Michelin-restaurant i Stavanger: – 2020 blir et kriseår

Selv om Re-naa leverte et lavere årsresultat i 2019 enn året før, har salgsinntektene holdt seg på omtrent samme nivå.

RE-NAA: Rett bak Sølvberget i Stavanger ligger restaurantene til Sven Erik Renaa. For to år siden fikk den én Michelinstjerne, som den første restauranten utenfor hovedstaden. Vis mer Tommy Ellingsen

25. juni 2020

Gourmetrestauranten Re-naa fra Stavanger, som kapret enda stjerne i Michelin-guiden i år, hadde inntekter på 31,6 millioner kroner i fjor.

Det er en nedgang på 812.856 kroner fra 2018. Det viser selskapets årsregnskap, hentet inn fra Brønnøysundregistrene.

Ut fra årsregnskapet har kostnadene økt med én million kroner sammenlignet med året før. Årsregnskapet endte dermed på 366.650 kroner, ned fra 1,8 millioner kroner.

– Hvordan ser 2020 ut så langt?

– Det ser dystert ut. Vi har måttet søke om lån, så det ble mer gjeld. Vi kommer oss gjennom dette styrket. Vi har fått pusset opp Matbaren, og går videre med ny giv og to Michelin-stjerner i den andre avdelingen, sier gründer Sven Erik Renaa til E24.

– Og hvordan tror du det blir fremover?

– Det må vi ta senere, det er litt for tidlig å spå hvor dystert det blir. Jeg tror alle forstår at dette ikke blir noe toppår for noen, fortsetter Renaa.

Spår kriseår

– Hvordan så inneværende år ut før krisen kom?

– Ståa var veldig bra for Re-naa sin del. Vi har mistet to gode måneder der, i tillegg til at det er tap for hele driften.

Renaa anslår et tap på mellom 1,5 til 2 millioner kun på at ONS-messen i Stavanger er avlyst.

– Det er et kriseår. Gladmatfestivalen i juni faller også bort. Det tøffeste for oss er de faste kostnadene prosentvis øker i henhold til de andre kostnadene.

I perioden 2014 til 2015, da hele regionen ble rammet av oljeprisfallet, endte det med et negativt resultat i millionklassen for restauranten.

Hentet tilbake ansatte

Under coronapandemien ble alle de ansatte permittert. Nå har de ansatte blitt hentet tilbake, med unntak av to servitører.

– Det er begrensede åpningstider, men stort sett de som skulle tilbake er tilbake. Vi håper vi klarer å få inn de siste som er permitterte når sommeren er over, legger Renaa til.

Pronto by Renaa på Stavanger lufthavn har imidlertid ikke fått åpne igjen, og selv om det er en franchisetager som driver stedet sier Renaa at han ønsker de også får komme tilbake på jobb.

Selskapet hadde sysselsatt 23 årsverk i 2019.