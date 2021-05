Kilder til E24: Norwegians styreleder gir seg

Norwegians danske styreleder, Niels Smedegaard, byttes ut på generalforsamlingen i slutten av neste uke, opplyser kilder. Han vil erstattes av en person med «generell høy tillit i det norske samfunnet».

Etter to tøffe år er det snart exit for Niels Smedegaard som styreleder. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Aftenposten/E24 får bekreftet fra tre kilder med kjennskap til prosessen at Norwegians danske styreleder, Niels Smedegaard, ikke fortsetter.

Han vil gå av på generalforsamlingen som avholdes 4. juni, altså fredag i neste uke, opplyser kildene.

Hvem som skal erstatte Smedegaard er ikke kjent ennå.

Norwegian har ønsket å vente med å annonsere valgkomiteens forslag til aksjene i den nettopp avsluttede kapitalinnhentingen er overlevert de nye aksjonærene. Det skjer på torsdag denne uken.

Smedegaard ble valgt som styreleder på en generalforsamling i mai 2019. Han gikk rett inn en krise som har fortsatt i snart to år.

Det har ikke lykkes Aftenposten/E24 å få en kommentar fra Smedegaard.

John Fredriksen tar plass på rad 1 rett bak cockpiten i Norwegian. Hvem blir hans foretrukne, nye styreleder? Vis mer byoutline REUTERS/Ints Kalnins

Høy samfunnstillit

Til Aftenposten/E24 sier en kilde at vedkommende som tar over vil være «en person med generell høy tillit i det norske samfunnet».

Samtidig er det klart at vedkommende også må ha tillit fra Norwegians nå to største aksjonærer, John Fredriksen og Sundt-familien. Og da snevres feltet av mulige kandidater en del inn.

Hvem som tar over som styreleder i Norwegian, kommer i en børsmelding fra Norwegian en av de nærmeste dagene.

Fredriksens selskap, Geveran, flagget tirsdag morgen en eierandel på 19,94 prosent av nå utstedte aksjer i Norwegian.

Når aksjene som kreditorene får, blir utstedt senere i sommer, vil imidlertid denne eierandelen falle til 14,96 prosent.

Sundt AS, som eier av søsknene Christian og Helene Sundt, flagget en eierandel på 17,55 prosent. Også den andelen vil falle en del, til 13,2 prosent, når ytterligere aksjer kommer til senere i sommer.

Men finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) tegnet for 4 millioner kroner og konsernsjef Jacob Schram tegnet for 3,5 millioner kroner, tegnet ikke styreleder Niels Smedegaard (på tv-skjermen) i det hele tatt i den rettede delen av emisjonen. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Tegnet ikke i rettet emisjon

Det tydeligste signalet utad på at Smedegaard ikke fortsetter, kom da Norwegian i forrige uke meldte fra om hvilke såkalte primærinsidere som tegnet seg i emisjonen.

Emisjonen bestod av en del som var rettet mot utvalgte investorer og en mindre såkalt fortrinnrettemisjon forbeholdt de gamle aksjonærene.

Mens konsernsjef Jacob Schram tegnet seg for 3,5 millioner kroner i den rettede delen av emisjonen, så tegnet Smedegaard seg her for 0 kroner. Og det selv om millioner av aksjer var reservert for styret og ledelsen.

Dagens styreleder benyttet seg kun av tegningsrettene han hadde på sine gamle Norwegian-aksjer. Gjennom det tegnet han seg for beskjedne 33.072 kroner.

Nesten heller ingen andre i styret tegnet seg i den rettede delen av kapitalinnhentingen. Den eneste var aksjonærvalgt styremedlem Sondre Gravir.

Gavir tegnet seg for 156.000 kroner. Han er til vanlig leder for treningssenter-kjeden Sats og har vært styremedlem i Norwegian siden mai 2018.

Det skal dog legges til at mye avlønningen som aksjonærvalgt styremedlem skjer i form av Norwegian-aksjer. Dagens styremedlemmer har altså ikke fått spesielt godt betalt for sine verv.

Få bytter i styret

Til Aftenposten/E24 blir det sagt at det blir få bytter i styret. Så mange som tre av dagens seks aksjonærvalgte styremedlemmer ble valgt for så kort tid siden som i fjor sommer.

Da kom både et tidligere medlem av konsernledelsen i Easyjet og en tidligere toppsjef for Saudi Arabia Airlines, inn som nye styremedlemmer.

Men i tillegg til at Smedegaard erstattes, skal det minst velges inn ett nytt styremedlem, får Aftenposten/E24 opplyst.

Vedkommende skal erstatte Anton Joiner som trakk seg i november.

Joiner representerte leasingselskapet Aercap, som da var Norwegian største aksjonær.

Aercap hadde imidlertid langt større finansielle interesser i flyselskapet som kreditor. Og Joiner trakk seg for å unngå åpenbare interessemotsetninger.