Fortviler over nye innreiseregler: – Veldig krevende

BERGEN (VG) Fra midnatt lørdag må arbeidstagere fra røde land i ti dagers karantene før de kan begynne å jobbe i Norge. Verftsbransjen frykter at coronakrisen kan føre til mangel på arbeidskraft.

HARDT RAMMET: Erlend Hatleberg er direktør ved Havyard-verftet i Hyllestad. For en måned siden fikk 76 arbeidere ved verftet påvist coronasmitte. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: Publisert: 26. oktober 2020 19:10

For en måned siden måtte Havyard-verftet i Hyllestad stenge i flere uker etter at det ble oppdaget smitte ved bedriften.

Totalt testet 81 personer i kommunen med rundt 1400 innbyggere, positivt for corona. Samtlige jobbet eller hadde tilknytning til ansatte ved skipsverftet, og et flertall av de smittede var utenlandske arbeidere.

Verftsdirektør Erlend Hatleberg sier til VG at situasjonen ikke blir mindre krevende etter at reglene for utenlandsk arbeidskraft nå blir skjerpet.

– Situasjonen er veldig krevende. Det krever mye, både organisatorisk og økonomisk, å håndtere dette. Alt blir mer komplisert, og det driver kostnadene i været, sier han.

Etter at det store utbruddet i Hyllestad var over og verftet fikk åpne igjen, må alle utenlandske arbeidere avlegge to coronatester.

– Ingen får begynne i jobb før den siste testen er negativ. Mange sitter nå i karantene hos oss i syv til ti dager.

Ifølge Hatleberg er alle prosjektene ved verftet forsinket.

– Før helgen hadde vi 270 arbeidere på verftet. Vi burde vært 150 flere. Vi prøver så langt vi kan å rekruttere norske arbeidstagere, men vi klarer oss ikke uten utenlandsk arbeidskraft, sier han.

MÅTTE STENGE: Havyard-verftet i Hyllestad opplever store forsinkelser på prosjektene etter det store coronautbruddet tidligere i høst. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Dette sa statsminister Erna Solberg om endringene i de nasjonale reglene for utenlandske arbeidstagere på pressekonferansen mandag:

For at arbeidstagere som kommer til Norge fra andre land fortsatt skal få unntak fra karanteneplikten, må de teste negativt hver tredje dag, og bo på enerom de første dagene i Norge.

Arbeidstagere som kommer fra det EU kaller «røde» land, må nå i karantene. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100.000 over 14 dager.

Arbeidstagere fra disse landene, for eksempel Polen, Frankrike, Storbritannia og Spania, vil måtte være i karantene i ti dager her i landet, før de kan begynne å arbeide.

Solberg understreket på pressekonferansen at bedrifter som har mange utenlandske ansatte, trenger noe mer tid til å omstille seg til de nye reglene.

– De nye karantenebestemmelsene for innreise av utenlandske arbeidstagere gjelder derfor fra midnatt natt til lørdag 31. oktober. Reglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Solberg sa at import av smitte i forbindelse med utenlandsk arbeidskraft er et økende problem.

– De siste ukene har rundt ett av ti smittetilfeller vært knyttet til arbeidstagere fra Polen. Da må vi sette strengere tiltak for å begrense smitten. Så vi setter altså inn tiltakene der det er størst behov.

Direktør Jan Ertesvåg ved Akers verft i Egersund sier at de til tross for strengere regler vil anbefale overfor sine leverandører i Polen å teste de ansatte før avreise til Norge.

– Det er jo fortsatt viktig å få bekreftet at personell som reiser til Norge for å jobbe, ikke tar med smitte i karantenen.

For at arbeidstagere som kommer til Norge fra andre land fortsatt skal få unntak fra karanteneplikten, må de teste negativt hver tredje dag.

– Dette er typisk svensker og dansker, men de utgjør en veldig liten del av arbeidsstyrken vår.

Ertesvåg sier at det nå er en mulighet for at det kan bli mangel på arbeidskraft i norske industribedrifter.

– Vi vet ikke hvordan de nye reglene vil bli mottatt i Polen, når vi ikke kan tilby en rotasjonsordning. Det vil bli interessant å se om noen vegrer seg for å dra til Norge for å jobbe nå, sier han.

SPENT PÅ REAKSJONEN: Direktør ved Aker i Egersund, Jan Ertesvåg, sier han er spent på hvordan innstrammingene vil bli mottatt blant polske arbeidstagere. Bildet er tatt inne i en av de store produksjonshallene ved verftet. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Ved Vard-gruppens tre verft i Møre og Romsdal blir alle arbeidere som kommer fra utlandet testet to ganger, og satt i karantene til den siste testen er bekreftet negativ.

Det opplyser informasjonsdirektør Hege Akselvoll i Vard til VG.

– Totalt har vi utført over 3000 tester. 17 personer som har kommet fra utlandet har testet positivt, sier Akselvoll.

– I noen tilfeller har vi benyttet unntaksbestemmelsen i regelverket for forretningskritisk personell. Men det har kun dreid seg om et fåtall, og da har vi etablert egne arbeidskorridorer, der de har vært atskilt fra øvrig personell.

Akselvoll sier at Vard for tiden har hundre personer i karantene. Alle som bor i brakkeriggene på verftene har enerom med eget bad.

– Vi gjør så godt i kan for å ivareta sikkerheten til både ansatte og lokalsamfunnet, og vi arbeider tett og godt med det lokale helseapparatet.

Knut Sunde, direktør for bransje og industripolitikk i Norsk Industri, sier at industrien jevnt over har en forståelse for at regelverket må strammes inn når hele Europa har et stort problem og faren for importsmitte øker.

– Samtidig har de fleste industribedriftene veldig gode rutiner på håndtering av dette. Vi var tidlig ute med smittevernveiledere. Veldig mange bedrifter har gått mye lenger enn det covid-19-regelverket har.

Sunde karakteriserer utviklingen i Polen som ulykksalig.

– Det er mange polakker som flyr fra og til Norge, og det blir vanskeligere i fremtiden siden Polen har hatt en fæl utvikling. Vi tar til etterretning at det blir ti dager karantene.

– Hva er konsekvensene av de nye reglene for bedrifter?

– Det blir uten tvil dyrere med utenlandsk arbeidskraft. Det var allerede dyrt, men nå blir det enda dyrere. Det er vi ikke nødvendigvis begeistret for, men vi forstår det, særlig med tanke på situasjonen i Polen og Storbritannia. Det er en ulykksalig situasjon, som vi bare må ta til etterretning.

HAR FORSTÅELSE: Knut Sunde er direktør for bransje og industripolitikk i NHOs største forening, Norsk Industri. Vis mer byoutline Frode Hansen

Sunde understreker at industrien er interessert i å være med å slå ned covid-19 i Norge, og ta sin del av ansvaret og kostnadene, selv om det begynner å bli veldig dyrt.

– Så får vi bare krysse fingrene for at de nye tiltakene funker, slik at vi kan lette dem senere og få tiltak som er mer forholdsmessige da.

– Hva mener du med det?

– Det er noen nyanser fra tiltakene Folkehelseinstituttet ønsker og det regjeringen vedtar. I det rommet bør man avveie hva som er nødvendig. Det er regjeringen som vedtar tiltak og ikke FHI, det er vi glade for.

– Hvilke bedrifter vil bli hardest rammet av tiltakene som ble presentert i dag?

– Det er særlig større skips- og offshoreverft i Norge som er avhengig av flere hundre gjestearbeidere fra utlandet. Og om det mot formodning ikke blir mulig å bruke utenlandske gjestearbeidere, vil disse selskapene få et problem.

– Hvis vi bare skal tenke helseforebyggende, vil det bli færre arbeidsplasser. Det er regjeringens oppgave å avveie det rene helseforebyggende med konsekvenser for arbeidslivet.

