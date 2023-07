Svak krone endrer det norske bruktbilmarkedet: – Det har vært en voldsom økning

Eksport av bruktbiler er det nye store i bilmarkedet i Norge. Veksten kan være enda større enn offisielle tall.

Nyankomne biler i Drammen Havn i 2021. I dag er det mye flere biler som eksporteres ut.

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) for mai 2023 viser en ny trend i det norske bilmarkedet. Import er blitt erstattet med eksport av bruktbiler fra Norge til Europa.

OFV mener dette er fordi eksport av bil er gjort enklere enn tidligere av myndighetene, og at den svake kronen også er en påvirkningsfaktor.

Hittil i 2023 er det flere brukte eksporterte biler enn det er importerte biler.

I 2019 ble det eksportert 210 brukte biler. Dette steg til til 3000 biler i 2020 og hittil i år er tallet 3300 biler.

Bruktbilkjeden Rebil mener likevel at tallet er enda høyere - og at kronen er hovedgrunnen.

Selskapet forteller til E24 at de solgte en bil på under en halvtime til et eksportfirma. Det siste året mener bruktbilkjeden at salg av biler til kunder som eksporterer har doblet seg, om ikke mer.

Jonathan Parr forteller om den enorme veksten i eksport: – Det har vært voldsomt.

500 millioner

– Det har vært en voldsom økning i eksporten siden i fjor. Da var det drevet en del av krigen i Ukraina i første omgang. Så ser vi at det har holdt seg og økt videre i takt med at kronen har svekket seg, sier Jonathan Parr, gründer og analysesjef i Rebil.

Det er særlig fossile biler som det er interesse for i Europa, men også eldre elbiler i det mindre segmentet har blitt solgt, sier Parr.

– Nå er ikke vi det eldste selskapet, men da vi begynte så var det så å si ingenting. Nå er det veldig mange henvendelser, forteller han.

– Det dras både av mangel på bil i noen områder og av kronekursen.

Rebil ble grunnlagt sommeren 2021. To år senere satser de på en omsetning på rundt 500 millioner kroner. Fra 2021 har omsetningen tidoblet seg fra 17,5 millioner kroner til 178 millioner kroner i fjor.

Hittil i år har bruktbilkjeden solgt over 600 biler.

Parr er for de fleste kjent som fotballspiller. Her fra da han spilte i Premier League for Crystal Palace. I dag er han gründer i Rebil.

Livslinje for bruktmarkedet

Parr forteller at det sitter folk utenfor Norges grenser og følger med på det norske markedet, og at det bare har blitt mer konkurransedyktig.

– Når kronekursen har svekket seg så mye mot euroen så vil det påvirke mye, det har mye å si for hvordan markedet utvikler seg.

I en tid hvor bilmarkedet faller mener Parr at eksportinteressen hjelper å holde det gående, da særlig bruktbilmarkedet, hvor tallene fra OFV viser at bruktbilimporten er ned med 80 prosent.

10 ganger så høyt

Parr er tvilende til tallene fra OFV på at bruktbileksporten i år kun er på 3.300 biler.

– Det virker lavt.

Det samme mener flere andre aktører, noe blant annet bransjeavisen BilNytt.no har omtalt.

– På grunn av forsinkelse i tall fra Statens vegvesen har ikke norsk bilbransje sett hvor dramatisk denne økningen har vært før nå. Vi har fått flere reaksjoner på dette, sier Bilnytt-redaktør Atle Falch Tuverud.

En bruktbil får ikke status som eksportert hos Statens vegvesen før bilen er registrert i mottagerlandet. Det er Statens vegvesen som OFV får tallene sine fra.

Registreringen er informasjon som sendes manuelt, og det er ofte store forsinkelser. I tillegg har heller ikke Statens vegvesen avtale med alle land om å få oversendt slik informasjon, og det er tilfeller hvor de ikke får informasjonen i det hele tatt.

Følgelig blir ikke bilen da registrert som eksportert i Norge.

Norske bruktbiler er mer attraktive. Dette er ikke bare grunnet kronen, men også fordi de er i god stand. Tyske biler som har kjørt her, på Autobahn, er ikke like attraktive, forteller Atle Tuverud.

Onsdag publiserte Bilnytt oppdaterte tall fra Skatteetaten som Norges Bilbransjeforbund hadde fått tilgang til.

– Bruktbileksporten er nå med på å påvirke det spesielle prisbildet i det norske markedet.

Oppsummert så er det for mange nye elbiler på lager og for mange nye og dyre brukte elbiler tilgjengelig i Norge, som har ført til priskrig. Samtidig er det for få «billige» bruktbiler, og for få fossildrevne bruktbilbiler tilgjengelig for salg.

Prisene på brukte fossilbiler har også gått opp i pris.

– Vi har via tall fra Skatteetaten og Norges Bilbransjeforbund avslørt at refusjon av bilavgifter på eksporterte biler til utlandet allerede har passert en halv milliard kroner til og med 19. juni i 2023, mot kun 100 millioner kroner for hele 2020, sier Tuverud.

Beløpet ligger med andre ord an til å kunne bli ti ganger så høyt.

Refusjon er nøkkelen

Jonathan Parr i Rebil poengterer viktigheten av refusjon som en stor årsak til at fossildrevne biler er hovedvekten av brukteksport.

Det samme gjør Atle Tuverud.

– Skatteetatens eksportkalkulator viser for eksempel at man vil kunne få refundert rundt 100.000 kroner ved eksport av en 2019-modell Volkswagen Passat med toliters dieselmotor, sier han.

Mange norske fossildrevne bruktbiler med høy engangsavgift er attraktive i Europa, blant annet fordi de har relativt lav kilometerstand sammenlignet med for eksempel tyske bruktbiler som kan ha kjørt store avstander på Autobahn.

– Flere bilforhandlere forteller at bruktbileksportører, som får refundert engangsavgift fra staten, er med på å presse opp prisene på brukte fossilbiler i auksjoner.

Slik blir bilene for dyre å kjøpe inn for videresalg i Norge, avslutter Tuverud.