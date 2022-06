Fagforening om SAS-forhandlinger: – Svært krevende

Sverige vil ikke spytte inn mer penger i SAS, og analytikere mener presset øker på kreditorer og ansatte. – Det er kompliserte prosesser, sier fagforening.

Konsernsjef Anko van der Werff i SAS.

Presset på fagforeningene i SAS og selskapets kreditorer om å bli enige om detaljene i selskapets redningsplan har økt, mener analytikere.

Sverige kommer ikke til å bla opp friske penger til det kriserammede flyselskapet SAS, varslet landets næringsminister tirsdag.

SAS har behov for penger. Hvis ikke dagens eiere blar opp, må nye eiere inn med penger, og de kan stille strenge krav til selskapets kostnader og konkurranseevne.

«Svenskenes beslutning legger et alvorlig press på kreditorer og medarbeidere på å inngå avtaler og skape fremdrift i SAS Forward», skriver Sydbank-analytiker Jacob Pedersen i en kommentar tirsdag.

SAS Forward er selskapets redningsplan, som blant annet skal kutte selskapets kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. SAS har også kunngjort planer om å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital.

– Det er mer press på de ulike interessentene nå, når de største aksjonærene ikke kommer inn med nye penger, sier Sparebank1 Markets-analytiker Lars-Daniel Westby til E24.

I dag onsdag kommer forøvrig selskapet med ferske trafikktall.

– Svært krevende

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening opplyser til E24 at det er vanskelig å bli enig med SAS.

«Forhandlingene er naturlig nok svært krevende», skriver Klokset i en melding.

«Vi har lenge vært bekymret over en SAS-ledelse som ikke evner å ta de riktige finansielle og strukturelle grep – men som ved hver eneste globale krise tror løsningen ligger i å skrive ut faktura til de ansatte samtidig som man outsourcer deres arbeidsplasser», skriver han.

SAS-flygernes forening mener at den svenske statens signaler er i tråd med det SAS-ledelsen har sagt om SAS’ fremtidige eierstruktur, og ikke endrer forutsetningene i situasjonen.

«Det avgjørende for en avtale mellom SAS og pilotene er fortsatt at selskapets ledelse forholder seg til inngåtte avtaler med oss og reverserer forsøkene på å ulovlig omgå våre tariffavtaler ved å flytte produksjon til bemanningsbyråer og datterselskaper som er malt i SAS-farger», skriver Klokset.

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening.

Ekspert: ikke fare for sommerbillettene

Den økonomiske krisen i SAS vil trolig ikke få konsekvenser for reisende med flyselskapet i sommer, ifølge analytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair. Han sier til NTB at han tror faren for streik også kan være minsket.

– I utgangspunktet ser jeg ikke for meg at dette påvirker SAS i det korte og mellomlange bildet, og ikke minst for sommeren, sier han til NTB.

– Det er ingen umiddelbar fare for at SAS kan gå tom for kapital. Tredje kvartal ser også ut til å kunne bli bra for selskapet.

I andre kvartal hadde SAS altså et underskudd før skatt på over 1,5 milliarder svenske kroner. Elnæs mener tirsdagens utvikling, med den svenske stats klare nei, gjør det mindre sannsynlig med en SAS-streik i sommer.

– Fra Danmark er det kommet signaler om at pilotene er villig til å komme til forhandlingsbordet og finne løsninger rundt denne SAS Forward-planen. Jeg er ganske sikker på at SAS-ledelsen og pilotene blir enige, og at det ikke blir noen streik, sier han.

Analytikeren mener at fagforeningene hadde hatt bedre kort på hånden om den svenske staten gikk inn med kapital.

– Vil gjøre SAS konkurransedyktig

E24 har stilt SAS spørsmål om forhandlingene og fagforeningens påstander. Selskapet har ingen ytterligere kommentarer og viser til en melding det sendte ut tirsdag.

Der skriver SAS at det er et viktig steg i å gjennomføre redningsplanen SAS Forward at Sverige nå er villig til å omgjøre rundt fire milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer.

«Full gjennomføring av SAS Forward, inkludert deling av byrdene, vil gjøre SAS til en konkurransedyktig aktør i europeisk luftfartindustri, og dermed tiltrekke den nødvendige kapitalen for å gjenvinne likviditeten, gi lavere belåning i balansen og investere i en ny flyflåte», skriver SAS.

– Ikke mer å hente på vilkårene

– Det er som forventet at Sverige vil gjøre om gjeld til aksjer og at de ikke vil bidra med ekstra penger nå. Det er ikke noe overraskende for oss, sier leder Jan Levi Skogvang i Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening til E24.

– Kan det bli mer krevende å få beholde arbeidsvilkårene?

– Det er ikke pilotenes vilkår det er noe i veien med. Vi er nesten lavest på skalaen i europeisk sammenheng. Så det er ikke mer å hente på vilkårene, i hvert fall ikke hos pilotene i SAS. Pilotene kan ikke redde SAS alene, sier Skogvang.

SAS-pilotene i Parat gikk nylig til sak mot SAS og sa at de mener selskapet vil kvitte seg med ansatte for å ansette nye i datterselskaper som SAS Connect og SAS Link.

Skogvang mener det er krevende forhandlinger om redningsplanen, og påpeker at SAS har vært i omstilling i mange år.

– Vi har holdt på i lang tid, så det sier seg selv at det er kompliserte prosesser, sier han.

– Er du bekymret?

– SAS har vært i endringsmodus i 20 år, så vi er jo vant til det. Men det ligger en slitasje i at SAS som selskap aldri ser ut til å komme seg helt ut av startblokkene. Det har pågått prosesser i 20 år, og ut av pandemien er SAS plutselig dårligst stilt av alle. Man kan jo spørre seg hvorfor, sier Skogvang.

Jan Levi Skogvang er leder for SAS-pilotene i Parat.

– Skaper mye usikkerhet

– Dette er krevende fordi det skaper mye usikkerhet for de ansatte. Men vi forholder oss til den informasjonen som kommer fra selskapet, sier leder Martinus Røkkum i SAS Norge kabinforening til E24.

– Hva tenker du om signalet fra Sverige om at de ikke er langsiktig eier i SAS?

– Det er også en del av SAS Forward-planen at selskapet ønsker nye eiere inn, og de har hele tiden sagt at de nåværende eierne vil få en mindre andel i selskapet, sier han.

– Er dere bekymret for eventuelle nye eiere?

– Egentlig ikke. Vi forholder oss til de eierne vi har. Vi er ikke så opphengt i at selskapet må ha statlige eiere, så lenge det er eiere som er interessert i å utvikle selskapet videre, sier Røkkum.

Den norske regjeringen har lånt ut 1,5 milliarder kroner til SAS, og hyret nylig inn rådgivere for å vurdere hvordan den skal håndtere krisen i SAS og selskapets behov for å omgjøre gjeld til aksjer.

– Hva bør Norge gjøre i denne situasjonen, syns du?

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg regner med regjeringen tar den riktige avgjørelsen ut fra sin situasjon, sier han.