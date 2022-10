Økokrim etter E24-avsløring: – Vil se om det er mulig med konkrete beslag i Dubai

Økokrim vil forsøke å gå etter verdiene der personer er idømt inndragning av penger, etter E24s Dubai-avsløringer.

DUBAI: Økokrimsjef Pål Lønseth ønsker seg en politisamarbeidsavtale med Dubai.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag avslørte E24 at 17 personer som er straffedømt, siktet, tiltalt eller etterlyst for kriminelle forhold i Norge, er registrert med eiendom for millioner i Dubai.

De fleste sakene gjelder alvorlig kriminalitet som har gitt, eller kan gi, stort utbytte: Bedragerier, omfattende tyveri, grovt heleri, skattesvik, momsunndragelse, narkotika og hvitvasking.

Flere av personene har i mange år oppgitt svært lave, eller ingen, skattbare inntekt og formue til norske myndigheter.

Les også Narko, svindel og våpen i Norge: Her er eiendommene i Dubai

Har ikke avtale med Dubai

Økokrim-sjef Pål Lønseth påpeker at Norge ikke har en utleverings-, inndragnings- eller politisamarbeidsavtale med Dubai. Samtidig vanskeliggjøres et slikt samarbeid i tilfeller der forhold er straffbare i Norge, men ikke i Dubai, ifølge ham.

– Først og fremst må jeg si at det er fint at E24/VG graver i dette. Norge har ingen utleveringsavtale med Dubai, og saken ligger i dag hos Utenriksdepartementet, sier Lønseth til E24.

FAVORITT: Ekslusive Dubai Marina er et av områdene de straffedømte med norsk bakgrunn har investert.

Les også EU-politikere etter E24-avsløring: Vil svarteliste Dubai

Han legger til at Økokrim senest i fjor høst var på delegasjonsbesøk i Dubai, uten at man har kommet i mål om en avtale.

– Vi har hele tiden søkt etter rettslige verktøy for blant annet å kunne beslaglegge slike verdier. Det skulle vi gjerne hatt mulighet til, men per i dag har vi ikke det, sier Økokrim-sjefen.

– Hvilke rettslige verktøy da?

– Det ville være en avtale om politi- og rettssamarbeid, med anmodninger om å sikre verdigjenstander, herunder eiendommer, som i tur vil kunne føre til inndragning av verdiene. Dette er avtaler som vi for så vidt har med andre land, sier Lønseth.

Har du informasjon du vil dele med journalistene? Ta kontakt på eiliv@vg.no eller fredrick.ekeseth@e24.no. Eller send melding på Signal/Whatsapp til +47 45291836.

Vil gå gjennom krav

Økokrim vil basert på opplysningene som fremkommer i E24s avsløringer like fullt forsøke å gå etter verdiene der personer er idømt inndragning.

– Når det gjelder konkrete verdier som vi har inndragningskrav mot, vil vi gå gjennom disse og se om det er mulig med konkrete beslag i Dubai, selv om vi ikke har en generell avtale, sier Lønseth.

Vanskeligere er det med forhold som anses som forbrytelser i Norge, som skattesvik, som ikke er en forbrytelse i Dubai. Rett og slett fordi det ikke er skatt i det landet, forklarer Lønseth.

PALMEN: Dubai har bygget kunstige øyer til huskjøpere fra hele verden.

– Vil gjøre det vi kan for å inndra

Han viser eksempelvis til at Økokrim ikke lyktes med å få utlevert Rolf Gunnar Hultin og Terje Steinsland fra Dubai.

Begge ble tiltalt for grovt skattesvik i 2017. De ble internasjonalt etterlyst året etter, da de dro til Dubai og ikke møtte i retten.

Ifølge tiltalen har Hultin og Steinsland lurt til seg utbetalinger på til sammen 26,5 millioner kroner fra Skattefunnordningen, en støtteordning for norsk næringsliv.

Hverken Hultin eller Steinsland erkjenner straffskyld, og kom til Norge av fri vilje tidligere i høst.

Hultins advokat, Silje-Marie W. Blomkvist i Elden, har tidligere skrevet til E24 at koblingen mellom Hultins eiendomsinvesteringer i Dubai og den aktuelle tiltalen «fremstår som spekulativ» og at det ikke er etablert noen sammenheng mellom disse forholdene per i dag.

– Vår klient fremholder at de aktuelle prosjektene som var delfinansiert i skattefunnordningen var reelle, noe han ser frem til å belyse i retten. Vår klient erkjenner som kjent hverken de faktiske forhold eller straffskyld etter tiltalen, har Blomkvist skrevet.

EIENDOMMER: I dette bygget er Hultin registrert som eier av flere leiligheter og kontorlokaler.

– Når det vi har tiltalt dem for, ikke er en forbrytelse i Dubai, er det et stort problem å få dem utlevert, og dermed også beslagleggelse av verdier med den tiltalen i bunn, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth, og fortsetter:

– Det er høyst utilfredsstillende fordi vi vil gjøre det vi kan for å inndra den type verdier. Det er også derfor vi har ivret for å få på plass en samarbeidsavtale.

Annerledes kan det stille seg der forholdet også en forbrytelse i Dubai.

– Hvis det gjelder verdier som er kjøpt for narkotikaprofitt, så er det annerledes fordi det er straffbare forhold i Dubai også, og vi vil se nærmere på muligheten til å forfølge inndragning av dette, sier Lønseth.

Dette er lekkasjen: En lekkasje av eiendomsdata fra Dubai, som E24 har tilgang til, gir for første gang en helhetlig oversikt over hvilke personer og selskaper som er oppført med eiendom i Dubai.

Lekkasjen omfatter 274.000 privatpersoner og selskaper fra 197 stater og jurisdiksjoner som er oppført med 800.000 eiendommer i Dubai. Blant dem er også 259 personer og tre selskaper E24 har knyttet til Norge. Disse er registrert med 374 eiendommer.

Kartleggingen har identifisert flere personer som er etterlyst internasjonalt for alvorlig kriminalitet, står på sanksjonslister eller er dømte i alvorlige straffesaker med stort økonomisk utbytte.

Dataene er delt med mediene av forskningsstiftelsen C4ADS og stammer fra 2020. De inneholder blant annet navn og passnummer for eieren og en rekke detaljer om boligene.

En internasjonal gruppe akademikere som forsker på det lekkede materialet, ledet av Annette Alstadsæter, professor og leder av Skatteforsk – Senter for skatte- og adferdsforskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), anslår at utenlandske privatpersoner og selskaper til sammen har investert over 146 milliarder dollar i Dubais boligmarked. Vis mer

– Hatt for lite oppmerksomhet på inndragning

Flere med tilknytning til Norge som E24 har identifisert i lekkasjen, er blant annet dømt eller siktet for kriminalitet som kan gi et utbytte.

Høyskolelektor ved Politihøgskolen Inger Coll har sagt til E24 at kriminelle sjelden får inndratt profitten fra kriminalitet.

– Slike investeringer i Dubais eiendomsmarked er en naturlig konsekvens av at politiet og rettsvesenet i liten grad inndrar penger som stammer fra kriminalitet, sa Coll.

Hun har trukket frem at politiet blir målt på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid.

– Da er det liten grunn til å tro at politiet vil ta større etterforskningsskritt for å sikre inndragning av penger som stammer fra kriminalitet.

Økokrim-sjefen er ydmyk for påstanden om at det gjøres for lite av norsk politi for å sørge for inndragning i straffesaker.

– Det er ingen tvil om at norsk politi opp gjennom årene har hatt for lite oppmerksomhet på inndragning. Det er det nok mange grunner til, og manglende målkrav på inndragning er nok én av dem, sier han.

– Men, det er truffet ulike tiltak på inndragningssiden som nok over tid vil gjøre situasjonen bedre.