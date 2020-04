En av landets største restauranter har åpnet igjen

Hans Petter Hauge har starten en gradvis åpning av restaurantkjeden Olivia. Først ut er Aker Brygge, hvor 90 prosent av alle plassene er borte.

45+27: Før Olivia Aker Brygge «coronastengte» var det plass til 400 gjester. Nå er maksgrensen under 75. Vis mer Hans Jordheim/E24

18. april 2020

Etter over en måned med stengte dører, åpnet Olivia Aker Brygge igjen fredag.

Da er store endringer gjort for å imøtekomme kommunens retningslinjer. Til vanlig er det 400 sitteplasser i lokalet, nå er maksgrensen på 50 mennesker – ansatte inkludert – pluss 27 ute.

– Vi har hatt et grundig forarbeid, og så tester vi dette nå ut gradvis. Fungerer det bra, håper vi å åpne de resterende Olivia-restaurantene neste uke, sier restaurantdirektør Hans Petter Hauge.

Han er nå glad for å kunne kalle permitterte ansatte tilbake på jobb igjen, og håper med dette å sende et signal til resten av næringen, slik at flere blir med på en gradvis og forsiktig åpning.

– Nesten rart å sette seg ned

Blant fredagens gjester var Geir Arne Heggelund og André Aasheim.

Planen deres var egentlig å treffes for en takeaway-kaffe, men da de så at Olivia akkurat hadde åpnet, var de ikke vonde å be.

– Jeg er veldig glad for at det virker å normalisere seg nå. Bare det å se folk og få litt sol på kroppen gjør godt, sier Aasheim.

– Det var nesten litt rart å sette seg ned her, legger Heggelund til.

– Vi er jo vant til at alt er nedlåst og mørkt. Dette har kanskje bare vart i fire-fem uker, men det virker som en evighet.

– Tror dere vi er klare for at servering åpner igjen, om enn gradvis?

– Jeg tror det er gjennomførbart, men det er klart, det krever mye av de ansatte, sier Aasheim.

UTECOLA: André Aasheim (t.v.) og Geir Arne Heggelund koste seg utendørs fredag. Dette var første restaurantbesøk på en måned. Vis mer Hans Jordheim/E24

Veiledet av Næringsetaten

Hans Petter Hauge forteller at de tar smitterisikoen på høyeste alvor.

– Det er vi nødt til. Vi skal overholde alle retningslinjer, ikke prøve å strekke på reglene eller kutte svinger. Vi vet hva risikoen er.

Torsdag hadde han Næringsetaten i Oslo kommune på besøk, og også en smittevernkonsulent.

– Myndighetene var veldig positive til vår strukturerte innfallsvinkel, der vi har tegnet opp kart og tenkt ut bevegelser. Organisering av kø er vel egentlig det vi er mest usikre på nå.

Kommunikasjonsdirektør Ingunn Monstad i Næringsetaten i Oslo kommune forteller at Olivia ikke er alene om å søke råd hos kommunen.

– De siste dagene har det kommet flere titalls henvendelser fra serveringsbransjen med spørsmål om regelverket rundt smittevern, sier hun.

Utepils i mai?

Fredag gikk også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut og lovet en gradvis og kontrollert åpning av Oslo.

Han advarte samtidig om at denne krisen er langt fra over, men at den vil fortsette å prege hovedstaden i lang tid fremover.

– I denne vanskelige fasen, der vi åpner forsiktig, skal vi følge strenge smitteverntiltak, sier han.

Fremdeles må osloborgere belage seg på skjenkestopp, men i løpet av mai er det mulig å få til en gjenåpning, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Byrådet ønsker imidlertid å åpne for takeaway-servering av øl - slik blant annet kommuner i Trøndelag har gjort.

ALBUEROM: I «nye Olivia» er det lagt opp til minst én meter mellom hver gjest, og to meter mellom gjester og ansatte. Vis mer Hans Jordheim/E24

Har laget app

Restaurantdirektør Hans Petter Hauge legger ikke skjul på at noen potensielle kunder allerede har snudd i døren, ettersom nyåpningen deres ikke kommer med muligheter for alkoholservering.

– Nei, det går ikke, er svaret fra en smilende mann i 40-årene når Hauge forklarer den forbipasserende at de har utvidet alkoholfri-menyen.

Olivia har også utviklet en helt ny app som skal gjøre det mulig å holde virkelig trygg avstand fra servitører. Der kan man bestille mat og så få beskjed om at den er klar til henting på et bord midt i lokalet.

– Vi tenker at dette er i tråd med det statsministeren har sagt, om en sakte og sikker gjenåpning av samfunnet.