalen».

E24 kunne i forrige uke avsløre at Norwegian har gitt toppledelsen i selskapet en ukjent bonus.

Bonusene det er snakk om er 11 millioner hver til tidligere konsernsjef Jacob Schram og nåværende konsernsjef Geir Karlsen, samt bonuser til resten av ledelsen – slik at pakken totalt endte på drøye 30 millioner.

Norwegian: Endrer ikke omstendighetene

Norwegian har sett brevet fra BALPA, og understreker overfor E24 at pilotforeningen også tidligere har løftet de samme problemstillingene.

– Poengene som blir reist er ikke nye, og endrer ikke omstendighetene ved NAR UKs konkurs i starten av året. Da det ble klart at Norwegian ikke lengre ville operere interkontinentale flyvninger, gikk NAR UK i konkursprosess fordi det ikke lengre eksisterte et finansielt grunnlag for selskapet, skriver presseansvarlig Andreas Hjørnholm i en e-post til E24.

– KPMG, som ble utpekt som bostyrer, har gjennomført dyptgående undersøkelser av mulige økonomiske forpliktelser som NAR UK kunne ha. Avtaler inngått med andre medarbeidergrupper i andre land avspeiler den lokale lovgivningen i disse landene og gjelder ikke for NAR UK.

Når det gjelder løftet Terry Brandon påsto ble gitt i november i fjor, om tre måneders etterlønn, skriver Hjørnholm at dette var basert på at NAR UK overlevde krisen.

– Diskusjonene sommeren 2020 gjaldt utelukkende short haul-piloter og baserte seg på at langdistansepilotene ville vende tilbake, og at NAR UK ville overleve. Da det ble klart at Norwegian ikke lengre ville operere interkontinentale flyvninger, gikk NAR UK ut i konkursprosess fordi det ikke lengre eksisterte et finansielt grunnlag for selskapet.