Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2023

Norge og Russland har blitt enige om en fiskeriavtale for 2023. Avtalen er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

NTB

– Det er bra at vi har inngått en fiskeriavtale med Russland, til tross for at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Enigheten sikrer en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig, og slik tar vi vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Avtalen legger føringer for kvoter av blant annet nordøstarktisk torsk, hyse, lodde, blåkveite og sei.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Norge og Russland har blant annet blitt enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2023.

Norge har sluttet opp om sanksjonene mot Russland og fører kontroll med at sanksjonsregelverket blir overholdt. Ifølge departementet har den russiske siden sagt at fiskeriavtalen for 2023 kan bli suspendert dersom Norge strammer enda mer inn på restriksjonene for russiske fiskefartøys anløp til norske havner.