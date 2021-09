Pascal åpner for å selge: – Det spørs hvem som banker på døren

Pascal Dupuy har solgt franske bakverk i Oslo i over 25 år, nå åpner han for at livsverket kan gå videre.

Pascal Dupuy åpnet bakeriet i Tollbugata 11 i 1995. Vis mer

Pascal Dupuy har drevet konditoriet under eget navn siden 1995, og det første utsalget åpnet han i Tollbugata 11. I dag kan han skilte med fem ulike utsalgssteder.

Nå åpner kjendiskonditoren for at livsverket kan få nye eiere.

– Dersom noen ser på Pascal som en investeringsmulighet, er det verdt å merke seg at det ikke er mange konditorier som kan vise til en slik lønnsomhet, sier Dupuy.

I pandemiåret kunne kjendiskonditoren skilte med et resultat på nesten 14,92 millioner kroner.

– Jeg har seilbåten, jeg har «ladyen», nå venter jeg bare på et tilbud fra en investor som ønsker å bombardere Norge med små konditorier, sier Dupuy.

– Vil du selge Pascal?

– Tja, det spørs hvem som banker på døren og til hvilken pris, opplyser han.

Solgte søtsaker for 43 millioner

Franskmannen er en anerkjent konditor, med medlemskap i Relais Dessert International, som samler verdens elite innenfor fransk høyverdig bakst, ifølge nettsiden.

Det var kjærligheten som førte ham til Norge på 90-tallet, har han tidligere fortalt til Godt. Han var lei av å være konditor i Frankrike, hvor han måtte bruke raske løsninger og halvfabrikatene, sa han i 2013. For ham skal både utseendet og smak være perfekt.

– Man må ha respekt for jobben, men like viktig er lidenskap. Jeg tenner på jobben og av å lage et produkt. Som konditor brenner jeg for dette og dette er min lidenskap, sa han til Godt.

Makroner er blant bakervarene du finner hos Pascal. Vis mer

Lidenskapen for å tilby søte smaker til det norske folk har også gitt penger i kassen for Dupuy.

Inntektene til konditoriene endte på 43 millioner kroner i fjor. I 2019 ble han spurt om han hadde trodd at nordmenn var så sultne på makroner da han startet.

– Nei, det var ikke i mine tanker på det tidspunktet. Men det ble raskt klart for meg at nordmenn setter pris på god smak og kvalitet, svarte han da.

De siste årene har han også tatt steget inn i rampelyset.

I 2015 svingte Pascal Dupuy seg på TV 2s parkett med Mai Mentzoni. Vis mer

I to sesonger fulgte TV-kameraene hverdagen for Dupuy og de ansatte, i TV 3-serien «Pascals konditori». Dupuy har også svingt seg i «Skal vi danse» på TV 2, og vært dommer i «Hele Norge Baker».

Driften av konditoriene har også resultert i formue for franskmannen. Ifølge ligningstallene hadde Dupuy en formue på 28,6 millioner kroner i 2019, og sto oppført med en inntekt på 170.000 kroner.

Konditoren har imidlertid tatt ut nesten 56 millioner i utbytte fra selskapet siden 2011.

Trives foreløpig med driften

Dupuy forteller at ikke skal se bort fra at Pascal en dag blir solgt videre, men at han foreløpig trives med driften av konditoriene.

– Jeg har også utrolig dyktige ansatte som jeg kan betro meg til når jeg reiser på seilbåten to måneder hver sommer. Alt er på plass, sier han.

– Nå mangler vi bare et større produksjonslokale, så kan vi utvikle oss i enda større skala.

Lokalet har fungert flott siden 1995, ifølge Dupuy, men han mener det er litt upraktisk når det skal lages mellom 40.000 og 50.000 makroner i måneden.