Utelivstopp om lettelsene: – Fremdeles yrkesnekt for deler av bransjen

Nattklubbene og dansegulvene holdes stengt, og ingen vil danse med munnbind og en meters avstand mener Noho Norge-sjef Karl-Henning Svendsen.

Karl-Henning Svendsen, sjef for Noho Norge, håper at lettelsene kan gi 60 til 70 prosent av normal omsetning. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen letter på flere av tiltakene fra klokken 23 tirsdag kveld, men meteren består.

– Jeg tenker det hvert fall er et steg i riktig retning, men det er fremdeles yrkesnekt for deler av bransjen, sier Noho Norge-sjef Karl-Henning Svendsen.

Utelivskonsernet driver steder som Kulturhuset og Elsker. Med de nye tiltakene kan han ikke åpne noen flere utesteder, fordi meteren legger begrensninger på muligheten til å åpne nattklubbene.

– Ingen vil danse med meteren og munnbind, slår han fast.

Men lettelsene bringer med seg noe positivt for Svendsen, som forhåpentligvis kan ha lenger åpningstider og flere ansatte på jobb.

– Vi håper at dette kan gi oss 60 til 70 prosent av normal omsetning, sier han.

– Nå er smitteverntiltakene tyngre å bære enn smitten

Meteren reagerer også administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen på.

– Så lenge meteren opprettholdes er det fortsatt mange virksomheter i mange bransjer som ikke får ta del i gjenåpningen for fullt, sier han i en uttalelse.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen forventer at tiltakene oppheves med en gang det er mulig. Vis mer

Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar, om utviklingen blir slik de ser for seg. Det mener Kristensen er positivt.

– Men vi forventer at alle tiltak oppheves med en gang det er mulig, uttaler han.

Tiltakene legger opp til smittevernfaglig forsvarlig drift for blant annet uteliv og serveringsbransjen. Selv om skjenkestoppen og kravet om bordservering fjernes, så kreves det fremdeles at utelivet legger til rette for at man kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

– Nå er smitteverntiltakene tyngre å bære enn smitten. Regjeringen legger opp til to nye uker med økte kostnader og redusert inntjening for de mest utsatte bransjene, samtidig som de vil la alle arbeidsgivere bære de fulle kostnadene av det uunngåelige sykefraværet fra omikronviruset, sier han.

Kristensen hadde heller ønsket at de hadde gått for full gjenåpning, og redusert arbeidsgiverperioden for sykefravær til tre dager, for å lette byrden for virksomhetene gjennom «den mest kritiske perioden».

– Samfunnet kan våkne fra vinterdvalen

NHO hadde i likhet med Virke håpet på at meteren skulle ryke tirsdag kveld.

– Vi hadde håpet at meteren ble tatt helt bort. Dette betyr mye særlig for restauranter, utesteder og bedriftene som lever av å samle mennesker, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun mener allikevel at dagens lettelser er et stort skritt i riktig retning.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, ser frem til at alle smitteverntiltak fjernes om kort tid. Vis mer

– Det er svært viktig for bedriftene at de kan drive som normalt uten smittevernrestriksjoner, og vi ser frem til at resten av tiltakene fjernes innen kort tid. Nå kan samfunnet endelig våkne fra vinterdvalen og gå mot lysere tider, sier Melsom, og fortsetter:

– At skjenkeforbudet nå oppheves er bra, og vil bidra til at at flere serveringssteder kan holde åpent og få ansatte tilbake på jobb.

Hun er også svært fornøyd med at regjeringen nå lytter til bedriftene og opphever det nasjonale hjemmekontor-påbudet. Melsom peker på at bedriftene selv må få vurdere bruken av hjemmekontor opp mot faren for høyt sykefravær.

– Mange bedrifter sliter nå med høyt sykefravær, og kutt i isolasjonstiden vil være nyttig for mange bedrifter som opplever dette. Nå er det viktig at bedriftene har planer på hvordan de skal håndtere et stigende fravær, sier hun.