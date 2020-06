Coop er strålende fornøyd med fjorårets resultater – men spår ellevill coronavekst i 2020

Etter et tøft 2018 bedret Coop både veksten og marginene i fjor. På grunn av corona blir ikke 2020 noe dårligere, men konsernet tror likevel det blir vanskelig å ta markedsandeler.

Coop-sjef Geir Inge Stokke spår at veksten i dagligvarebransjen vil være på rekordhøye 10–12 prosent i 2020. Vis mer Sindre Hopland/E24

17. juni 2020

– Jeg er veldig fornøyd med fjoråret. Vi er på en reise og investerer for fremtiden, så det er jo en balanse mellom hvor store investeringer man skal gjøre, hvor stor bunnlinjen skal være og hvor stort kjøpsutbytte vi betaler til våre medeiere, sier sjefen for samvirkegiganten Coop, Geir Inge Stokke.

– I fjor økte vi på alle parametere.

Markedet for dagligvarer i Norge økte med 1,3 prosent i fjor, og som var nøyaktig så mye som Coops dagligvarevirksomhet også vokste i samme år.

Dagligvarekonsernet som helhet omsatte i fjor for 61,2 milliarder kroner, opp fra 60,1 milliarder i 2018.

– Dere var ikke så fornøyd i 2018, hva gjorde dere riktig i fjor?

– Alt det vi holder på med er detaljer, det er sjeldent store endringer vi kan gjøre, men detaljer på 60 milliarder i omsetning, det blir penger, sier Stokke.

For selv om marginene er syltynne i bransjen, blir det penger av det så lenge man er stor nok. I tillegg har Coop investert i vekst i byggebransjen, der selskapet i fjor økte sin markedsandel med 1,4 prosentpoeng.

Driftsresultatet (EBIT) bedret seg fra året før, og øker fra 952 millioner til 1,07 milliarder kroner i fjor. Også bunnlinjen før skatt bedrer seg fra 895 millioner kroner til 1,53 milliarder kroner.

Samtidig som man ikke har rundet halve 2020 enda, så vet Stokke allerede at inneværende år blir i en helt annen klasse.

Enorm coronavekst

At både restauranter og andre spisesteder måtte stenge, at tusenvis har blitt permittert og passer bedre på forbruket sitt, i tillegg til at grensehandelen har stoppet opp, gjør at norsk dagligvare går mot et eventyrlig år.

– Den 11. mars var sentrumsbutikker opp 50–60 prosent fra året før, og så stengte landet ned, og da var veksten plutselig på 100 prosent, sier Stokke.

For første kvartal meldte analysebyrået Nielsen om en samlet dagligvarevekst på 7,1 prosent, men Stokke er ikke i tvil om at tallet for hele året blir langt høyere.

– I 2020 tror vi at dagligvaremarkedet vil vokse med 10–12 prosent. Det er vilt.

Med andre ord tror Coop-sjefen at markedet vil vokse med god over 20 milliarder kroner.

– Selv om man får ny vekst, klarer dere også å øke markedsandelene?

– Det er litt krevende for oss, for det handler om butikkstruktur og hvor man har butikker, så vi har enorm vekst, men tar ikke markedsandeler akkurat nå.

Samtidig er mye av Coops vekst drevet av suksess i byggevaremarkedet, noe som også har slått positivt ut under coronakrisen.

Under kan du se hvordan forbruket har endret seg gjennom krisen. Restaurantbransjen har blant annet blitt hardt truffet, mens kategorien «hjem» er blant vinnerne.

Spent på stortingsmelding

Men det er også politiske prosesser som kan påvirke Coops resultater fremover.

Stokke håper den kommende stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet gjør at Norge får en sunnere konkurranse i bransjen han er nest største aktør i.

E24 omtalte mandag lekkasjene fra meldingen som sikrer Konkurransetilsynet et permanent fokus på dagligvarebransjen.

– Det er fint at de gir Konkurransetilsynet krav om å undersøke mer fremover. For når de nå har gjort undersøkelser og vist forskjellene i innkjøpsforskjeller, så nytter det ikke hvis man ikke gjør noe med det. I så fall aksepterer man dagens situasjon, sier Stokke om priskartleggingen som ble presentert i fjor vinter.

Coop-toppen sier man merker en holdningsendring hos enkelte leverandører, men ikke hos alle.

– Vi har jo leverandører hvor vi vet at vi får langt dårligere innkjøpspriser enn hos konkurrentene bare fordi de har større volum, og vi betaler for å ha flere kampanjer og større sortiment. Er det rettferdig?

Permanente coronaendringer

Coop har merket at coronakrisen har endret forbrukeren, og samtidig gjort at ny teknologi som mobilbetaling og selvskanning har skutt fart i en helt annen hastighet enn man trodde før krisen.

– Folk handler færre ganger i uken, men fyller handlekurven i større grad når de er ute. Det betyr jo at for eksempel såkalte «impulsvarer» som bær selges mye mindre av enn tidligere, sier Stokke som et eksempel på atferdsendringer man har observert.

– Tror du noen av disse endringene er varige?

– Mye kommer til å sitte igjen selv om krisen går over.

Samtidig har også tobakkssalget økt med flere titalls prosent på grunn av stengte grenser. Det samme gjelder alkohol, ifølge Coop.