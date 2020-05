Boligmesser sammenlignes med konserter: – Uten messene blir det katastrofalt

En av Norges største messearrangører reagerer på at salgsmesser er underlagt de samme reglene som konserter og festivaler. Nå ønsker de samme regler som varehus. – Så lenge man holder reglene burde det ikke være forskjell, sier daglig leder.

Messearrangøren Compass Fairs har allerede måttet avlyse 50 arrangementer og permittere 95 prosent av de ansatte. Vis mer Compass Fairs

Nylig opplyste kulturminister Abid Raja om at arrangementer som samler flere enn 500 mennesker ikke kan avholdes før etter 1. september.

I tillegg til konserter, festivaler og idrettsarrangementer omfatter forbudet også salgsmesser.

– Varehus og kjøpesentre får holde åpent, men ettersom messene ikke er et fast utsalgssted går vi inn under arrangement-begrepet og må holde stengt. Det er åpenbart feil, sier daglig leder Stewart Stjernholm i Compass Fairs.

Selskapet står bak blant annet boligmessene i en rekke norske byer.

Avhengige av messen

Tempe VVS har i ti år vært utstiller på boligmessen i Trondheim.

– Vi har holdt butikken vår åpen gjennom krisen og merker en klar nedgang på salget. Det er mange som vil gjøre enkle jobber som å sette inn nytt toalett eller nye kraner, men skal vi få inn penger må vi ha større prosjekter, sier markedsansvarlig Lars Erik Røe Magnussen.

Tempe VVS solgte baderomsløsninger for 29 millioner i 2019, hvorav messesalget sto for 3,5 millioner. De anslår det langsiktige salget som følge av messen er 4,7 millioner kroner.

– Messen er veldig viktig for oss, og får vi ikke utstilt der i år regner vi med en omsetningsnedgang fra fjoråret på 27 prosent, sier Røe Magnussen.

– Uansett hvor mye penger vi bruker på markedsføring, kan ikke det gjøre opp for det vi taper på å ikke være på messen. Uten messene blir salgsnedgangen katastrofal, sier han.

Lars Erik Røe Magnussen, web- og markedsansvarlig i Trondheimsbedriften Tempe VVS sier bedriften er avhengig av boligmessene for å få inn salgsvolum. Vis mer Privat

Røe Magnussen frykter for mindre aktører.

– Boligmessen har en veldig viktig plass i markedsaktiviteten for oss og mange andre. Den er som et marked der kjøpmenn presenterer og selger varene sine, og for mange som stiller ut på messene utgjør salget fra messene hele virksomhetsgrunnlaget.

Han er kritisk til at messer likestilles med konserter og festivaler,

– På messer kommer det rolige og dannede mennesker som kommer for å ta en titt på artikler til boligen sin. Jeg har aldri opplevd særlige køtilstander, det er en jevn strøm med folk. Varehus som Ikea har åpent, hvor de er veldig flinke til å gi ut håndsprit og sørge for nok plass til kundene. Det samme går det fint an å få til på messer også, sier Røe Magnussen i Tempe VVS.

– Burde ikke være forskjell

Stjernholm i Compass Fairs mener salgsmesser burde fritas fra forbudet om at arrangementer med mer enn 500 deltagere ikke kan avholdes før 1. september.

– At varehusene er åpne er bra, men så lenge messearrangørene holder reglene burde det ikke være forskjell. Man kan så klart leve uten salgsmesser, men det er en viktig handelsplattform for næringslivet og særlig for virksomheter uten faste utsalgssteder.

– Den ideelle løsningen er at messer får ha åpent på lik linje med alle andre handelssteder. Da vil vi til gjengjeld gjøre alle smittevernstiltak som er anbefalt, sier Stjernholm.

Administrerende direktør Stewart Stjernholm i Compass Fairs håper salgsmesser får like retningslinjer som andre handelssteder og varehus som Ikea. Vis mer Compass Fairs

– Man burde ikke se på antallet deltagere men hvor stor plass det er til per person. 10.000 på en konsert er helt forskjellig fra 10.000 på boligmesse i løpet av to-tre dager.

Han mener smittevernsreglene fint lar seg overholde i messelokalene.

– Messehaller er store, slik at for å opprettholde anbefalt avstand mellom deltagerne kan vi strekke ut selve messen i areal. Vi vil lage opplegg med ventestasjoner, vakthold, håndsprit, pleksiglassløsninger der det ekspederes og et tett samarbeid med utstillere.

Compass Fairs arrangerer boligmesser i blant annet Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Fredrikstad. Vis mer Compass Fairs

Hittil mistet 50 arrangementer

Selskapet står for 50 egne arrangementer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland hvert år, i tillegg til å bistå i 150 øvrige arrangementer i året.

Så langt i coronakrisen anslår Stjernholm at de har gått glipp av 50 arrangementer. Rundt 95 prosent av de ansatte er permittert.

– Vi går ikke konkurs med det første. Vi kan holde det gående en god stund, men det er ubehagelig for de ansatte å være permittert. For alle som har messene våre som en viktig del av virksomheten sin er det uheldig situasjon, sier han.

E24 har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som sier de ikke kan si noe om vurderingene bak at messer inngår i forbudet, og viser til regjeringens fremlegging av ny vurdering av offentlige arrangementer. Vurderingen legges frem torsdag 7. mai.

