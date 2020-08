Knallår for industribryggeriene - mikrobryggeriene bremser opp

Industribryggeriene Hansa Borg, Aass og Ringnes økte lønnsomheten i fjor, mens småskalabryggeriene Nøgne Ø, Ægir og Kinn så svakere resultater. – Bekymrende at mindre bryggerier ikke får lønnsom drift, sier Bryggeriforeningen.

Fjoråret ble rekordsettende for de store bryggeriene.

Hansa Borg Bryggerier, som har blant annet har ølmerkene Hansa, Borg, CB og den norske distribusjonen av Heineken, økte inntektene med 22 millioner til 1,03 milliarder kroner i fjor. Årsresultatet ble nesten tredoblet fra 2018, og bryggerikonsernet satt igjen med et rekordoverskudd på 70 millioner kroner.

Topplinjen vokste også hos Aass Bryggeri i Drammen, som fikk en omsetningsøkning på 19 millioner kroner i fjor til 354 millioner. Årsresultatet ble 21,7 millioner, en liten økning fra året før.

Ringnes, Norges største bryggeri, reduserte omsetningen med 163 millioner i fjor, men reduserte kostnadene nok til levere sitt største overskudd noensinne på 609 millioner kroner. Bryggeriet står bak Ringnes, Tuborg, Frydenlund og Dahls, i tillegg til mineralvannmerker som Pepsi, Solo og Farris.

– Et godt år

Regnskapstallene forteller imidlertid ikke hele sannheten for fjorårets utvikling, sier kommunikasjonssjef i Bryggeri- og Drikkevareforeningen Hege Ramseng

– Ser man på totalvirksomheten så har Ringnes både mineralvann som f.eks. Pepsi og Solo, vann, cider, pluss en del import – og det samme gjelder Hansa Borg. Å bare se på ølvirksomheten blir mer komplisert, sier hun.

– Totalt sett økte ølsalget i Norge en prosent i 2019. Det ser vi på som et godt år etter noen år med nedgang, sier Ramseng.

Vekstbrems for de mindre bryggeriene

For de mindre bryggeriene er ikke fjorårets regnskaper like rosenrøde som for Ringnes, Aass og Hansa Borg.

Det Hansa Borg-eide mikrobryggeriet Nøgne Ø så 1 million kroner mindre i inntekter i fjor. Omsetningen endte på 29,3 millioner i fjor, mens underskuddet ble 5,5 millioner, om lag det samme som året før.

Veksten til Ægir Bryggeri i Flåm dabbet også av i fjor. Bryggeriet så et inntektsfall på 3,5 millioner til 16 millioner kroner, mens underskuddet ble mer enn doblet fra året før og endte på 1,9 millioner.

Kinn Bryggeri i Florø fikk en inntektsnedgang på nærmere 900.000 kroner til 24,4 millioner, og mens årsresultatet gikk kraftig tilbake. Fra 1,5 millioner på bunnlinjen i 2019, satt Florø-bryggeriet igjen med kun 168.000 i fjor.

7 Fjell Bryggeri utenfor Bergen, som eies av blant annet Herman Friele og Endúr-konsernsjef Hans Petter Eikeland, halverte underskuddet til 788.000 kroner i fjor, fra 1,7 millioner i minus i fjor, mens inntektene gikk forsiktig tilbake fra 18 millioner til 17,9 millioner kroner.

– Det har kommet til flere småskalabryggerier og med flere som konkurrerer på samme markedet blir det mindre igjen på hver av dem. Å drive lønnsom småskaladrift er vanskelig. Mange bryggerier er drevet av ildsjeler som håper at bryggeri er noe man kan leve av etter hvert, sier Ramseng i Bryggeriforeningen.

– Det er selvfølgelig bekymringsfullt at det er så vanskelig å få til lønnsom drift, men småskalabryggerier er vant til å jobbe i motvind, så mange får det å gå noenlunde rundt, sier hun.

Årsregnskapene for Mack og Austmann er ikke offentliggjort ennå.

Spådde halvering

Småskalabryggeriene utgjør flesteparten av medlemmene til Bryggeri- og Drikkevareforeningen, og de aller fleste kom til etter «mikrobryggeri-eksplosjonen» etter 2010.

– For to-tre år siden spådde vi halvering av småskalabryggeriene innen 2020. Det har ikke skjedd, og medlemstallet vårt er fremdeles relativt stabilt. Det er noen selvvalgte nedleggelser av ulike grunner, men det er fortsatt en del som våger å ta sjansen, sier Ramstad.

– Festival-nekt merkes

Fremover ser hun mørkere skyer på himmelen i bryggeribransjen.

– Hittil i år ser det greit ut. Det var overraskende at sommerens butikksalg har vært så god for mange bryggerier, men samtidig merkes restriksjonene på uteliv og festivaler veldig godt. Høsten kan bli tyngre for bransjen, sier Ramstad.

Hun påpeker at til tross for oppblomstringen av mindre bryggerier og bredere ølsortimenter, står pils fremdeles for 90 prosent av salgsvolumet.

– Det høye avgiftsnivået vi har på alkohol her i Norge gjør at man skal opp i temmelig store volumer før det blir penger å tjene. Hvis man lager relativt kostbart spesialøl, slik en god del småskalabryggerier gjør, blir det ikke mange kronene igjen etter at skatter og avgifter er betalt, sier hun.

