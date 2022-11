Stortingsrepresentant hevder taxiapp-data havner hos russisk etterretning

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) ber utenriksministeren vurdere risikoen ved å la russiskeide Yango fortsette driften i Oslo.

Yango er et nederlandsk, russiskeid taxiselskap som kom til Norge i juli 2021. Bildet ble tatt den måneden.

Informasjonen din kan havne hos russisk etterretning, og pengene dine kan brukes til Putins krig i Ukraina, advarer stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) norske kunder som bruker taxiappen Yango.

– I utgangspunktet ønsker vi jo konkurranse på drosjemarkedet, men ikke fra hva som helst. Ikke fra aktører som kan være en trussel, slik Yango åpenbart er gjennom den måten de registrerer info, sier Larsen til E24.

Taxitjenesten, som kom til Norge i fjor sommer, er eid av Yandex, et av de fremste teknologiselskapene i Russland.

Yandex er registrert i Nederland og kaller seg et nederlandsk selskap, men har hovedkvarteret sitt i Moskva og er eid av blant andre den russiske oligarken Arkady Volozh.

Volozh grunnla Yandex og var administrerende direktør inntil i sommer, da han havnet på EUs sanksjonsliste og trakk seg fra både styret og administrasjonen. Det samme gjorde viseadministrerende direktør Tigran Khudaverdyan, også han en russisk oligark.

Khudaverdyan ble satt på sanksjonslistene etter å ha deltatt på et møte med Vladimir Putin og flere russiske oligarker på dagen for den russiske invasjonen av Ukraina.

Ber om svar fra Huitfeldt

Larsen viser til at det russiske transportministeriet tidligere i år fremmet et lovforslag om å pålegge taxioperatører å gi russiske sikkerhetstjenester adgang til data om selskapenes passasjerer, ifølge Reuters.

Han legger til grunn at dette også gjelder for Yango og Yandex, og dermed også for den russiskeide taxitjenesten.

I et skriftlig spørsmål til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber Larsen nå om hennes vurdering av faren for at norske Yango-kunders persondata deles med russisk etterretning.

«Dette vil kunne utgjøre en betydelig personlig risiko for enkeltpersoner i Norge av særlig interesse for russiske myndigheter, for eksempel personell tilknyttet Forsvaret», skriver Larsen.

Huitfeldt har så langt ikke besvart spørsmålet, selv om «fristen» på seks dager er ute. Utenriksdepartementet har heller ikke besvart E24s henvendelser for kommentar.

Ingen restriksjoner i Forsvaret

Forsvaret har ingen restriksjoner for bruk av taxiselskapet, skriver talsperson og oberstløytnant Stine Gaasland i en tekstmelding til E24.

På oppfølgingsspørsmål om Forsvaret har vurdert restriksjoner, hva vurderingen i så fall gikk ut på, og om de eventuelt ville vurdere det nå, svarer Gaasland at ansatte «oppfordres til å ha økt årvåkenhet og bevissthet rundt eksempelvis reiser, eventuelle hendelser eller opplevelser.»

Larsen opplyser at heller ikke Stortinget har kommet med noen råd angående bruk av Yango.

– Men det ville ikke være unaturlig, avhengig av svaret fra utenriksministeren, om også Stortinget gjør noen vurderinger. Det samme gjelder Forsvaret, sier Larsen.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H), her avbildet i 2015.

Han mener registrering av mennesker basert på yrke og kompetanse uansett i seg selv risikabelt.

– Man skal absolutt ikke undervurdere russernes kapasitet, interesse og evne til å slå ut samfunnskritiske installasjoner. Det så vi med Nordstream, den ene internettkabelen til Svalbard og internettkabelen til Shetland, sier Larsen.

Kan støtte krigen i Ukraina

Larsen, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, løfter også problemstillingen om Yangos overskudd kan ende opp i krigskassen til Russlands president Vladimir Putin.

«Det er også kjent at russiske oligarker, slik den russiske samfunnseliten opererer, har gitt direkte bidrag til å finansiere den brutale og folkerettsstridige russiske krigføringen i Ukraina», skriver Larsen.

Dette betyr at norske Yango-kunder i verste fall, uforvarende og mot sin egen vilje, bidrar til å finansiere Putins krigføring ved å kjøpe drosjetjenester av Yango, hevder han.

– Det er jo sånn med skattlegging at en viss andel av det man krever inn går til det. En annen ting er systemet Russland har med oligarker: Skal du først få være det må du levere noe tilbake igjen, sier Larsen til E24.

Han trekker blant annet frem Jevgenij Prigozjin, som står bak Wagner-gruppen og flere trollfabrikker.

– De utøver anslag mot andre land, på en måte som ikke kan spores tilbake til det offisielle Russland. Dermed kan Putin toe sine hender og si det er ikke oss, det er Wagner, for eksempel.

– Men oppdraget er i tråd med Putins interesser. Trollfabrikkene som angriper Helse Sør-Øst, kan ikke spores til Putin, men er også i tråd med Putins interesse.

Yango: Overholder GDPR

En talsperson for Yango ber om at svaret tilskrives Yangos pressekontor, og ikke ham personlig.

– Yangos tjenester i Norge tilbys av det nederlandske selskapet Ridetech International B.V., som også tilbyr skyss-tjenester i EU og andre internasjonale markeder.

Selskapet endret navn fra Yandex.Taxi B.V. i juni i år, viser en oversikt fra databasen OpenCorporates.

– Som et nederlandsk selskap prosesserer Ridetech persondata fra brukerne i Norge i streng overenskomst med EU/EØS-reglementet om GDPR. Det samme gjelder aktivitetene til det lokale støtteselskapet Yango Norge AS.

– Når det gjelder spørsmål om overskudd, er det slik at vår forretningsmodell i Norge ikke innebærer noe direkte overskudd, da alt går tilbake inn i utviklingen av forretningsområdet i landet.