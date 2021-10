Forbrukerrådet hardt ut mot Fjordkraft: – Nytt bunnpunkt for strømbransjen

Strømleverandøren Fjordkraft har varslet søksmål mot staten for å få tilby et omstridt strømprodukt. Forbrukerrådet reagerer kraftig.

– Å saksøke staten for fortsatt å få selge forbrukerfiendtlige avtaler til kundene sine er et nytt bunnpunkt for strømbransjen og Fjordkraft, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en e-post til E24.

Hun har nettopp fått med seg at strømleverandøren Fjordkraft varsler søksmål mot staten. Selskapet krever at strømkundene fortsatt skal kunne fordele strømutgiftene jevnt utover året.

For Fjordkrafts del gjelder det tilleggstjenesten «Full Kontroll», som ifølge selskapet justerer strømregningen slik at man betaler et jevnt beløp gjennom året.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere sammenlignet slike avtaler med forbrukslån, der man risikerer å opparbeide seg gjeld med høy rentekostnad til strømselskapet hvis strømpris eller forbruk blir høyere enn forutsatt.

Forbrukerrådet går enda lengre.

– Forbrukeren forledes til å tro at det faste beløpet er det som gjelder, og får sjokk når avtalen avsluttes, sier Blyverket.

Dette er saken I november i fjor ble en rekke strømselskaper, deriblant Fjordkraft, pålagt å avvikle strømavtaler som RME mener er «komplekse og uoversiktlige».

RME er den statlige reguleringsmyndigheten for energi, og er underlagt NVE. Fjordkraft klagde på vedtaket, men fikk tidligere i høst klagen avvist

Strømselskapet har nå varslet søksmål mot staten for å stoppe vedtaket, og har også bedt om iverksettelsen av vedtaket utsettes, i forbindelse med rettsprosessen nå er varslet.

RME viser til tidligere uttalelser på spørsmål om de ønsker å kommentere søksmålsvarselet. I fjor høst uttalte NVE-sjef Kjetil Lund til E24 at «måling, avregning og fakturering skal ifølge lovverket skje på bakgrunn av det målte forbruket. Det er det disse avtalene ikke gjør».

Fjordkraft har fått med bransjeorganisasjonen Energi Norge som partsmedhjelper i saken. De mener på sin side RME tolker avregningsforskriften feil. Vis mer

– Gjør strømregningen uforutsigbar

Blyverket sier at flere saker fra Elklagenemnda viser hvordan kundene ender opp med å betale opptil 15.000 når de bytter til et nytt selskap.

– Denne avtaleformen gjør strømregningen uforutsigbar. At selskapene får kundene over på disse avtalene bunner i at strømmarkedet er håpløst uoversiktlig og at få faktisk vet hvilken avtale de sitter på eller hva de betaler, sier Blyverket.

Fjordkraft svarer at de ikke kjenner seg igjen i beløpet på 15.000 kroner som det blir referert til.

– Vi har løpende kontroll med kundesaldoene og sørger for at det ikke blir opparbeidet uforholdsmessig høye eller negative saldoer. Mens utrullingen av de nye strømmålerne (AMS) pågikk ble det etteravregnet en del kunder, noe som førte til ubalanser, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

Avviser at de lurer kundene

Forbrukerdirektøren sier dette er nok et eksempel på hvordan Fjordkraft «lurer kundene sine».

– Selskapet har tidligere blitt tatt i å tilby avtaler med hemmelige prispåslag og unnlate å varsle når de setter opp prisene, sier Blyverket.

Fjordkraft svarer:

– Vi kjenner oss ikke igjen i de gjentatte påstandene om at vi lurer kundene våre. Sakene forbrukerdirektøren refererer til er avsluttet av Forbrukertilsynet, sier Tjomsland.

Blyverket sier at hun håper alle kunder bruker forbrukermakten sin og velger et selskap som tilbyr gode og billige avtaler og «ikke gjentatte ganger har blitt tatt med buksene nede».

– Forbrukerdirektøren hopper bukk over at dette er en etterspurt tjeneste som gir kundene mulighet til å fordele utgiftene gjennom året, parerer Tjomsland.

Kan få gjeld til strømselskapet

Kunder med tilleggstjenesten «Full kontroll», som koster 59 kroner i måneden, kan ikke nødvendigvis forvente et jevnt nivå på strømfakturaen over tid, slik navnet indikerer.

Månedsbeløpet kan justeres i takt med svingninger i både eget strømforbruk og spotprisen på strøm. Det bekrefter Trygve Oma, produktdirektør i Fjordkraft, til E24.

– Hva skjer med fakturaen til kundene med «Full kontroll» når strømprisen stiger kraftig, slik vi har sett i det siste?

– I utgangspunktet skjer det ingenting, men du vil kunne få en justering ved en betydelig endring i strømkostnad, sier Oma.

Hvis slike justeringer, for eksempel ved en økning i spotprisen, ikke umiddelbart justeres inn i månedsbeløpet, føres det opp som gjeld til Fjordkraft på kundens saldo.

Når saldoen blir negativ, blir det skyldige beløpet fakturert kundene gjennom en tilsvarende økning i det faste månedsbeløpet som skal betales.

– Men er det ikke misvisende å reklamere med «full kontroll» og «jevn faktura» når månedsbeløpet likevel kan endre seg?

– Jeg har produktet selv, og for min del synes jeg det gir en god kontroll over egne strømutgifter. De aller fleste forbrukere har en månedsøkonomi, de får lønn én gang i måneden, og har en rekke faste kostnader som skal dekkes, som telefon, bredbånd og lignende. De fleste foretrekker her å ha jevne beløp, men det uvanlige med strømregningen er at den normalt vil svinge betydelig gjennom året, sier Oma.

Mange har penger til gode

– Hvor mye gjeld har «Full kontroll»-kunder til Fjordkraft per i dag i form av negativ saldo?

– Det er sensitive opplysninger som vi ikke kan gi ut, sier Oma.

En konsekvens av å betale et jevnt beløp i måneden, er at kundene får en høyere faktura i sommerhalvåret, og lavere i vinterhalvåret, sammenlignet med kunder som kun følger spotprisen.

Dermed er det mange Fjordkraft-kunder som også periodevis sitter på en fordring på selskapet. E24 har sett tilfeller på enkeltfakturaer med tilgodehavende på over 8.000 kroner.

– Et slikt beløp er ikke uvanlig for en privatkunde som ligger i den høye enden av forventet strømforbruk. Men det gjennomsnittlige beløpet ligger betydelig lavere, sier Oma.

Flere vurderer søksmål

Fjordkraft er ikke alene om å ha vurdert søksmål for å få tilby slike produkter.

Også Trøndelag-baserte Midt Energi vurderer å prøve saken for retten, viser søksmålsvarselet fra Fjordkraft, som E24 har fått tilgang til.

Midt Energi-sjef Geir Moholdt sier de ikke kjenner seg igjen i sammenligningen med forbrukslån.

– Vi opererer ikke i forbrukslånsbransjen og ser ikke på produktet som en forretningsidé for å kunne tjene penger på renter, sier Moholdt på telefon til E24.

Moholdt forteller at de har hatt kontakt med flere kraftselskaper, deriblant Fjordkraft, som har et slik produkt og står i fare for å måtte avvikle det.

– Vi har opplevd at dette er produkter som kundene ønsker, og at de som har slike produkter ønsker å beholde disse, sier Moholdt.

