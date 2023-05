Oda i gang i Berlin: – Viktig å vise at modellen fungerer utenfor Norge

Ingen i Tyskland har lykkes med lønnsom dagligvarehandel på nett. Det blir Odas fremste utfordring, ifølge tysk professor.

NYTT MARKED: Etter lanseringen i Tyskland er Oda operativ i tre land. Finland er det tredje i tillegg til Norge.

I to og en halv måned har Oda solgt firkløver, seigmenn, geitost og mer allmenne tyske dagligvarer til befolkningen i Berlin og omegn.

De oransje bilene betjener nå et område med totalt fem millioner mennesker.

– Da bør det jo være mulig å rekruttere noen hundre tusen kunder, sier Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

Det er sånn cirka hva som trengs for å få full uttelling av sentrallageret med en årlig omsetningskapasitet på 250 til 350 millioner euro.

– 250 millioner euro er omtrent det samme som vi har på lageret på Lier, og det bor jo mer enn dobbelt så mange mennesker i området vi dekker i Tyskland, sier han.

En viktig milepæl

Som følge av nedskalerte utenlandsplaner i fjor, noe som medførte at over 100 ansatte mistet jobben, har Oda i første omgang åpnet ett lager i Tyskland.

– Kan du sette ord på hvor viktig det blir å lykkes der?

– Det er viktig å vise at modellen vår fungerer utenfor Norge, med den effektiviteten vi har vist hjemme. Det er en sentral del av ekspansjonen vår.

FORNØYD MED STARTEN: Tyskerne har så langt etterlatt svært gode tilbakemeldinger, sier Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

For at Oda skal være et lønnsomt selskap, er logistikkeffektivitet et nøkkelord. Munthe-Kaas fremhever til stadighet at ingen andre online dagligvareaktører i verden klarer å plukke varer like fort som dem.

Han forteller at effektiviteten i Finland, der Oda lanserte for et drøyt år siden, begynner å nærme seg «norske nivåer».

– Det er tydelig at operasjonsmodellen vår fungerer også i andre land. Så det har vi lyst til å bevise i Tyskland.

– Blir det deres satsing nummer én fremover?

– Det blir jo et spørsmål om hvilket barn du liker best. Men Tyskland er jo et enormt marked. Og det er jo hittil ingen som har lykkes med lønnsomt salg av dagligvarer på nett der. Så det er klart at får vi til det, er det en veldig viktig milepæl.

Oda har som vekstselskap gått med underskudd i alle år. Et lite unntak kom i 2021, da de for første gang oppnådde lønnsomhet på driften i Norge. I fjor gikk Oda Norway med 350 millioner i underskudd.

Ingen konkurranse utenfor byene

Netthandel utgjør omtrent 2 prosent av all norsk dagligvareomsetning, ifølge Virke.

I Tyskland er det kommet noe lenger. Nasjonalt ligger andelen på rundt 4 prosent, og i Berlin går omkring 15 prosent av all dagligvarehandel via nett, ifølge professor Matthias Schu ved Hochshule Luzern. Han er forfatter av «Das E-Food Buch» og ekspert på netthandel av dagligvarer i Tyskland/Østerrike/Sveits-regionen.

DAGLIGVAREEKSPERT: Matthias Schu underviser om netthandel og tar i tillegg oppdrag som rådgiver og konsulent for aktører i bransjen.

Schu forteller at dagligvarer på nett er ventet å vokse til 10–12 prosent markedsandel innen 2030. I fjor ble det imidlertid en svært beskjeden vekst på 0,8 prosent.

– Det tyske markedet unnslapp ikke effektene av krigen i Ukraina og den påfølgende økonomiske nedkjølingen. Samtidig var dagligvarer det eneste segmentet innen netthandel som ikke gikk tilbake, skriver han i en e-post.

Mat på nett er et marked som fremdeles er svært fragmentert i Tyskland, ifølge Schu.

– Med unntak av storbyer som Berlin, Frankfurt, Hamburg og München er det ingen faktisk konkurranse.

– Tror du det blir vanskelig for Oda å lykkes?

– Jeg tror at Odas utfordring er todelt. På den ene siden vil det handle om kostnadseffektivitet. På den andre siden å oppnå rask utnyttelse av fasilitetene deres, slik at de så fort som mulig blir lønnsomme.