Slik utnytter kriminelle coronakrisen

DNBs bedragerienhet ser at de kriminelle på rekordfart har snudd sine operasjoner for å utnytte corona. De og andre banker merker blant annet en økning av investeringsbedragerier.

BEKYMRET: Sebastian Claydon Takle er fagleder for trusseletterretning på økonomisk kriminalitet i DNB, og sier antall saker som rapporteres med corona som tema øker. Vis mer DNB

Publisert: Oppdatert: 7. april 2020 06:40 , Publisert: 7. april 2020 06:26

DNB har daglige trusseloppdateringer på økonomisk kriminalitet som Sebastian Claydon Takle er ansvarlig for. Takle leder arbeidet med trusseletterretning for DNBs bedragerienhet (FC3) og har tett dialog med politiet. Ifølge trusseloppdateringene er trusselen høy, og antall saker som rapporteres med corona som tema øker.

– I løpet av dager ser det ut som alle de organiserte kriminelle vi følger med på har snudd sin virksomhet for å utnytte coronakrisen. Vi ser for eksempel at de som for en måned siden drev med kjærlighetsbedragerier nå kontakter folk og sier at de er coronafaste og trenger hjelp. De som tidligere har truet med å dele intime bilder for å få penger, truer nå med å smitte folk med corona, sier Takle til E24.

Les på E24+ (for abonnenter) Er gevinsten av sparte liv stor nok til å forsvare et nedstengt Norge? SSB-forskere har funnet et svar

Han mener dette illustrerer hvor organiserte de kriminelle er, og hvor gode de er på å finne muligheter og løsninger. Takle sier usikkerheten knyttet til coronaviruset gjør det vanskeligere for folk å vurdere og vite hva som er svindel og ikke.

– Folk oppdager vanligvis bedragerier ved å merke hva som «ikke stemmer» eller hva som er «annerledes». I dagens situasjon er det meste annerledes og det er mye som ikke stemmer.

Det første eksempelet på coronabedrageri DNBs bedragerienhet (FC3) oppdaget, var en kunde som ble lurt til å overføre penger til utlandet for å hjelpe noen som sliter hjem på grunn av coronatiltakene. Pengene ble forsøkt overført til Ukraina.

Les også LO-lederen: – Må slå hardt ned på dem som misbruker ordningene

Frykter bedragerier mot bedriftskunder

I trusselvurderingen fra fredag står det følgende:

«Det er enkelt å gjennomføre raske, billige angrep mot privatpersoner og det er ikke utenkelig at de kriminelle fremdeles er i startgropen. Etter orkanen Katrina hadde de kriminelle bare et vindu på noen uker hvor de kunne utnytte situasjonen. Det var ikke nok tid til å sette opp og gjennomføre mer komplekse bedragerier mot selskaper. Denne krisen er betydelig mer langvarig og det er sannsynlig at kompleksiteten i bedrageriene vil vokse fremover, flere bedriftskunder vil bli rammet og angrepssummen kan øke betraktelig.»

Banken skriver videre at de kan forvente flere avanserte bedragerier mot deres bedriftskunder, og at de forventer at økningen vil skje gradvis i de kommende månedene.

Les også Gjeldsregisteret: Nordmenns gjeld faller under coronakrisen

Tilpasser seg kontrollene

DNB har sett en økning av investeringsbedragerier de siste ukene. Terje Aleksander Fjeldvær, som leder bedragerienheten, sier banken i coronaukene har hatt mer enn en dobling av tilfeller på ukesbasis sammenlignet med normalen.

– Vi ser en eksplosiv økning, og vi finner ingen annen måte å forklare det på enn corona, sier Sebastian Claydon Takle.

Han understreker at det er vanskelig for politiet å etterforske sakene, og sier det er lite politiet får gjort når pengene går ut av Norge.

Svindlerne bruker ofte disse tre fremgangsmåtene:

De sier det går dårlig på børsen og at du dermed må selge det du eier av verdipapirer (aksjer o.l.), og heller investere hos dem. Dersom du ikke har noen aksjer sier svindlerne at aksjene på børsen har falt mye i verdi de siste ukene, og nå skal opp igjen. Dermed må du kjøpe verdipapirer hos dem, så de kan sørge for at du får med deg oppturen som er ventet å komme. Enkelte tilbyr også kjøp av gull, da dette tradisjonelt har vært en stabil råvare i usikre tider

Grafen under viser at DNB hadde en kraftig nedgang sist uke, men Fjeldvær har ingen tro på at det er en reell nedgang:

– All annen informasjon tilsier økning. Vi mener dette er et typisk eksempel på hvordan de kriminelle tilpasser seg våre kontroller. Uken før hadde vi svært gode resultater i forebyggingen. Det vi opplever nå er at de kriminelle har endret måten de lurer ofrene på slik at vi må justere kontrollene våre for å finne den nye metoden og iverksette tiltak, sier han.

ØKNING: Grafen viser hvordan DNB har hatt en økning i investeringsbedragerier under coronakrisen. Etter 15. mars kommer en nedgang mot uken før, men DNB understreker at tallet fortsatt er høyt. Vis mer DNB

Ser betydelig økning av svindelsaker

Tone Mesna, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Utvikling, sier de har hatt en betydelig økning av svindelsaker siden slutten av uke 13.

– Vi ser ikke så mange saker som har direkte tilknytning til corona, men noen saker som i kategorien «investeringssvindel» har tilknytning til investering i selskaper som forsker på og lager vaksiner og medisiner mot virus, skriver hun i en e-post.

De ser også en økning i andre svindeltyper som direktørsvindel, falske lån og varer som ikke kommer frem.

Andreas Nordbø leder svindelavdelingen i Danske Bank. Han sier de har sett enn oppgang i investeringsbedragerier på 20 prosent de tre første månedene i 2020 sammenlignet med fjoråret. Nordbø understreker at svindlerne ikke nødvendigvis utnytter coronasituasjonen.

– Når det gjelder svindel relatert til corona, er det falske nettsider med salg av verneutstyr og Antibac vi ser mest av, sier han.

Les også Nav Kontroll får unormalt mange tips

Registrerer trender

Julie Odden, antihvitvask- og sikkerhetsansvarlig hos Sbanken, sier de ikke har sett noen økning i investeringsbedragerier de siste ukene, men at de har registrert trender som følge av coronasituasjonen:

– Det er ikke ukjent at kriminelle utnytter seg av situasjoner som den vi opplever nå. Folk er veldig redde og kan i større grad enn ellers handle irrasjonelt. De samme svindlerne som opererer til vanlig vinkler svindelen til å spille på frykt.

– De får eksempelvis folk til å forhåndsbetale i bitcoin for vernemasker som aldri kommer frem, eller investere sparepengene i personer og selskaper som ikke eksisterer, forteller hun.

SER TRENDER: Julie Odden, antihvitvask- og sikkerhetsansvarlig hos Sbanken, sier de har registrert svindeltrender som følge av coronakrisen. Vis mer Sbanken

Hun sier nedslagsfeltet for svindlerne blir stort under en pandemi, og at det er svindel som går på folks tillit til myndighetene som er størst i omfang:

– Vi har sett eksempler på SMS-er der noen gir seg ut for å være fra myndighetene og ber folk betale bot for brudd på karantenereglene. Virkelighetsnære eksempler i en tid med mye nytt og usikkert, selv fra myndighetshold. Dette medfører dessverre at mange går i fellen.