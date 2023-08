Varsler prishopp fredag: Disse polvarene får ny pris

Fredag vil rundt 10.000 varer i Vinmonopolets butikker stige i pris. Et tusentalls flasker blir også billigere.

– I Norge importeres stort sett alt av vin, og med en svak krone så gjør det at prisene øker, sier Vinmonopolets presseansvarlig til E24.

Tre ganger i året endrer vinimportørene sine priser, som igjen gjør at prisene på Vinmonopolet endres.

Fredag denne uken justeres prisene, og noen viner skiller seg ut. Mens 694 produkter øker med mer enn 100 kroner, er det også noen flasker som faller i pris.

Sjekk topplisten og søk blant alle polvarene for å se hva som blir dyrere og billigere lenger ned i saken.

– Det er vanlig at prisene endrer seg, men endringen er noe større enn den pleier. Det handler i hovedsak om en svak norsk krone, sier presseansvarlig for Vinmonopolet Jens Nordahl.

Ifølge han vil prisene på basisutvalget på polet, altså varene man finner i butikkhyllene, stige med 2,5 prosent. Spesialutvalget, eller bestillingsutvalget vil øke mer.

– I Norge importeres stort sett alt av vin, og med en svak krone så gjør det at prisene øker. Samtidig er det dyrtid i Europa. Prisene på stort sett alle innsatsfaktorer som man bruker i vinproduksjon øker. Papp, glass, papir og transport har alt økt i pris, sier han.

Fredag øker prisene på enkelte viner kraftig.

Nordahl understreker at det ikke er Vinmonopolet selv om nå setter opp prisene, men grossistene som importerer vinene.

– Hvordan de regner seg frem til økningen er opp til dem og produsentene, sier Nordahl.

Noen øker mer enn andre

Mens de fleste varene øker i pris eller holder seg konstant, er det også noen som faller. Rundt 1500 varer går ned i pris fredag.

– Er det noen flasker som skiller seg ut?

– Det vil det alltid være. Noen øker mer enn andre. Men hvorfor det er slik er vanskelig å si. Det er forretningsmessige vurderinger som produsentene og grossistene tar selv, svarer Nordahl.

– Forventer dere at det vil komme kunder torsdag som skal hamstre før prishoppet?

– Nei, det har vi aldri opplevd før. Det er ingen grunn til å tro at folk vil hamstre vinflasker torsdag.

– Prisoppgangen er større enn den har pleid å være, men det er helt som forventet at prisene øker. Torsdager selger vi rundt 270.000 liter, mens vi fredager selger rundt 550.000 liter. Altså dobbelt så mye, svarer Nordahl.

Disse flaskene stiger mest i pris fredag: Henrik Ibsen N°1 Grande Champagne. En cognac på 0,7 liter fra Frankrike. Stiger med 7000 kroner. Ny pris: 45.916,50 kroner. Signatory Bunnahabhain 1973 Aged 42 Years Cask Strength Collection. En whisky på 0,7 liter. Stiger med: 6.865,10 kroner. Ny pris: 26.835 kroner. Cristian Senez Carte Verte Brut. En champagne på 15 liter. Stiger 4000 kroner. Ny pris: 15.999,90 kroner. Port Askaig 45 YO. En whisky på 0,7 liter. Stiger med: 3.125 kroner. Ny pris: 23.465 kroner. North Star Glendronach 31 YO Oloroso Butt. En whisky på 0,7 liter. Stiger med: 3.057,70 kroner. Ny pris: 22.960 kroner Vis mer

19 flasker blir mer enn 1000 kroner dyrere

Nettstedet Vinpuls omtalte fredagens prisoppgang først.

Vinmonopolets lister viser at 9725 varer øker i pris fredag og at 19 flasker blir mer enn 1000 kroner dyrere.

Ifølge Vinpuls vil 457 røde viner, 342 hvite viner og 113 musserende viner få en prisøkning på mer enn 10 prosent.

Blant røde viner som øker mest er blant annet en Pierre-Mayeul Beaune 1er Cru Les Sizies, som øker med 152 prosent. Fra 395 kroner, til 995 kroner.

En hvit Carl Koch Oppenheimer Herrenberg Riesling Trocken stiger samtidig 116,8 prosent. Fra 149,90 kroner, til 325 kroner.

Disse flaskene faller mest i pris fredag: Ch. Haut Batailley. En rødvin fra Bordeaux på 0,75 liter. Faller med 737,30 kroner. Ny pris: 629,90 kroner. Ch. Cormeil-Figeac. En rødvin fra Bordeaux på fem liter. Faller med 600 kroner. Ny pris: 2150 kroner. Samuel Billaud Chablis Premier Cru Montmains. En hvitvin fra Burgund på 0,75 liter. Faller med 494,90 kroner. Ny pris: 365 kroner. Ch. Grand-Puy Ducasse. En rødvin fra Bordeaux på 0,75 liter. Faller med 470,10 kroner. Ny pris: 589,90 kroner. Ch. Castagnac Fronsac. En rødvin fra Bordeaux på fem liter. Faller med 450 kroner. Ny pris: 1350 kroner. Vis mer

Men det er ingenting i forhold til flasken som øker mest av alle i pris. Det er nemlig en flaske cognac med navn Henrik Ibsen N°1 Grande Champagne. Den skal opp 7000 kroner. Fra 38.916,50, til 45.916,50 kroner.

Samtidig er det også noen flasker som faller i pris når polet justerer prisene fredag. Deriblant flere Bordeaux-viner.

En rødvin fra Bordeaux med navnet Ch. Haut Batailley, skal 737,30 kroner ned i pris. Fra 1367,20 kroner, til 629,90 kroner.

Det er verdt å merke seg at Vinmonopolet ofte selger samme vin fra samme årgang fra ulike importører. Disse kan operere med ulik pris, som i eksempelet over. En Ch. Haut Batailley 2019 koster allerede 633,90 kroner fra en annen importør, derfor kan du i praksis få samme vare allerede i dag for den «nye» prisen.

Varen til høyre er den som settes ned i pris på fredag. Varen i midten kan du bestille i dag til omtrent samme pris. Varen til venstre er prisen fra en tredje importør.

Ifølge Vinpuls er det vinene fra Burgund i Frankrike og Tyskland som endres mest fredag.

«I tillegg til de åpenbare årsakene som krig, transportproblemer, glassflaskemangel, valutaendringer og generell prisøkning, så er det nok små volum og større etterspørsel på verdensmarkedet som trekker prisene opp», skriver de.

