Stort prissprik på munnbind mellom produsentene og apotekene

Flere hundre kroner skiller prisen på en pakke med 50 munnbind hos et norsk apotek og produsentene i Kina. Bransjen forklarer det med høye innkjøpspriser tidligere i år og lover at prisen skal ned.

Norske apoteker opplevde etterspørselssjokk tidligere i år på grunn av coronaviruset. Bruken av munnbind har lenge vært under diskusjon hos myndighetene. Vis mer Vidar Ruud

Publisert: Publisert: 15. august 2020 13:07

Selv om prisene for munnbind i Norge har gått noe ned de siste ukene, er prisene fortsatt høye sammenlignet med månedene før coronautbruddet kom til Norge.

Torsdag gikk en pakke med 50 munnbind for 599 kroner hos Apotek 1, Vitus Apotek og Boots apotek. Hos nettapoteket Farmasiet koster pakkene 549 kroner.

E24 har sjekket priser med flere kinesiske produsenter som leverer kirurgiske munnbind til norske apoteker via grossister.

Produsenten Lyncmed, som i Norge selger masker gjennom Boots-apotekene, opplyser i en e-post at stykkprisen er 0,05 cent stykket, tilsvarende 45 norske øre, gitt at man kjøper minimum 10.000 masker.

Det gir en pris på 22,5 kroner for en 50-pakning, der utgifter til frakt og avgifter ikke er tatt med i beregningen.

Produsenten Zhangzhou Yuanli Biotechnology Co. selger på sin side masker for mellom 0,89 og 1,78 kroner stykket fra netthandelsgiganten Alibaba, uten frakt.

Det tilsvarer mellom 44,5 og 89 kroner for en pakke på 50 stykk. I Norge er det Vitus apotek som selger masker fra denne produsenten.

Lave marginer

I Norge har prisen på en pakke med munnbind omtrent tidoblet seg siden før coronakrisen. Noe av prishoppet skyldes økte råvarepriser og en svak norsk krone.

Apotekkjedene og grossisten E24 har vært i kontakt med, har ikke ønsket å gå ut med sine innkjøpspriser eller marginer. Men de trekker frem en rekke årsaker til at maskene øker mye i pris fra produsent til forbruker:

Frakt

Toll og avgifter

Det koster å få munnbindene levert i norske pakninger

Munnbindene som blir solgt i dag, ble kjøpt inn i april, da innkjøpsprisen var høyere. Prisene den gang skyldtes høy etterspørsel og lav produksjonskapasitet

– Det er veldig lave marginer på munnbind. Vi tjener penger, men ikke voldsomt, og ikke mer enn på andre varer, sier Sofie Oraug-Rygh, kommunikasjonsdirektør i Scandza, som eier Bonaventura.

Bonaventura er en grossist som leverer munnbind til Apotek 1, Vitus Apotek, Farmasiet, Staples og Vita.

Kommunikasjonssjef i Boots Apotek, Anne Margrethe Aldin Thune, forteller at de følger innkjøpsprisene fra grossistene når de setter utsalgsprisen.

– Har dere høyere marginer på salg av munnbind nå enn før coronapandemien?

– Nei, det er ikke der vi tar det ut, sier Thune til E24.

Les også Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen

Innkjøpsprisene var 15 ganger høyere

Ifølge de norske aktørene reflekterer prisen på munnbind i dag hvordan markedet så ut for flere måneder siden.

– Munnbind som selges til kundene nå, ble i stor grad ble kjøpt inn i april og mai, da innkjøpsprisene var betydelig høyere enn de er nå, sier Thune.

I januar, da viruset var på fremmarsj i Kina, var det flere av fabrikkene som skrudde opp prisene. I Norge så apotekene en økning i etterspørselen måneden etter.

Munnbind er ikke en vare som Boots Apotek tradisjonelt har etterspørsel etter, og deres lagre ble derfor fort tomme. Dette førte til forhandlinger med nye leverandører, ettersom de eksisterende leverandørene måtte prioritere helsevesenet.

– På det verste var innkjøpsprisene 15 ganger høyere enn det var i fjor, og vi måtte prioritere å få inn munnbind uansett pris, forteller Thune.

Toppsjef i nettapoteket Farmasiet, Hans Kristian Furuseth, forteller at flere slet med å dekke etterspørsel i begynnelsen av året, og at de ikke var i nærheten av å dekke nok i starten av det norske utbruddet.

– Dette har vært et klassisk etterspørsel-sjokk, mener han.

– Det er ikke bare produksjonskostnadene som har noe å si, for etterspørselen overgår kapasiteten hos fabrikkene. Vi hadde ikke noe annet alternativ enn å betale de prisene de satt.

Han presiserer at produksjonskapasiteten er høyere nå enn i april.

Farmasiet-sjef Hans Kristian Furuseth Vis mer Farmasiet

Sofie Oraug-Rygh i Bonaventura sier det var få fabrikker som var godkjent for eksport fra Kina da pandemien brøt ut.

– Dette var for å sikre kvaliteten på varene som ble eksportert, og det bidro også til økte priser.

Hun sier en svak krone og et kraftig hopp i prisene på råvarer påvirker prisene norske kunder møter hos apotekene i dag.

– Prisen på råvarer til munnbindene gikk opp med 700 prosent i mars og april, sier Oraug-Rygh.

Les også Hurtigruten-ansatt med risikokompetanse varslet om grove brudd på smittevernregler

– Det var ikke et fly som gikk

Furuseth peker på at transportkostnadene også har bidratt til den enorme prisoppgangen på munnbind.

– Vi har måttet bruke flyfrakt, og vanligvis bruker man sjøfrakt som er vesentlig billigere. Det var på grunn av tidspresset, sier Furuseth til E24.

Han forklarer at høy etterspørsel også gjorde flyfrakt dyrere enn vanlig, og at det var kø for å få flydd varer ut av Kina, der mange munnbind produseres.

Oraug-Rygh mener også at transportkostnadene er en av de viktigste driverne av prisoppgangen – spesielt i begynnelsen av coronapandemien.

– Alt stoppet, det var ikke en båt eller et fly som gikk. Vi måtte betale for fly som skulle komme med munnbind og det drev prisen opp, sier hun til E24.

For å belyse kostnadsnivået selskapene har med å få fraktet varer fra Kina til Norge har E24 fått et priseksempel fra transportselskapet Transporteca.

Produsentene i Kina sender 40 50-pakninger i esker på omtrent 8 kilo, og tar i gjennomsnitt bestillinger på minst 10.000 pakker med 50 munnbind.

Ifølge Transporteca kommer flyfrakten av disse 10.000 pakkene til en pris på 355.785 kroner, inkludert forsikring. Dette tilsvarer 35,58 kroner per 50-pakke.

Les også Prisene har skutt i været: Foreslår munnbind på blå resept

Begynner å stabilisere seg

For en uke siden kostet munnbind hos flere store apoteker rundt 700 kroner, før de ble satt ned.

– Vi er i større balanse nå enn det vi var før. Innkjøpsprisene har begynt å gå nedover, og våre utsalgspriser har gått ned den siste uken, en trend som vil fortsette. Vi vil få inn nye varer med nye innkjøpspriser, forteller Furuseth.

– Ved månedsskiftet vil du se flere munnbind til lavere innkjøpspris, og derfor også utsalgspris, i våre butikker, sier Furuseth.

Det er blant annet fordi flere fabrikker er godkjent for eksport, forklarer Oraug-Rygh. En bedring i markedet har gjort at grossistene kan gi apotekene munnbind til en lavere pris.

– Etter en kraftig prisøkning på alt fra råvarer til transport til valuta i mars og april, har det nå roet seg noe, sier hun.

Les også Nettapotek solgte fem munnbind i sekundet

Les også Har fylt opp lagrene før mulig munnbind-anbefaling

Her kan du lese mer om Coronaviruset Coronaviruset Munnbind Apotek Pris