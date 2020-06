Lakseeksporten til Kina falt kraftig forrige uke

Eksporten av fersk hel laks til Kina falt 34 prosent forrige uke til 240 tonn, opplyser Norges sjømatråd.

18. juni 2020

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det nye smitteutbruddet i Beijing vil ha for lakseeksporten fremover, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Flere store supermarkeder i Beijing har den siste uken fjernet laks fra hyllene, etter at det ble funnet coronavirus på et skjærebrett for importert laks i hovedstadens største kjøttmarked.

Etter en rekke undersøkelser slo imidlertid kinesiske smittevernmyndigheter onsdag fast at laks ikke er smittekilden til utbruddene, ifølge det statlige nyhetsbyrået China News.

– Vil ta tid

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen videreformidlet konklusjonen til de kinesiske myndighetene onsdag, og understreket at Norge vil komme til enighet med Kina. Samtidig la han ikke skjult på at han tror det vil ta tid før eksporten er tilbake til normalen.

– Sammen med Mattilsynet og næringen gjør vi det vi kan for å bidra til at norsk laks kan eksporteres som normalt, men det er grunn til å tro at dette vil ta noe tid, sa Ingebrigtsen onsdag.

En rekke flyvninger til og fra Beijing har blitt kansellert som følge av det nye smitteutbruddet. Sjømatrådet opplyser at norske sjømateksportører har rapportert om logistikkutfordringer.

– Det har vært en svakere utvikling i lakseeksporten til Asia i løpet av de siste ukene, samtidig som eksporten til EU har økt, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd i en pressemelding torsdag.

Mandag inviterte Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet næringen til et hastemøte på grunn av den nye situasjonen.

Kraftig økning til Italia

Forrige uke var gjennomsnittlig eksportpris på fersk hel laks på 70 kroner per kilo.

– Det er på samme nivå som i fjor. Det er den høyeste eksportprisen som er målt siden starten på coronaperioden i uke ni, da lakseprisen var på 72,85 kroner per kilo, sier Aandahl.

Eksporten av fersk hel laks til Asia falt med 14 prosent forrige uke. Samtidig økte eksporten til EU med 16 prosent fra samme uke i fjor.

De siste tre ukene har eksporten av fersk hel laks til Italia økt med 60 prosent.

– Italia har vært hardt rammet av coronautbruddet og etter at landet gradvis har startet gjenåpningen og restaurantene og sushiutsalgene åpnet 3. juni, ser vi at lakseeksporten begynner å ta seg opp igjen fra bunnoteringen i uke 12, sier Trym Eide Gundersen i Norges sjømatråd.