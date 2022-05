Restauranteier tilbake i pluss etter coronaåret: – Vi har jobbet målrettet

Etter et år med pandemi, eierbytte, restrukturering og millionunderskudd er restauranteieren Dely tilbake i pluss. Sjefen, som tidligere har omtalt nedskaleringen som en «hestekur», beskriver en god avslutning på fjoråret.

Et slankere Dely-konsern, som tidligere gikk under navnet Umoe Restaurants, økte både inntekter og bunnlinjen etter coronaåret.

Dely-konsernet er en av landets største restauranteiere, med kjedene Peppes Pizza, TGI Friday’s og norske Starbucks i porteføljen. Det kontrollerer også konsepter som La Baguette, Cafe Opus og bakeriene Fattigmann.

Coronapandemien slo hardt inn på konsernet, som avsluttet 2020 med et underskudd på 369 millioner på bunnlinjen.

Men i 2021 kan Dely vise til et overskudd på 136,8 millioner kroner, ifølge det ferskeste årsregnskapet.

– De siste årene har vi vært gjennom en tøff restrukturering. Nå sitter vi igjen med et fundament for et mer effektivt og konkurransedyktig selskap, som tjener penger, skriver administrerende direktør Espen Hoff i en e-post til E24.

– Særlig andre halvår i 2021 gikk veldig bra. Jeg er veldig stolt over den jobben som våre medarbeidere har gjort.

Overskudd etter kraftig nedskalering

Restaurantkjeden TGI Friday’s alene sto igjen med et overskudd på i overkant av 400.000 kroner i fjor.

Dette er første gang siden 2013 at kjeden går i pluss. Overskuddet kommer etter tapet på nærmere 52 millioner kroner i 2020.

Kjeden har gått igjennom en kraftig nedskalering i antall restauranter, og TGI Friday’s står nå igjen med fire restauranter i Norge – tre i Oslo og én i Bergen.

– Vi har jobbet målrettet med å skape et effektivt og lønnsomt fundament, skriver Hoff.

– Restaurantene driftes veldig godt, og det er lagt ned enorm innsats fra alle som jobber i Fridays med å legge til rette for gode gjesteopplevelser. Samtidig har vi effektiv drift som i sum har gitt god vekst og lønnsomhet.

– Konkurranse fra mange

Til tross for et krevende år gikk også Peppes Pizza i pluss i fjor.

Årsregnskapet viser et resultat på 9 millioner etter skatt, som er en økning fra 6,4 millioner året før. De samlede inntektene beløp seg til 412 millioner kroner i fjor, opp fra 397 millioner året før.

– Har Peppes merket økt konkurranse fra Dominos, som også har fått nye eiere, det siste året?

– Vi opplever konkurranse fra mange aktører. Det skjerper oss og gjør oss bedre. Vi ser at både våre egne daglige ledere i de serveringsstedene vi eier selv, samt våre franchisetagere i Peppes er flinke til å unytte mulighetene som finnes i lokalmiljøet. Så vi står sterkt og er rigget for fremtiden.

Han understreker at Peppes planlegger å åpne fire nye serveringssteder i løpet av året.

– I tiden fremover skal vi fortsette å rendyrke konseptet og få enda mer fart på serveringsstedene, skriver han.

Slankekur

Konsernet, som tidligere het Umoe Restaurants, slet allerede før coronapandemien. Det som den gang var Jens Ulltveit-Moes restaurantkonsern hadde ekspandert kraftig, men flere av de nye satsingene viste seg å ikke være lønnsomme.

Virksomhetene ble solgt til merkevarekonsernet Scandza, som nå har eierskap gjennom selskapet Jordanes.

Men det har blitt en betydelig slankere restaurantportefølje. Burger King-restaurantene er solgt, og flere Starbucks og TGI Friday’s-filialer er altså lagt ned – i likhet med ferdigmatsatsingen Leon.

Hoff har tidligere beskrevet prosessen som en «hestekur».

– Vil dere tilknytte dere flere konsepter, eller er det mange nok merkevarer nå?

– Delys viktigste oppgave akkurat nå er å foredle merkevarene våre med kvalitet og bærekraft som viktigste ledestjerner. Samtidig har vi offensive, solide eiere med god merkevarekompetanse og høyt innovasjonsfokus. På sikt er nye merkevarer interessant.