SV Betong overtatt av nye eiere etter et vanskelig år

Entreprenøren SV Betong i Sandnes får nye eiere og 135 arbeidsplasser er sikret etter et svært vanskelig år økonomisk.

Disse har nå fått nye eiere fra Porsgrunn-selskapet Protective AS. Bildet er tatt på Mølletårnet, det nye boligkvartalet mellom Jærveien og St. Olavs gate i Sandnes sentrum i februar 2021. SV Betong-ansatte Øyvind Werness, Stian Løw og Maciej Tomasz Kuligowski legger betonglokket på taket til det som blir Sandnes’ høyeste bygning. Vis mer

Det er eiendomsselskapet Prospective AS fra Porsgrunn som nå blir hovedeiere i Sandnes-entreprenøren SV Betong. De lokale eierne fortsetter med rundt 45 prosents eierandel.

Hverken kjøper eller selger vil si hvor mye Prospective AS betaler for aksjene.

SV Betong SV Betong har foreløpig ikke levert regnskap for 2020, men tapet er «betydelig». I 2019 hadde selskapet en omsetning på 605 millioner kroner, ned fra 887 millioner kroner året før. Resultatet før skatt var 3,9 millioner kroner, og egenkapitalen var 50,1 millioner kroner ved årsskiftet 2019/2020. Vis mer

Vanskelig år

Det går fram av en pressemelding fra selskapene at SV Betong har lagt et vanskelig år bak seg.

«Året 2020 har vært et svært krevende år for SV Betong AS med betydelig årsunderskudd. Underskuddet kan i all hovedsak knyttes til prosjekter på Østlandet hvor selskapet har blitt påført betydelige tap som konsekvens av konkurser fra underleverandører», står det i pressemeldingen.

Styreleder Erik Shelby i SV Betong vil overfor Aftenbladet/E24 ikke tallfeste tapene fra i fjor.

– Likviditeten har vært krevende i perioder, spesielt i 2021, men hverken kreditorer eller andre har blitt berørt, uttaler han til Aftenbladet/E24.

Han sier at selskapet har pågående tvister på Østlandet som indirekte kan knyttes til konkurs hos underleverandør, men at driften er positiv hittil i år. Driften i første halvår 2021 gir et overskudd på 12 millioner kroner.

– Den positive trenden fra første halvår har fortsatt inn i høsten, så vi anslår et godt årsresultat for 2021, sier Shelby.

Eierstrukturen

Etter denne aksjeutvidelsen (emisjonen) vil Prospective AS eie vel 50 prosent av aksjene i Skjæveland & Vatne Holding AS som igjen eier 90 prosent av SV Betong AS.

Det er Stian Andre Tovslid fra Sandnes, Arne Espedal fra Nærbø og Jarle Aakre fra Egersund som har vært hovedeiere i Skjæveland og Vatne Holding til nå, gjennom selskapet Betong Holding. Der eier de rundt 25 prosent hver. Nå vil Betong Holding sin eierandel i SV Betong reduseres fra rundt 90 prosent til 45 prosent.

Glad for nye eiere

– Jeg er utrolig glad for at Prospective har blitt vår nye medeiere. Det sikrer oss en finansiell styrke og gir oss den langsiktige stabiliteten vi trenger, sier prosjektsjef og aksjonær i SV Betong AS, Stian Tovslid i pressemeldingen.

Han uttaler også at avtalen trygger arbeidsplassene til de 135 ansatte.

Det er Lars Tormod Haugen og Øyvind Gjertsen, begge fra Porsgrunn, som kontrollerer Prospective AS. Selskapet, som først og fremst har investeringer i eiendom, hadde en egenkapital på 122 millioner kroner ved sist årsskifte, og resultatet før skatt var i fjor 41,5 millioner kroner.

Prospective eier blant annet eiendommene Cinema i Bryne sentrum, Meierigaarden på Bryne og Sentrumsparken i Randaberg, og flere eiendommer andre steder i landet.