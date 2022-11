Laksenæringen betaler ikke for permitterte

Særregler for permittering i fiskeforedlingsbedrifter gjør det gratis for laksebransjen å permittere ansatte. Det mener fagforeningen burde revurderes.

Ved Salmars anlegg på Frøya har 748 ansatte fått permitteringsvarsel. Varselet gjelder permittering fra 1. januar til 30. juni 2023.

Laksegigantene Salmar og Lerøy har sendt permitteringsvarsel til henholdsvis 851 og 339 ansatte.

Særlig de som driver med foredling av laks er rammet, ettersom laksenæringen mener regjeringens forslag om normpris som beregningsgrunnlag for grunnrenteskatten, hindrer lange fastprisavtaler.

Normalt må arbeidsgiver betale lønn til de permitterte de første 15 dagene av permitteringen, før staten tar over.

Dette gjelder ikke for fiskeforedlingsbedrifter.

– Oppdrettsnæringen har fulgt med på lasset, sier Yngve Hansen, forbundssekretær i fagforeningen Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som organiserer store deler av de som nå får permitteringsvarsel.

Hansen forklarer at særreglene er myntet på den delen av næringen som er avhengig av fangst. Der kan vær og vind, samt en dårlig fangstdag, fort føre til endringer i behov for folk i foredlingsleddet.

– Kunne betalt

Dette er ikke en utfordring for oppdrettsnæringen i dag, som vanligvis vet på forhånd hvilke perioder det kan være mindre behov for arbeidskraft i foredlingsleddet. Dette svinger stort sett med sesong - kaldere vann om vinteren gjør at laksen vokser saktere.

NNN har derfor vedtatt ved siste landsstyremøte at de skal vurdere om oppdrettsnæringen skal utelukkes fra særreglene om fritak fra lønnsplikt for permitterte.

– De kunne betalt den, i liket med andre i næringen. For de som driver med fangst er situasjonen en helt annen, sier Hansen.

– Er det for lett for oppdrettsnæringen å permittere?

– Nei, ikke sånn generelt. Det er jo som i annen industri, å permittere er det dyreste man gjør. Generelt har vi sett en positiv utvikling med mindre permitteringer enn før.

Ventet permitteringer

Permitteringsvarslene som er sendt ut nå, er i stor grad knyttet til regjeringens forslag til grunnrenteskatt.

I permitteringsvarselet sitt skriver Salmar at «Dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter. Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anlegget med nok bearbeidingsaktvititet».

Normalt varsles det flest permitteringer i vintermånedene, ifølge statistikk fra Nav. Svært få meldes i november.

Hansen mener det er bra at bedriftene har meldt fra så langt i forveien.

– For vår del har vi bare ventet på dette, når vi har sett usikkerheten som er skapt i filetmarkedet, sier Hansen.

– Bedriftene får uansett solgt laksen, spørsmålet er i hvilken tilstand den blir sendt ut av Norge. Vi ønsker mest mulig bearbeiding i Norge. Når man skaper en situasjon der det er usikkerhet for bedriftene rundt fastprisavtaler, da har vi forståelse for at bedriftene sender permitteringsvarsel.