Nå kommer coronasertifikatet: Tror det åpner for større arrangementer

Mandag kommer regjeringens retningslinjer for hvordan coronasertifikatet skal brukes innenlands i Norge.

VIL BLI MED OSS LENGE: Internasjonalt er det mulig du må fremvise coronasertifikat ved reiser mellom land en god stund fremover, sier Espen Rostrup Nakstad. Vis mer byoutline Berit Roald, NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Torsdag forrige uke presenterte myndighetene det nyutviklede coronasertifikatet, som skal vise om du er vaksinert, frisk fra smitte eller om du har testet negativt.

Fra slutten av juni skal coronasertifikatet brukes ved reise ut av Norge, men allerede fra neste uke skal sertifikatet brukes innenlands.

Mandag klokken 15 presenterer regjeringen retningslinjene for hvordan det skal brukes.

Sertifikatet vil ha enten grønt eller rødt «lys», avhengig av hvor i vaksinasjonsprosessen du er, om du har vært covid-syk eller hva corona-testen din viser.

– Innenlands vil du få grønt lys hvis du har testet positivt for covid-19 siste seks måneder, hvis du har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, og hvis du har tatt en antigen hurtigtest siste 24 timer som er registrert i MSIS labdatabase av kommunen eller aktøren som utførte testen, forklarer Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør ved Helsedirektoratet, til VG.

– Politisk beslutning

Ennå er det ikke kjent hvilke arrangementer, hendelser eller møter hvor det vil kreves et sertifikat med grønt lys, men Høie sa i slutten av mai til Aftenposten at det i første omgang vil gjelde ved offentlige arrangementer, cruise og andre pakketurer.

– Det er en politisk beslutning hva man vil bruke coronasertifikat til innenlands. Det blir nok ikke snakk om å innskrenke tilbud som nå åpner opp for alle. Sannsynligvis vil coronasertifikatet bli brukt til å øke antallet mennesker som kan være til stede på nærmere definerte arrangementer, sier Nakstad.

Man vil ikke trenge coronasertifikatet i sosiale sammenhenger, sier han.

– Rådene for antall mennesker du kan invitere hjem er tillitsbaserte også når det gjelder beskyttede personer.

– Hvordan får jeg vite hvilke regler som gjelder for et konkret arrangement?

– Arrangøren må nok i sin markedsføring og ved billettbestilling på nett informere om at man gjennomfører et arrangement der det kreves coronasertifikat for å øke antallet deltagere i tråd med gjeldende bestemmelser.

Det er ikke opp til enhver å kreve at du viser fram sertifikatet, sier han.

– Kun arrangører som gjennomfører arrangementer i tråd med reglene for bruk av coronasertifikat kan kreve det fremvist. Det blir trolig ikke «fritt fram» å ta i bruk coronasertifikat. Det vil bli regulert ved hvilke typer arrangementer det kan tas i bruk.

FLERE PÅ KONSERT: Coronasertifikatene vil sansynligvis bli brukt til å slippe inn flere på arrangementer, som på konserter. Her fra en av testkonsertene i Barcelona i Spania i mars i år, hvor forskere brukte konserter for å undersøke smitten i store folkemengder. Vis mer byoutline Emilio Morenatti / AP

Ikke i arbeidslivet

Også unge under 18 år skal kunne bruke coronasertifikatet.

– Det legges opp til at også ungdommer under 18 år kan testes for å få adgang til et arrangement der det kreves grønt coronasertifikat. Sannsynligvis vil en negativ hurtigtest gi grønt sertifikat i 24 timer etter at den utført og registrert. Hva som vil gjelde for barn som er i følge med voksne vil det bli informert om, sier Nakstad.

Foreløpig skal coronasertifikatet ikke brukes i arbeidslivet.

– Hvis myndighetene anser sertifikatet som viktig for å hindre smittespredning, burde det ikke også brukes i arbeidslivet?

– Det er nok først og fremst situasjoner der mange samles, for eksempel konserter og andre større arrangementer, der et coronasertifikat vil kunne benyttes. I arbeidslivet og i butikker har man brukt andre smitteverntiltak så langt i pandemien.

Enhver av oss må kontrollere vårt eget coronasertifikat. Dersom du mener at noe er feil, er det kommunen som vaksinerte eller testet deg som må kontaktes, sier Nakstad.

– Hvor lenge må vi forvente å måtte bruke et coronasertifikat innenlands og utenlands?

– Sannsynligvis vil coronasertifikat bli mest brukt innenlands i en overgangsperiode til de fleste er vaksinert. Internasjonalt er det mulig du må fremvise coronasertifikat ved reiser mellom land en god stund framover.

– Må vi regne med at alle reiser og arrangementer fra nå av blir begrenset av hvor et vaksinesertifikat vil gjelde?

– Nei, jeg tror reglene vil gjelde bare noen definerte aktiviteter der en arrangør ønsker å øke antallet deltagere. Men dette vil den norske regjeringen ta stilling til.