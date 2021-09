Ole Rugland selger store deler av livsverket i milliardtransaksjon

For 36 år siden pantsatte Ole Rugland og kona alt de hadde for å kunne kjøpe Skanem. Nå selger de store deler av livsverket sitt. - Det setter følelsene i sving

Ole Rugland har bygget opp Skanem gjennom 36 år, men velger nå å selge store deler av virksomheten til selskapet. Vis mer

I alle år har Ole Rugland avvist alle frierne som har banket på døren for å kjøpe Skanem. Men så kom det et tilbud fra USA. - Det var såpass interessant at det var verdt å se nærmere på.