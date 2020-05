Kjøttbedrift i Oslo rammet av koronasmitte – stanser all produksjon

FG Kjøttsenter i Oslo opplyste tidligere i uka at de har stanset all produksjon etter at flere ansatte har fått påvist koronavirus.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 9. mai 2020 14:04

Kjøttbedriften ligger på Furuset og driver med kjøttskjæring. Selskapet eies av Grilstad og Fatland, skriver Nationen.

– Alle de smittede har milde symptomer, ingen er alvorlig syke og ingen er på sykehus. Samtlige er satt i isolasjon, og personer som har hatt nær kontakt med dem, er satt i karantene, skrev selskapet i en pressemelding mandag.

– Vi samarbeider nå med lokalt smittevernteam og bydelsoverlegen for å følge opp situasjonen, fortalte styreleder Ståle Gausen i pressemeldingen.