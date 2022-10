Røkke har flyttet inn på resort i Sveits

Tre dager før han varslet sin Norge-exit, registrerte Røkke flytting til Resort Collina d’Oro i Lugano.

SVEITS: På hotellet Resort Collina d’Oro har Kjell Inge Røkke nå sin bostedsadresse.

12. september annonserte Kjell Inge Røkke at han pakket sakene og flyttet til Lugano i Sveits.

– Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er hverken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa. Min bolig i Asker, er overført som gave til min ekskone Anne Grete som vil bo på Konglungen sammen med våre to felles barn, skrev Røkke i et brev til sine medaksjonærer og medarbeidere.

Røkke har nå også bostedsregistrert seg i Sveits på luksus- og leilighetshotellet Resort Collina d’Oro. Flyttingen er registrert 9. september, tre dager før Røkke offentlig meldte at han hadde flyttet.

Røkkes talsperson, Rolf Nereng, bekreftet overfor E24 i september at Røkke hadde skaffet seg bolig i byen.

Nereng har ikke besvart E24s henvendelser tirsdag kveld.

Komfort, sikkerhet og privatliv

Hotellet tilbyr møblerte leiligheter, som det er mulig å leie for lengre opphold.

På sine hjemmesider beskriver hotellet tilbudet:

«Boligløsninger av forskjellige størrelser, som drar nytte av feriestedets hotelltjenester, samt en fantastisk beliggenhet. (...) En ekstrem eksklusiv kontekst, som gir gjestene et høyt nivå av komfort, sikkerhet og privatliv».

Hotellet opplyser selv at det koster mellom 4800 og 14000 sveitsiske franc i månedlig leie. Dette tilsvarer fra 51.000 til 149.000 norske kroner.

Det er også mulig å kjøpe umøblerte leiligheter på hotellet.

I brevet til medaksjonærer og medarbeidere omtalte Røkke flyttingen som «et krevende valg». Han opplyste samtidig om at familieselskapet TRG og børsnoterte Aker vil fortsette som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked.

Ligningstallene for Kjell Inge Røkke i 2021 viser at inntektene hans steg. I 2020 ble han beskattet for 19 millioner i inntekt, men i fjor ble inntektene hans nesten femdoblet til 92,9 millioner kroner. Samtidig faller ligningsformuen med 17,8 milliarder kroner, skriver Finansavisen.

Krypto

Røkkes nye bosted, Lugano, er kjent for å være framskreden når det kommer til å akseptere kryptovaluta og legge til rette for nye løsninger, og planlegger blant annet å gjøre det mulig å betale skatt med krypto.

Og ordfører i byen, Michele Foletti, har tidligere sagt at han vil diskutere krypto med Røkke.

– En ting som fanget vår oppmerksomhet da vi søkte ham opp var interessen han har vist overfor kryptovaluta, sa han til E24 i september.

Reaksjonene her hjemme lot ikke vente på seg, da nyheten om Røkkes exit kom. Det jobbes nå med en forslag om en såkalt «exit-skatt», og SV ønsker at en ny lov skal få konsekvenser også for dem som allerede har flyttet.

Det er ikke bare Røkke som har forlatt Norge til fordel for Sveits den siste tiden.

Investor Tord Ueland Kolstad har nylig meldt flytting til alpelandet. Det samme har Batteri- og vindkraftinvestoren Tore Ivar Slettemoen.

Eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay, som i fjor flyttet til Bø i Vesterålen, har nå tatt turen videre til Sveits.

En gjennomgang E24 har gjort, viser at 31 milliarder i ligningsformuer har flyttet til Sveits på fem år.

