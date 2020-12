Droneselskapet i Sandnes er klar for å fly på børsen

For å få penger til mer vekst, går Sandnes-selskapet Nordic Unmanned i dag på børs. Gründer Knut Roar Wiig lover fortsatt å tenke stort.

Knut Roar Wiig startet Nordic Unmanned. Nå trenger han mer penger for å kunne vokse videre. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I slutten av november meldte Nordic Unmanned at det planla notering på Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market) i desember.

Nå er dagen kommet for droneselskapet, som dermed blir den første børsnoterte droneoperatøren i Europa. Nordic Unmanned har kontor i Havneparken i Sandnes.

Og det blir herfra gründer, administrerende direktør og foreløpig største enkelteier Knut Roar Wiig skal følge dagens notering.

– Oslo Børs er koronastengt, så vi kan ikke reise bort for å ringe i bjella som markerer at vi er på børs. Dermed blir det en dag på kontoret, sier Wiig.

Men alt annet er klart til børsnoteringen – som skjer klokken 9 tirsdag. Nå ser Wiig fram til å vokse videre. Målet er å hente mellom 50 og 100 millioner kroner.

– For oss blir dette en milepæl. Vi må vokse videre. Markedet vi satser i, vokser veldig fort – og for at vi fortsatt skal være ledende, skal vi vokse enda raskere.

Nordic Unmanned har nå rundt 40 ansatte, men planlegger å vokse til 100 allerede i 2021. Veksten viser seg også i omsetningen – i fjor endte den på 31 millioner kroner og i år passerer den 70 millioner.

Dette blir likevel småtteri mot målet selskapet har satt seg i 2024, med 442 millioner kroner i omsetning.

I november sikret Nordic Unmanned seg en dronekontrakt med det norske Forsvaret, verdt rundt 40 millioner kroner. Men det er EU som er selskapets største kunde – som også jobber for havnepolitiet i Antwerpen, grensepolitiet i Romania, EUs fiskerioppsyn og franske miljømyndigheter – blant annet.

I august fløy Nordic Unmanned en drone fra Mongstad til Troll-feltet på oppdrag for Equinor. Dronen leverte en dieseldyse til en livbåt.

Les også Han ba kompisene i oljebransjen om en gründer-idé. Dette ble resultatet

Les også Sikret historisk drone-avtale: – Et stort kvalitetsstempel

Ikke bekymret for markedet

Og nå trenger altså Nordic Unmanned mer penger for å kunne kjøpe enda flere droner. Selskapet hentet nylig inn 99 millioner gjennom at flere kjøpte seg aksjer – og fra i dag kan altså aksjen kjøpes på børsen.

– Nå har vi 170 aksjonærer som har tro på oss. Så får vi se hvor mange flere vi får. Vi opplever at mange synes dette er veldig interessant og framtidsrettet, og det tror vi også.

– Noen bekymringer?

– Markedsmessig ser vi at flere og flere store, offentlige kunder ser verdien med å bruke droner til forskjellige oppgaver. Så vi har ingen bekymring for markedet. Vi har fulgt det fra start og ser veldig store muligheter for vekst videre, sier Wiig.

Men han ser at vekst må kombineres med kvalitet.

– Ja, det blir den største balansekunsten. En viktig oppgave for oss blir å styrke organisasjonen, bygge erfaring og kompetanse.

Les på E24+ Nå trapper Sjøfartsdirektoratet opp dronejakten på svovel-synderne

Les på E24+ Får fem år på å digitalisere ni plattformer. En drone skal gjøre jobben.

Lover å tenke stort

For sin egen del fortsetter Wiig i samme rolle – og han lover å fortsette å tenke stort.

– Vi skal tørre å våge. Vi skal ikke la oss begrense, men han store ambisjoner. Nå vil vi få finansiell kapasitet til å gjennomføre disse ambisjonene.

– Hva er det som driver deg?

– Vi står midt i et marked med sterke vekstmuligheter, med en helt ny teknologi. Dette er en megatrend med robotisering, og vi står midt i den. Eller de vil si, vi er helt i front og har ikke så mange andre å se til. Det er veldig spennende å se hva vi kan klare å oppnå med droner, hvordan vi kan hjelpe kundene og løse deres behov.

– Og nå kan du bli rik også?

– Jeg har ikke noen planer om å selge noen aksjer, så det blir ikke store forskjellen for meg. Men jeg håper selvsagt at selskapet skal bli mer verdt. Mitt mål er å skape store verdier for aksjonærene våre, sier Wiig.

Euronext Growth (tidligere Merkur Market) er en handelsplass – også kalt minibørs – for aksjer i små og mellomstore bedrifter. Selskapene her er ikke børsnotert i vanlig forstand, og har enklere og færre krav enn de som stilles til selskaper for en ordinær notering på Oslo Børs. Det er blitt påpekt at risikoen kan være større ved å handle aksjer i selskapene på Euronext Growth.

– På Merkur Market er det noen selskaper som er unge, og de har kanskje en uprøvd forretningsmodell. Før man investerer i en slik aksje bør man sette seg godt inn i butikken til dette selskapet, sa kommunikasjonssjef Geir Aase til NRK i forbindelse med rapporter om at mange småsparere investerte i selskaper notert på minibørsen.

Publisert: Publisert: 15. desember 2020 08:34