Louis Vuitton og Dior reddet luksusgigant

Moteklær og håndvesker hjalp på finansene til det hardt coronarammede luksuskonsernet LVMH i juli, august og september.

Eieren til Louis Vuitton har hentet inn mye av inntektsfallet etter virusutbruddet. Sterkt salg av mote- og lærartikler har bidratt mest. Vis mer byoutline LISI NIESNER / Reuters

Publisert: Publisert: 17. oktober 2020 15:05

Nedstengte butikker og reiserestriksjoner har så langt i år herjet med den økonomiske situasjonen i Louis Vuitton Moët Hennessy-konsernet (LVMH).

I løpet av årets ni første måneder har luksuskonsernet tapt 21 prosent av inntektene sammenlignet med fjoråret, viser selskapets kvartalstall.

Konsernet eier blant annet luksusmerker som Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Marc Jacobs og Givenchy, i tillegg til Dom Pérignon, Hennessy og Moët & Chandon.

Kraftig coronasmell

I «coronamånedene» april, mai og juni falt salgsinntektene med 38 prosent, men ifra juli til september begynte tok salget seg betraktelig opp. I tremånedersperioden var inntektene «kun» 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Det økte salget kom overraskende på flere. På forhånd var det ventet av et inntektsfall på 12 prosent, viser estimater innhentet av Reuters.

Mest bidragsytende er mote- og lærartikler fra merker som Louis Vuitton og Christian Dior, som sto for halve omsetningen i juli, august og september. Totalt solgte LVHM klær, vesker og andre moteartikler til 5,95 milliarder dollar i tremånedersperioden, tilsvarende 65 milliarder kroner.

LVMH-aksjen steg 7,3 prosent på Paris-børsen fredag etter at salgstallene ble offentliggjort.

LVMH-sjef Bernard Arnault er en av verdens rikeste personer, og er ifølge Bloomberg god for 834 milliarder kroner. Vis mer byoutline CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Saksøkt av Tiffanys

LVMH nådde i november i fjor en avtale om å kjøpe den amerikanske smykkegiganten Tiffany. I september varslet imidlertid LVMH at de vraker avtalen som følge av USAs president Donald Trumps gjentatte trusler om å innføre toll på franske varer.

Tiffanys svarte på sin side med å gå til søksmål på det franske luksuskonsernet.

– Vi beklager at vi er nødt til å gå til dette skrittet, men LVMH har ikke gitt oss noe valg utover å starte et søksmål for å beskytte selskapet og våre aksjonærer. Tiffany er overbevist om at det har oppfylt alle sine forpliktelser i henhold til fusjonsavtalen og er forpliktet til å fullføre transaksjonen på de vilkår som ble avtalt i fjor, sa Tiffany-styreleder Roger N. Farah i en kommentar.

– Tiffany forventer det samme av LVMH, sa Farah.

Fått millioner i kontantstøtte

Den norske statens milliarder i coronatilskudd har også funnet veien til luksusmerker.

Louis Vuittons norske virksomhet har totalt mottatt 893.091 kroner i kontantstøtte. Senest i september fikk selskapet 171.610 kroner.

Det danske selskapet Group 88 har en rekke luksusbutikker med rettighetene til blant annet Saint Laurent, Gucci, Burberry, Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino og Mulberry. Group 88 fikk i mai 879.879 kroner i kontantstøtte.

Luksusmerket Mulberry, hvor den norske virksomheten eies 50/50 av Group 88 og Mulberry Group, har fått 215.961 kroner i kontantstøtte.

Det svenske designermerket Acne fikk i april og juni mottatt 580.578 kroner i kontantstøtte, mens klesmerket Ganni mottok i mai kontantstøtte på 395.422 kroner.

