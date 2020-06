Therese Johaug med kjemperesultat: Håvet inn 7,2 millioner

Therese Johaug-eide selskapet Setra AS har hatt et godt år. Tallene for 2019 viser en økning på nesten 17 prosent fra året før.

Vis mer Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Mads Yksnøy

Publisert: Oppdatert: 19. juni 2020 13:49 , Publisert: 19. juni 2020 13:05

De siste regnskapstallene fra Setra AS viser at skistjernen fortsatt er i sitt økonomiske ess.

I fjor kunne hun vise til et resultat før skatt på 7,26 millioner kroner, en oppgang på 17 prosent fra 6,22 millioner året før.

Den store oppgangen kommer først og fremst av en økning i finansinntekter (aksjeutbytter), som steg fra 1,47 millioner til 1,77 millioner i år. Selskapet har i 2019 redusert sine driftskostnader med rundt 120.000.

Det alle meste av finansinntektene kommer av utbytte fra Lillesetra AS og Champion Holdco AS, der Johaug har mindre eierposter.

Historisk bra

Selv med en oppgang på 20 prosent fra 2018, blir 2019 bare ett av mange gode år for Johaug, som kan skilte med sitt eget klesmerke.

Da Johaug var utestengt fra alle konkurranser i 2017, håvet hun inn store penger på salget av Active Brands til oppkjøpsfondet FSN Capital og endte på et årsresultat på 13,7 millioner kroner.

E24 har fredag formiddag ikke lyktes med å få en kommentar fra Johaugs manager Jørn Ernst.

På topp på alle fronter

2019 var også en forrykende sportslig comeback-sesong for Johaug, med tre individuelle VM-gull og flere verdenscupseire.

− 2018/2019-sesongen var formidabelt bra. Det utløser en del premiepenger og bonuser, sa Ernst til E24 i fjor sommer.