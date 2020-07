Det islandske flyselskapet Icelandair må si opp alle kabinansatte – pilotene tar over arbeidsoppgavene

Skuffende forhandlinger for det Islandske flyselskapet Icelandair resulterer i at deres piloter må ta over arbeidsoppgavene til oppsagte kabinansatte.

Publisert: Publisert: 17. juli 2020 19:08

Icelandair kunngjorde i juni at de skulle inngå forhandlinger med den islandske Cabin Crew Association (FFI) om en ny langsiktig avtale for selskapets kabinansatte, ifølge Globe News Wire.

Målet var å sikre selskapets langsiktige konkurranseevne og samtidig ivareta arbeidsforholdene til de ansatte.

Forhandlingene med islandske FFI har kommet til en slutt uten konklusjon.

8. juli avviste medlemmene av selskapet en ny forhandlingsavtale, og det har nå blitt klart at partene ikke klarer å komme til enighet.

Dette resulterer i at Icelandair må si opp alle kabinansatte permanent, samtidig som selskapet avbryter fremtidige forhandlinger med FFI.

Flyselskapet, som måtte kutte 2.000 jobber i april, må derfor instruere egne piloter om å påta seg ansvaret for sikkerhet ombord, mens kabintjenestene vil fortsette å være på minimum slik det har vært siden coronavirusutbruddet.

Selskapets piloter vil midlertidig overta arbeidsoppgavene og ansvaret for sikkerheten ombord fra 20. juli.

