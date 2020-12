Boeing 737 Max tilbake i lufta

Mer enn 20 måneder etter at Boeings 737 Max-fly ble satt på bakken etter to fatale ulykker, var et fly onsdag tilbake i lufta over Brasil.

Et ombygget 737 Max-fly tok av fra São Paulo og fløy til Porto Alegre på flyselskapet Gols rute 4104.

Den amerikanske flygiganten Boeing håper nå å kunne legge bak seg krisen selskapet havnet i etter de to flyulykkene i 2018 og 2019. 346 menneskeliv gikk tapt i de to ulykkene.

De fleste passasjerene enset ikke tallet på flyets nese da de gikk om bord, og Gol gjorde ikke noe stort nummer ut av at turen var flymodellens første siden 2019, ifølge AFPs reporter på flyet.

– Godt å vite, sa en passasjerer da reporteren fortalte at han ville bli blant de første til å reise med flyet siden det ble satt på bakken.

– Om det er her, må jo det bety at det er trygt, fortsatte mannen.

Flymodellen ble satt på bakken etter de to fatale ulykkene, som senere viste seg å skyldes en programvare som fikk flyene til å vende brått nedover under bratt oppstigning. Selskapet ble i en granskningsrapport anklaget for å ha satt profitt foran sikkerhet.

